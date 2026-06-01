Garlasco, ombre sul delitto: un sunto degli ultimi sviluppi

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A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione con una nuova fase di accertamenti e un acceso confronto tra consulenti. Le indagini sulla posizione di Andrea Sempio hanno riaperto il dibattito su tracce genetiche, impronte e interpretazioni della scena del crimine. A pesare ci sono anche nuove intercettazioni finite sotto la lente degli investigatori, mentre la difesa contesta alcune letture degli elementi raccolti. Tra analisi scientifiche e ricostruzioni contrapposte, il caso continua a dividere esperti e opinione pubblica. La domanda che accompagna questa vicenda dal 2007 resta ancora aperta: è possibile aggiungere nuovi tasselli alla verità sulla morte di Chiara?

Garlasco, nuove consulenze e intercettazioni riaprono il confronto sul caso

Il delitto di Garlasco continua a essere uno dei casi di cronaca più discussi in Italia. La morte di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007, resta al centro dell’attenzione nonostante una sentenza definitiva abbia già individuato in Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima, il responsabile dell’omicidio.

Negli ultimi mesi, però, la nuova fase investigativa legata ad Andrea Sempio ha riportato il caso sotto i riflettori. La Procura di Pavia ha lavorato su nuovi accertamenti e su una serie di elementi tecnici che hanno aperto un nuovo capitolo giudiziario.

Il cuore dello scontro riguarda soprattutto le consulenze scientifiche. Da una parte ci sono le valutazioni dell’accusa sugli elementi raccolti durante le indagini, dall’altra le analisi presentate dalla difesa di Sempio per contestare la lettura degli investigatori.

Tra i punti più discussi ci sono il materiale genetico, le impronte e alcuni aspetti della ricostruzione della scena del crimine. I consulenti della difesa hanno depositato valutazioni tecniche per sostenere una diversa interpretazione degli elementi al centro dell’inchiesta, compresa la discussione sulla cosiddetta impronta 33 e sugli aspetti antropometrici.

Un altro fronte caldo riguarda le intercettazioni. Alcuni audio attribuiti a Sempio hanno alimentato il dibattito pubblico e investigativo, ma proprio su questo punto la difesa invita alla prudenza. Secondo i suoi legali, quei dialoghi e quei momenti registrati non rappresenterebbero ammissioni di responsabilità, ma frasi da contestualizzare e interpretare correttamente.

La vicenda è diventata quindi una vera e propria “guerra di consulenze”: ogni dettaglio viene analizzato, riletto e confrontato alla ricerca di risposte che possano chiarire definitivamente cosa sia accaduto nella casa di via Pascoli.

Il caso Garlasco, infatti, non è mai stato soltanto un procedimento giudiziario, ma anche una vicenda che ha profondamente colpito l’opinione pubblica. Ogni nuovo sviluppo riporta inevitabilmente al giorno dell’omicidio e agli interrogativi rimasti aperti nella percezione di una parte del pubblico.

Per ora, però, la prudenza resta fondamentale: le nuove indagini dovranno stabilire quale peso avranno gli elementi raccolti e se saranno in grado di modificare il quadro conosciuto fino a oggi.

A distanza di anni dalla morte di Chiara Poggi, la ricerca della verità continua tra laboratori, carte processuali e nuovi accertamenti. La speranza è che ogni tassello possa contribuire a chiarire definitivamente uno dei delitti più seguiti e complessi della cronaca italiana.

FONTI:

AbruzzoLive

RaiNews