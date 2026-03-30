OUTSIDER: L’invito a vivere gli spazi esterni di Gelsomino Home

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Non tutti gli spazi outdoor nascono per essere uguali e, soprattutto, non tutte le persone hanno il desiderio di viverli allo stesso modo.

OUTSIDER è la campagna con cui Gelsomino Home invita a uscire dagli schemi, anche quando si tratta di giardino, terrazzo o veranda. Non è solo una questione di arredi, ma di stile, di attitudine, di libertà nel progettare uno spazio che rispecchi davvero chi sei.

La stagione primavera-estate è il momento perfetto per dare nuova vita agli ambienti esterni: creare una zona relax, immaginare pranzi all’aperto, costruire un angolo tutto tuo dove rallentare, accogliere, vivere.

Quale luogo migliore di un’esposizione di 3.000 mq per farlo davvero?

Nello showroom di Manfredonia trovi ambientazioni curate, materiali da toccare e una proposta completa di arredo esterni. In più, una selezione esclusiva di complementi stagionali, barbecue e attrezzature per la cura del giardino, pensata per completare ogni spazio outdoor in ogni dettaglio.

E per i più lontani, puoi sempre scoprire e acquistare una selezione dedicata sull’e-commerce www.gelsominohome.com, pensata per portare lo stile Gelsomino Home in ogni dove.

Outsider è più di una campagna: è l’invito, rinnovato, di Gelsomino Home a immaginare il tuo outdoor senza compromessi.