Ostie consacrate trafugate a Foggia durante la Messa e rivendute fino a 50 euro per celebrare poi riti satanici.



A denunciare il sacrilegio è l’Arcivescovo del capoluogo dauno, Vincenzo Pelvi, al termine della Santa Messa di stamane celebrata in occasione della Solennità della B.V. Maria dell’Iconavetere, Patrona della cittadina.

“Vi invito – ha continuato mons. Pelvi prima di impartire la benedizione – a una preghiera di riparazione per la Santissima Eucarestia.



Alcuni giorni fa nella villa comunale è stata trovata una particola che noi pensiamo essere consacrata. Da qui, attraverso ricerche si è venuti a conoscenza della presenza nella città di Foggia di gruppi satanici che girano per le parrocchie e che invece di nutrirsi dell’Eucarestia, la prendono e la trattengono sotto la mascherina o in mano e ne fanno poi usi impropri”. “Dobbiamo sentirci in colpa per non essere riusciti a custodire l’Eucarestia.”