PARTE LUNEDÌ IL PREMIO LIRICO INTERNAZIONALE “UMBERTO GIORDANO”: TEATRO APERTO AL PUBBLICO



CON INGRESSO LIBERO, CANTANTI LIRICI DA TUTTO IL MONDO E I CAPOLAVORI DEL GRANDE COMPOSITORE

Dal 9 al 12 febbraio il Teatro Giordano di Foggia ospita la XXIV edizione del Premio Lirico Internazionale “Umberto Giordano”, nella nuova formula “In Festival”, che prevede anche l’installazione di tre opere del fotomorfista Tommaso Sansanelli. Quattro giornate di concerti, concorso e Serata di Gala, tutte aperte al pubblico, con ingresso libero fino a esaurimento posti, interamente svolte nel Teatro comunale.

Il Premio è organizzato direttamente dal Comune di Foggia, con la direzione artistica della prof.ssa Maria Paola De Luca, fondatrice del Premio nel 1995 insieme alla prof.ssa Angelarosa Ricco. È l’unico Premio a Foggia dedicato alla lirica e l’unico concorso lirico internazionale intitolato a Umberto Giordano, compositore foggiano di straordinarie opere.

La scelta dell’ingresso libero, senza prenotazioni né inviti, risponde alla volontà di garantire a tutta la cittadinanza l’accesso a un evento lirico internazionale, riportando la lirica nel Teatro Giordano e la popolazione a poter ascoltare musica lirica di qualità.

Il Festival si apre con i Preludi Giordaniani di lunedì 9 e martedì 10 febbraio alle ore 18.00, il primo curato da Maria Gabriella Cianci che ripercorre il belcanto cameristico e il secondo dedicato alla incredibile figura di Aladino Di Martino, curato da Paola De Simone.

Mercoledì 11 febbraio si svolge il Concorso Lirico Internazionale, prova unica con cantanti lirici provenienti da tutto il mondo, valutati da una commissione di esperti.

Giovedì 12 febbraioil Concerto di Gala dei Vincitori conclude il Premio: una serata aperta al pubblico che restituisce alla città la grande musica d’opera, con i vincitori del concorso, ospiti, coro e formazioni cameristiche, nel segno di Umberto Giordano.

“Tutto l’evento, da sempre punto di riferimento della lirica, è costruito unicamente intorno a Umberto Giordano, con l’esecuzione in versione originale di brani tratti dai suoi capolavori”, come spiega la direttrice artistica Maria Paola De Luca

Ingresso libero per tutti gli eventi, fino a esaurimento posti.