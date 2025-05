[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Palme senza manutenzione a Manfredonia “Pericolo incolumità pubblica”.

Le PALME nei pressi del PALAZZO della SORGENTE, hanno bisogno di urgente manutenzione. A denunciare la situazione, sono le Guardie Ambientali Italiane, attraverso il suo responsabile Alessandro Manzella.

Recarsi nel Piazzale Alessandro Galli, per accedere al Palazzo della Sorgente, o recarsi presso uno dei due fastfood presenti nel piazzale, non dovrebbe costituire pericolo alcuno, per la gente che transita, o che vuole fermarsi a degustare qualcosa. Invece così non è, nel camminare bisogna abbassare di continuo la testa e compiere dei slalom, per evitare le grosse e penzolanti foglie pennate, tanto lunghe, che toccano quasi terra e possono seriamente ferire qualcuno con la loro forma acuminata.

“All’estremità del piazzale, Via Dante Alighieri angolo riviera acqua di cristo, ci sono altre palme, queste sono più alte, con presenza di foglie secche, prossime a staccarsi e se dovessero cadere su un bambino o un anziano, i danni potrebbero essere seri”.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane