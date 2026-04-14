Paura per Gemma Galgani di Uomini e Donne: “E’ stato terribile”, cos’è successo

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Gemma Galgani è tra le stelle di Uomini e Donne. La dama di Torino è protagoniste delle vicende del trono over da ormai tantissimo tempo. In queste ore, la donna ha fatto preoccupare i suoi tanti fans per alcune storie pubblicate nel suo profilo Instagram. Il volto televisivo ha spiegato di aver accusato un malore a causa di un’intossicazione alimentare, facendo il paragone del concerto annullato dalla cantante Rosalia a Milano a causa dello stesso motivo. Gemma Galgani ha dichiarato in una storia nel suo profilo Instagram: “Rieccomi, ero in apnea. Intossicazione alimentare. Terribile“. Un problema che è stato superato da parte della protagonista di Uomini e Donne.

Uomini e donne, Gemma Galgani finisce sotto attacco

Nel frattempo, Gemma Galgani è finita al centro di un attacco da parte di una sua vecchia frequentazione. Si tratta di Valerio Iervolino che ha pubblicato un post nel suo profilo Tiktok dove ha usato delle parole fortissime nei confronti della dama di Torino. Nel video, l’ex cavaliere ha scritto: “Una donna falsa fa più male di una bestia selvaggia; una bestia selvaggia ti può ferire sul corpo, una donna selvaggia ti ferisce l’anima.” I due avevano avuto una breve frequentazione all’interno di Uomini e Donne finita a schiaffi in faccia. La torinese non aveva esitato a schiaffeggiare l’uomo durante uno degli ultimi confronti avvenuti in studio.