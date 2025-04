Papilloma Virus, eseguite 69 vaccinazioni il 7 aprile

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ASL Foggia – Servizio Igiene e Sanità Pubblica Open Day contro il Papilloma Virus umano (HPV):

Il 7 aprile 2025 eseguite 69 vaccinazioni negli ambulatori

Coinvolti 350 studenti nel focus informativo

Sessantanove vaccinazioni negli ambulatori e 350 studenti coinvolti nel focus informativo sul Papilloma Virus Umano (HPV): sono i numeri registrati da ASL Foggia a conclusione dell’Open Day del 7 aprile scorso contro HPV.

L’iniziativa, organizzata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica in occasione della Giornata Mondiale della Salute, attraverso accessi diretti e gratuiti negli ambulatori, è stata rivolta

· a donne dagli 11 anni compiuti ai 36 anni (nate dal 1989)

· a uomini dagli 11 anni compiuti ai 29 anni (nati dal 1996), mai vaccinati e residenti nel territorio dell’ASL Foggia

· a soggetti con infezioni HIV (virus dell’immunodeficienza umana)

· a donne con diagnosi di lesione cervicale di grado CIN2 o superiore, previa attestazione del medico curante e/o specialista

· a uomini che fanno sesso con altri uomini.

Nel corso della mattinata, inoltre, è stata lanciata la campagna informativa rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che, in questa fase, ha coinvolto tre istituti della provincia:

· Istituto tecnico Notarangelo-Rosati di Foggia

· ISS Giuseppe Pavoncelli di Cerignola

· Istituto tecnico agrario Minuziano di San Severo

Durante gli incontri con i ragazzi, sono stati illustrati i rischi del Papilloma Virus Umano (HPV) ed è stata sottolineata l’importanza della prevenzione attraverso l’adesione alla vaccinazione

.

L’HPV può provocare tumori maligni al sistema uro-genitale (vulva, vagina, pene, ano) e alla testa-collo (orofaringe), oltre a causare lesioni benigne come i condilomi ano-genitali (verruche). Il tumore più comunemente associato all’HPV è il carcinoma del collo dell’utero, primo cancro riconosciuto dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) come riconducibile a un’infezione virale. Aumentare le coperture vaccinali contro l’HPV è strategico sia per ridurre il rischio di malattia, sia per la prevenzione del cancro, in entrambi i sessi.