[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Partecipazione dei lavoratori alle decisioni aziendali: approvata alla Camera la legge

Articolo 46 della costituzione Italiana

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Dopo il si di oggi alla camera finalmente dopo 77 anni anche l’Italia, in caso di approvazione al Senato, segnerà il passo verso la partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale, finalmente si avvicina l’approvazione di un testo attuativo dell’articolo 46 della Costituzione che sancisce il diritto dei lavoratori a un coinvolgimento attivo nella vita e negli utili delle impresa

La collaborazione tra imprenditori e lavoratori è volta a consentire a questi di conoscere meglio la struttura operativa di appartenenza di modo che, realizzando migliori rapporti tra di essi, si ottenga l’elevazione economica e sociale del lavoro cioè una sua considerazione a livelli più elevati. Si persegue inoltre lo scopo di attenuare i conflitti sociali.

Nel nostro paese, a differenza di altri (come Francia o Germania), il rapporto tra lavoratori ed imprenditori ha seguito una via esattamente opposta: invece di progredire verso un ingresso dei lavoratori nella gestione dell’impresa ha registrato un aumentare dei conflitti tra le categorie. Questo è imputabile sia al comportamento degli imprenditori, che temevano che il processo li avrebbe privati del potere di controllo datoriale, sia a quello dei sindacati, che avevano paura di perdere un ruolo guida nel conflitto tra classi sociali.

La proposta di legge di iniziativa popolare presentata dalla CISL non è in nessun modo in contrasto con la contrattazione collettiva anzi essa sarà il motore degli accordi partecipativi, il sostegno economico alla partecipazione attraverso incentivi concreti, la formazione per i lavoratori coinvolti e il riconoscimento delle quattro forme di partecipazione – organizzativa, gestionale, economico-finanziaria e consultiva. La legge sarà applicata a tutte le aziende, con un modello inclusivo che garantisce il massimo coinvolgimento del mondo produttivo.

Ciuffreda Massimo RSU Sisecam flat glass south Italy