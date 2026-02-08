“Affari Tuoi”: il gioco dei pacchi è diventato troppo romantico?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’attuale edizione di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, continua a macinare ascolti solidi nell’access prime time di Rai 1. Il pubblico c’è, la risposta numerica è positiva e la Rai ha tutto l’interesse a capitalizzare il momento favorevole. Eppure, osservando con attenzione la struttura delle puntate, emerge una sensazione sempre più diffusa: il gioco dei pacchi sta lasciando troppo spazio al racconto emotivo, diventando via via più romantico e sdolcinato.

Emozioni sì, ma il gioco dov’è finito?

Nei prossimi giorni, Rai 1 manderà in onda una puntata speciale di Affari Tuoi intitolata “Nella buona e nella cattiva sorte”, pensata come evento da prima serata. Al centro ci saranno coppie legate da un rapporto sentimentale profondo, chiamate a mettersi in gioco non solo con i pacchi, ma anche con la propria storia personale. La narrazione sarà fortemente orientata sull’amore, sulla condivisione e sulle scelte di vita, con momenti costruiti appositamente per enfatizzare il legame emotivo tra i concorrenti. Una puntata fuori formato, dichiaratamente celebrativa, che usa il gioco come cornice per raccontare sentimenti e relazioni, strizzando l’occhio allo spettacolo più che alla competizione pura.

Va chiarito subito un punto: “Nella buona e nella cattiva sorte” è una puntata speciale, pensata come evento da prima serata, legata simbolicamente al tema dell’amore e delle coppie. Non rappresenta, formalmente, l’impianto quotidiano del programma. Tuttavia, sarebbe ingenuo far finta che questa deriva sentimentale non sia già presente, in forma più soft ma costante, anche nelle puntate ordinarie.

L’Affari Tuoi di oggi sembra costruito sempre meno attorno alla tensione del rischio e sempre più intorno alla narrazione personale dei concorrenti. Le storie familiari, i sacrifici, le dediche, i legami affettivi e i momenti “cuore in mano” occupano spesso più tempo delle dinamiche di gioco. Il Dottore, un tempo avversario strategico, diventa quasi una figura accessoria rispetto al pathos emotivo.

Stefano De Martino, va detto, svolge il suo ruolo con grande empatia. È naturale che un conduttore giovane e comunicativo venga spinto a valorizzare il lato umano dei concorrenti. Il problema nasce quando l’emozione smette di accompagnare il gioco e inizia a sostituirlo. A quel punto Affari Tuoi rischia di trasformarsi in un contenitore sentimentale con i pacchi sullo sfondo.

La puntata speciale “Nella buona e nella cattiva sorte”, con coppie protagoniste e promesse d’amore, è solo la punta dell’iceberg. Non è quella puntata in sé a snaturare il programma, ma il fatto che l’impostazione romantica sia ormai diventata una cifra stilistica ricorrente. Ogni apertura di pacco è caricata di significati personali, ogni cifra diventa metafora di vita, ogni scelta è raccontata come se fosse una svolta esistenziale.

Il rischio, concreto, è di perdere ciò che ha reso Affari Tuoi un successo duraturo: la semplicità crudele del gioco, l’imprevedibilità dei numeri, la tensione secca tra fortuna e strategia. Quando tutto viene filtrato dall’emozione, il quiz perde mordente e diventa prevedibile, quasi rassicurante.

In conclusione, Affari Tuoi resta un programma forte, popolare e ben condotto. Ma se la componente romantica continua a crescere senza freni, il pericolo è chiaro: meno gioco, più zucchero. E un game show, per quanto emozionante, dovrebbe ricordarsi che il cuore batte più forte quando il rischio è reale, non quando è raccontato.







