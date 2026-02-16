Parodi e Lodigiani insieme ad Affari Tuoi dopo il caso Bake Off

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la clamorosa sostituzione di Benedetta Parodi da Bake Off – Dolci in forno con Brenda Lodigiani, arrivano segnali di un incontro pubblico che sorprende fan e addetti ai lavori. Le due conduttrici — fino a poco tempo fa al centro di voci contrastanti sulla natura del loro “divorzio televisivo” — si sono ritrovate insieme in tv nello speciale Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte, trasmesso di recente. Questo appuntamento segna un nuovo capitolo nella narrazione mediatica attorno a un passaggio di testimone finito sotto i riflettori per motivi decisamente più pungenti della semplice successione professionale.

Incontro pubblico dopo mesi di tensioni non ufficiali

Nei mesi successivi alla decisione di sostituire Parodi in Bake Off Italia — una conduzione durata oltre un decennio — la stampa di gossip e spettacolo ha alimentato un’immagine di separazione meno serena di quanto raccontato ufficialmente. Secondo alcune ricostruzioni, la storica conduttrice non avrebbe accolto con entusiasmo la decisione della produzione televisiva, sfumata in un addio che molti hanno valutato “non consensuale”.

La tredicesima edizione del talent culinario, che va in onda su Real Time sotto la guida di Lodigiani, ha mantenuto intatto il format classico della gara tra pasticceri amatoriali, con giuria riconfermata e nuove dinamiche narrative, ma il passaggio generazionale del timone ha catalizzato l’attenzione del pubblico.

La novità fresca di cronaca, riportata oggi da Davide Maggio, racconta però di una sorta di “patto di normalità” raggiunto tra le due figure televisive: venerdì sera, durante Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte, Parodi e Lodigiani erano entrambe presenti sullo schermo, pur sedute in punti distanti e senza interazioni plateali, ma con più di un dialogo scambiato in diretta.



Quello che emerge è un quadro meno conflittuale rispetto ai sospetti iniziali: la Lodigiani, pur avendo sostituito Parodi nello storico programma di pasticceria, ha più volte interloquito con lei nel corso della trasmissione speciale, dando così ai telespettatori l’immagine di due professioniste capaci di condividere il mezzo televisivo senza tensioni eccessive.

Dal canto suo, Parodi, nel periodo immediatamente successivo al cambio di conduzione, aveva preso le distanze dalla situazione decidendo di concentrarsi su altri progetti televisivi — come lo show L’amore è cieco su Netflix in coppia con il marito — e il suo non aver augurato “buona fortuna” a Brenda, come di solito si fa durante il cambio di testimone in un programma. Come se questo non bastasse, subito dopo la Parodi aveva pubblicato sui social lo scatto di lei mentre guardava la versione britannica di Bake Off; questo era stato interpretato da alcuni come una “frecciatina”, generando dunque voci di attrito.