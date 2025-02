[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Orsara celebra i 500 anni del forno a paglia più antico della Puglia

Dal 2 marzo, inizia un anno di iniziative per celebrare la casa del pane attiva dal 1526

“Pane e Salute” sforna da mezzo millennio, oggi è il ‘regno’ del Maestro Angelo Di Biccari

Il segreto del lievito madre, le pagnotte da 4 chili che restano buone da mangiare per 15 giorni

ORSARA (Fg) – Sono 500 anni meno uno: il 2-3 e 4 marzo 2025, a Orsara di Puglia prenderanno il via le celebrazioni dei cinque secoli di attività del forno a paglia probabilmente più antico della regione tra quelli ancora in funzione. Si tratta del forno a paglia di “Pane e Salute”, panificio-pizzeria che sforna pagnotte dal 1526. Si trova in via Caracciolo 13, a Orsara di Puglia, in una stradina che profuma di buono da mezzo millennio. Gli orsaresi da sempre sono molto legati a questo luogo. Le massaie di un tempo vi si recavano per infornare l’impasto che avevano preparato in casa. Era ed è stato per lungo tempo un “forno di Comunità”. Da oltre 100 anni, è di proprietà della famiglia Di Biccari. Oggi è il “regno” di Angelo Di Biccari, “Mastro del pane” da cinque generazioni, cuoco-fornaio e pizzaiolo che quotidianamente, assieme ai suoi familiari, sforna decine di pagnotte, alcune delle quali arrivano a pesare anche quattro chili e mantengono una buona fragranza fino a 15 giorni dopo essere state sfornate. Il segreto è un lievito madre che da 100 anni è costantemente rigenerato.

Domenica 2 marzo 2025, le celebrazioni dei “500 anni meno 1” inizieranno alle ore 18, con la possibilità per tutti di ritirare un po’ di “criscitor” (il lievito madre) presso il forno a paglia.

Lunedì 3 marzo, dalle 10 alle 12 prenderà il via il “Laboratorio del piccolo fornaio” con l’accensione del forno a paglia a due ore dedicate ai bambini dai 7 ai 14 anni che impareranno a produrre il pane. Sempre lunedì 3 marzo, a mezzogiorno ci sarà l’”Apertura del forno a tutti e cottura delle pizze e del pane”, con l’infornata delle pagnotte preparate in casa dagli orsaresi. Martedì 4 marzo, alle ore 17, in via Caracciolo 13 si terrà la conferenza sul tema “499 anni di tradizione, salute e bontà” e, a seguire, il cooking show di Angelo Di Biccari con degustazione. Le iniziative sono organizzate col patrocinio del Comune di Orsara di Puglia e della Regione Puglia.