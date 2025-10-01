Ottobre Rosa a Manfredonia: screening gratuiti al seno e Pap Test in Largo Diomede
Domenica mattina 12 ottobre, in occasione dell’Ottobre Rosa, arriveranno in Largo Diomede il Mammomobile e il Papmobile della ASL Foggia.
Dalle ore 9.00 alle 14.00 sarà possibile effettuare gratuitamente:
- Lo screening mammario (per le donne dai 50 ai 69 anni, con prenotazione obbligatoria).
- Il Pap test per la prevenzione del cervicocarcinoma (per le donne dai 25 ai 64 anni).
L’Amministrazione comunale, insieme a me, ha sostenuto con convinzione questa giornata, resa possibile grazie alla collaborazione della ASL Foggia, della dr.ssa Elvira Sparacia e della dr.ssa Giuseppina Moffa, che ringrazio per l’impegno e la professionalità.
Ho voluto fortemente che questa iniziativa si svolgesse proprio ad ottobre, mese simbolo della prevenzione, e che coincidesse con la Camminata in Rosa organizzata dalla UISP, un appuntamento intenso e importante che ogni anno richiama tante donne e famiglie attorno a un messaggio di solidarietà.
Informazioni e Prenotazioni
- Per informazioni sullo screening mammografico potete scrivere a segreteriascreening@aslfg.it o chiamare il numero verde 800 957 773.
- Per prenotare, basta inquadrare il QR Code sulla locandina.
La prevenzione è un gesto di cura verso noi stesse e verso il nostro futuro.
Maria Teresa Valente