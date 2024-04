Paura per Barbara D’Urso, incidente per la conduttrice: “Non riesco a muovermi”

Barbara D’urso è lontana dalla televisione da qualche tempo. Di recente, la conduttrice aveva rilasciato una lunga intervista a Domenica In per parlare del suo addio tanto chiacchierato da Mediaset. Oggi, la donna è tornata a far parlare di sé per un brutto incidente domestico di cui è rimasta vittima. Barbarella attraverso alcune storie postate su Instagram ha informato i suoi fan cosa l’è successo. Barbara D’Urso infatti ha dichiarato le seguenti parole: “Sono tre giorni che sono costretta a farmi le punture. Ho la schiena completamente bloccata. Non riesco a muovermi”. Un bel problema per la conduttrice italiana che non sta mai ferma.

Barbara D’Urso vittima di un incidente domestico

La conduttrice è stata vittima di un incidente domestico che poteva evitare come detto da lei sulle storie postate sul suo profilo Instagram. Barbara D’Urso ha spiegato che è bastata una stupidaggine per finire completamente bloccata. La donna infatti avrebbe sollevato un vaso pieno di acqua ma non piegandosi sulle ginocchia ma sulla schiena. A tal proposito, la conduttrice si è fatta riprendere con il suo maestro di danza dove mostra ai suoi seguaci i movimenti da fare per non fare la sua stessa fine. La donna infatti ha dichiarato: “A casa almeno imparano. Fai vedere come ci si deve piegare. Io sono una cr*tina.” Per fortuna niente di grave per la conduttrice che è già in sala prove a fare movimenti e pirotte tutti i giorni.