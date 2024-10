Peppe Zullo su Canale 5 per raccontare il cibo della longevità felice

Oggi, giovedì 24 ottobre, il cuoco-contadino sarà tra i protagonisti di Pomeriggio Cinque

L’ambasciatore della cucina dalla terra alla tavola candidato al premio “Contadino dell’anno”

ORSARA DI PUGLIA (Fg). Oggi, giovedì 24 ottobre, a Pomeriggio Cinque ci sarà anche Peppe Zullo, cuoco contadino e ambasciatore della cucina pugliese, nel collegamento che la trasmissione in onda su Canale 5 dalle ore 17 dedicherà alle nonne e ai nonni centenari di Orsara di Puglia.

Le telecamere della trasmissione condotta da Myrta Merlino mostreranno il campo di zucca della valle di Villa Jamele mentre Peppe Zullo illustrerà ai telespettatori i segreti del cibo della felicità e della longevità. Proprio nel ‘paese dell’Orsa’, infatti, nel giro di poche settimane sono cinque i cittadini che sono già diventati centenari o che si apprestano a festeggiare un secolo di vita.

“La signora Maria Anna, che ha già festeggiato 100 anni, e le altre quattro persone di Orsara che festeggeranno a breve il secolo di vita hanno passato una vita nei campi”, spiega Peppe Zullo, “portando in tavola ciò che coltivavano con le proprie mani sulla loro terra.

Siamo ciò che mangiamo”, aggiunge il cuoco contadino, “e il cibo è da sempre il primo elemento dell’arte del buon vivere. Lo abbiamo spiegato anche ai nostri ospiti del ventinovesimo Appuntamento con la Daunia che abbiamo celebrato lo scorso 21 ottobre.

Quest’anno il tema era ‘Cibo e arte: il valore dell’arte e del cibo visto con gli occhi dei bambini’. Ragazze e ragazzi si sono cimentati con il cibo trasformandolo in opere d’arte e visitando il MACAL, il Museo di Arte Contemporanea che l’artista svizzero Andreas Luthi ha aperto a Orsara quest’anno.

Anche questo è elemento fondamentale per coltivare una vita felice, possibilmente longeva, oltre alla salubrità di ciò che viene coltivato in modo naturale e che portiamo dalla terra alla tavola”.

Lezioni e insegnamenti che Peppe Zullo nei giorni scorsi ha illustrato a Portici, nel corso di un grande evento nazionale sul gusto e la salubrità di una corretta alimentazione.

Un percorso, quello dell’ambasciatore della cucina pugliese, che domenica 27 ottobre vedrà protagonista Peppe Zullo alla sesta edizione di “Eruzioni del Gusto”, nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (Napoli), per un evento in cui sarà consegnato il premio “Contadino dell’anno – Dalla terra alla tavola”. Il 31 ottobre, invece, lo chef orsarese sarà ospite-relatore dell’Università di Foggia e terrà una masterclass sul food innovation.

“Oggi occuparsi di cibo significa innanzitutto fare cultura, educare alla vera e piena sostenibilità sociale ed economica dei nostri comportamenti e stili di vita.

Dalla gioia e dalla convivialità della tavola passano concetti importantissimi come il rapporto tra i popoli, la ricerca della pace e della felicità, la cura per la salute nel rispetto e nella conoscenza di ciò che la natura rappresenta per noi. Sono questi i temi e la sfida che ancora mi appassionano e mi danno motivazione ed energia a 70 anni compiuti e con oltre 50 anni di lavoro”, conclude Peppe Zullo