Parte “EreTICA” al Dalla di Manfredonia. La Marca e Valente: “Una stagione ambiziosa e differente”

“EreTICA”, la nuova stagione di prosa del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia, è ai nastri di partenza. Il cartellone, realizzato, ideato e sostenuto dal Comune di Manfredonia e da Puglia Culture, in collaborazione con Bottega degli Apocrifi e il supporto del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, partirà con uno spettacolo domenicale per le famiglie (domenica 17 novembre, “Il bambino e la formica” della compagnia Fontemaggiore) e con la prosa irriverente di “Coppia aperta quasi spalancata” nella rivisitazione di Chiara Francini e Alessandro Federico (martedì 19 novembre).

In attesa dell’apertura di questo nuovo anno teatrale, pubblichiamo l’intervento di Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia; e di Maria Teresa Valente, assessora alla cultura.

“La stagione di Prosa della Città di Manfredonia è una tradizione che ci rende orgogliosi, consolidata dal legame storico con il Teatro Pubblico Pugliese e dall’importante collaborazione con la compagnia Bottega degli Apocrifi. Grazie a questa sinergia, il Teatro comunale “Lucio Dalla” è oggi un riferimento culturale di primo piano, non solo a livello regionale, ma anche su scala nazionale, grazie a una visione culturale che si è evoluta negli anni.

Questo progetto culturale ha permesso che, oggi, la Cultura, a partire dal teatro, sia percepita non come un costo, ma come un investimento fondamentale per la nostra comunità. Investiamo sulla crescita di una cittadinanza attenta, che sappia riflettere su questioni collettive; sulla possibilità di ritrovarsi come comunità in uno spazio pubblico, dove il teatro diviene momento di incontro e di condivisione. L’inclusione è per noi una priorità: attraverso una politica dei prezzi accessibile e formule differenziate, vogliamo garantire a tutti il diritto alla cultura, specialmente alle fasce più vulnerabili.

Il teatro è un luogo unico per ristabilire legami in un’epoca spesso distratta, dove ci si può incontrare dal vivo e dedicare tempo a sé stessi e agli altri. Crediamo che l’arte e la bellezza siano valori che promuovono crescita e arricchimento, e per questo, ospitare a Manfredonia artisti di rilievo nazionale e racconti da tutto il mondo rappresenta una grande opportunità di crescita culturale e sociale.

Negli anni, il Teatro “Lucio Dalla” ha portato avanti percorsi innovativi in Italia, rendendosi promotore di un teatro come luogo di comunità, un laboratorio di idee e di cittadinanza attiva. Grazie al Partenariato Speciale Pubblico Privato, l’esperienza di gestione ha promosso nuove forme di dialogo sociale, favorendo la partecipazione e la condivisione di visioni comuni.

In occasione della chiusura della scorsa Stagione, abbiamo ascoltato il desiderio dei cittadini, espresso durante l’incontro “Se fossero solo numeri non moriremmo di desiderio”, di puntare su una programmazione sempre più ambiziosa. Con piacere possiamo dire che quel desiderio è stato accolto. Buona Stagione a tutti!”.

Per scoprire il programma di “EreTICA” si può consultare il seguente sito web:

https://www.bottegadegliapocrifi.it/stagione-2024-2025