Paura per un ex corteggiatore di Uomini e Donne: “Operato al petto”, l’annuncio choc

Ore di ansia per Andrea Dal Corso. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato ricoverato in clinica per sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. A renderlo noto è stata la fidanzata e futura moglie Teresa Langella che ha raccontato che il suo amato compagno è stato sottoposto alla rimozione di una ciste al petto. I due devono attendere l’esame istologico per capire la natura della ciste. Tuttavia, entrambi si dicono fiduciosi dell’esito benigno delle analisi in svolgimento. Teresa Langella ha pubblicato una foto dove la si vede abbracciare teneramente il compagno conosciuto a Uomini e Donne con tanto di didascalia: “Il mio cucciolo sta bene, grazie a tutti per l’amore immenso”.

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso operato al petto per una ciste

Andrea Dal Corso è stato operato al petto per togliere una ciste che sarà sottoposta ad indagine istologica per verificare la natura benigna o maligna. Comunque, Teresa Langella ha provato a tranquillizzare i fan e lo stesso compagno conosciuto a Uomini e Donne. I medici infatti avrebbero detto che non c’è niente di preoccupante. Intanto, la donna sta cercando di rimanere vicina al suo prossimo marito visto che si sposeranno il 14 settembre. Di recente, Teresa Langella ha svelato la location del matrimonio. A tal proposito, l’ex tronista ha detto di prepararsi per affrontare il viaggio in costiera dove si terrà l’evento. La donna ha raccontato: “Sarà la prima volta in cui visioneremo il progetto della nostra wedding planner sarà magico e come sempre voi sarete con me.”