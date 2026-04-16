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Partita raccolta fondi per la famiglia di Dino Carta

Il 13 aprile 2026, la città di Foggia è stata sconvolta da una tragedia immensa. Dino Carta, personal trainer stimato e amato da tutti, è stato brutalmente ucciso mentre portava a spasso il suo cane. Un gesto di violenza inspiegabile ha strappato alla vita un uomo buono, solare e generoso, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chiunque lo conoscesse.

Dino era più di un professionista: era un amico sincero, un punto di riferimento, un fratello per molti. Con la sua passione per il fitness e il suo spirito altruista, ha aiutato e ispirato tantissime persone, sempre con il sorriso e senza mai conoscere cattiveria.

Oggi, il suo ricordo vive soprattutto nelle sue due amate bambine, che si trovano ad affrontare un futuro senza la guida e l’amore del loro papà. Questa raccolta fondi nasce con l’obiettivo di offrire loro un sostegno concreto, garantendo sicurezza e opportunità per crescere e realizzare i loro sogni.

Ogni contributo, anche il più piccolo, rappresenta un gesto di solidarietà e di amore.

Aiutaci a sostenere le figlie di Dino. Dona e condividi questa campagna.

Grazie di cuore a chi vorrà partecipare ❤️