PD, Boccia è soddisfatto: “14-15 milioni di elettori hanno creduto in questi quesiti”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

REFERENDUM: BOCCIA, C’E’ UN FRONTE CHE VALE COME IL CENTRODESTRA. IN 15 MILIONI ALLE URNE, MELONI A P.CHIGI PER 12,3

Schlein coerente, le battaglie continuano

“E’ stata una partita che aveva molto senso giocare e che dà il senso di un fronte sociale unito e coeso che, anche in termini di elettori, vale esattamente il centrodestra. Tra i 14 e i 15 milioni di elettrici e elettori sono usciti di casa per andare a votare, bisogna avere molto rispetto. Giorgia Meloni è a Palazzo Chigi per 12 milioni e 300 mila elettori. Io continuo a pensare che Meloni sia diventata premier di un’Italia che allora era minoranza nel Paese”. Così Francesco Boccia, presidente dei Senatori del Partito Democratico.

Per quanto riguarda il dibattito interno al PD, ricorda Boccia “Schlein quando è partita aveva il Pd al 14% e 4 regioni. Oggi le regioni dove governa il centrosinistra sono 6 e alle Europee avevamo il 24%. Quella dei referendum è una battaglia su cui abbiamo creduto e che continuiamo a fare. Si riparte dai 14-15 milioni di elettori, che hanno creduto in questi quesiti. Schlein ha seguito un percorso coerente, come annunciato quando si è candidata alla segreteria del Partito democratico”.