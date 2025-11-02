TODOFOOD.it

Parliamo Manfredoniano: “Recchjetèlle”

Redazione2 Novembre 2025
Recchjetèlle s.f. = Orecchiette.

Si tratta di una pasta alimentare fatta in casa dalle nostre brave massaie. Tipica della Puglia e della Basilicata.

Viene confezionata a mano, con l’ausilio di un coltello a punta arrotondata, tagliando tanti tocchetti da un cannello di pasta (acqua e farina).
La preparazione richiede molta abilità e pazienza.
Ora è possibile acquistarle nei negozi che confezionano la pasta fresca. Sono ottenute da apposite macchine. Non è proprio la stessa cosa, ma è passabile.

Si cuociono talvolta assieme alle altrettanto famose cime di rapa, e più spesso con un ragù di agnello.

fonte: https://www.parliamomanfredoniano.it/recchjetelle/

