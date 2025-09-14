Oroscopo settimanale di Paolo Fox fino al 21 settembre e classifica: 5 stelle al Leone

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 15 al 21 settembre, per i nativi del Leone settembre è un mese ricco di opportunità, specialmente in amore e sul lavoro. Sono incoraggiati a cogliere ogni occasione, superare l’orgoglio e fare attenzione agli investimenti. Per i nati sotto il segno del Sagittario, è tempo di cercare stabilità in amore e di non fidarsi ciecamente in ambito lavorativo, soprattutto se sono giovani e in cerca di occupazione. Ai Pesci viene consigliato di agire senza esitazioni in amore e di risolvere le tensioni di coppia, pur mantenendo la pazienza e dedicando la massima attenzione ai loro progetti professionali e di studio.

Oroscopo della settimana 15-21 settembre: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – È arrivato il momento di fare un passo avanti. Se sei single, la tua vita sentimentale è pronta a sbloccarsi: un’energia nuova e stimolante ti travolge, portando con sé tentazioni inaspettate. Valuta con attenzione ogni passo per non farti travolgere. Se invece sei in coppia, i pianeti ti sorridono, rendendo questo il momento perfetto per consolidare il legame, magari pensando al matrimonio o a nuovi, entusiasmanti progetti insieme. Anche i rapporti familiari e amichevoli possono risentire di questa ondata di positività. Sul lavoro, il cielo supporta le tue ambizioni: è ora di osare, lanciare nuovi progetti o intraprendere un cammino professionale diverso. Cogli l’attimo! (4 stelle, settimana buona)

Toro – Single, in questo momento la passione non è al massimo, forse ti senti meno disponibile e l’amore finisce in secondo piano. In particolare, tra giovedì e venerdì potresti agire d’impulso, quindi cerca di moderarti. Ricorda che per conquistare qualcuno ci vuole pazienza e determinazione. Fai attenzione se hai a che fare con un Leone o un Acquario, mentre con la Vergine c’è la possibilità di recuperare un rapporto. Se sei in coppia, Venere potrebbe rendere tese le discussioni in famiglia, soprattutto giovedì. Evita di mettere i problemi economici al centro della conversazione, perché da febbraio molte cose sono cambiate e non sempre è stato facile affrontarle. Per quanto riguarda il lavoro, non avere paura di affrontare le difficoltà, ma fai attenzione al nervosismo. A volte è meglio scendere a compromessi e, prima di rimetterti in gioco, concediti una pausa per ricaricare le energie. (4 stelle, settimana buona)

Gemelli – Se sei ancora alla ricerca dell’anima gemella, evita di sollevare questioni inutili. Mercurio è in una posizione sfavorevole e rischia di farti litigare per un nonnulla. La cautela è d’obbligo, soprattutto se ti relazioni con persone dei segni della Vergine o del Sagittario. Per chi è già in coppia, la settimana sarà dedicata a una riflessione sulle finanze, che dovrai gestire con maggiore prudenza. Sabato, armati di pazienza, perché potrebbero nascere discussioni con i familiari. Sul lavoro, sei in una fase di espansione: le risorse e le opportunità non ti mancano. Giovedì sarà la giornata più fortunata, ma cerca di evitare litigi per non vanificare gli sforzi che hai compiuto fino a ora. (3 stelle, settimana discreta)

Cancro – Se sei single, è arrivato il momento di agire! Con i transiti planetari a tuo favore, non mancheranno le occasioni per conoscere gente nuova, a patto che tu ti liberi dalla routine. Chi ha un amore appena nato può pensare a stabilizzare il rapporto. Se sei stato solo, adesso hai l’occasione di rinnovare completamente la tua vita affettiva. Le giovani coppie potrebbero essere baciate dalla fortuna, con Giove che promette fertilità e la possibilità di allargare la famiglia. Se non è questo il vostro obiettivo, potrete comunque prendere decisioni significative come la convivenza o il matrimonio. Sul lavoro, questo è il periodo ideale per occuparti di eredità, investimenti e questioni patrimoniali. Cerca solo di tenere a freno le spese eccessive; il tuo impegno passato sta per essere ricompensato. (4 stelle, settimana buona)

Paolo Fox, oroscopo e classifica dal 15 al 21 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Settembre è il tuo mese, con le previsioni astrologiche di Paolo Fox che ti invitano a cogliere ogni opportunità. È il momento ideale per i tuoi progetti amorosi, quindi non farti frenare dall’orgoglio. Tra mercoledì e giovedì potresti fare un incontro davvero speciale! Per le coppie, l’ondata di pianeti benefici ti regala una boccata d’aria fresca. Anche se potreste discutere per questioni economiche, il vostro amore è forte e supererete ogni ostacolo. Se hai conti in sospeso con un ex, è il momento giusto per chiudere definitivamente la questione. Sul lavoro, le stelle ti proteggono, ma fai attenzione agli investimenti. Se lavori a contatto con il pubblico, sarai sulla cresta dell’onda: mercoledì e giovedì sono i giorni perfetti per avanzare proposte e lasciarti guidare dalle tue intuizioni. (5 stelle, settimana fantastica)

Vergine – Non aspettarti grandi sorprese, ma sfrutta questo periodo per sistemare i problemi che ti porti dietro da luglio. Se qualcuno non ricambia il tuo affetto, capirai che è meglio andare avanti. Dal 19 settembre, però, con Venere nel segno, potrai avere nuove opportunità amorose, a patto che tu non sia troppo sospettoso. Se sei in coppia, approfitta di questo momento per iniziare nuovi progetti e stare vicino alla tua famiglia. Lunedì e martedì saranno giorni d’oro, ma fai attenzione a non scaricare le tensioni lavorative sulla tua relazione. Se ti senti un po’ messo da parte sul lavoro, non preoccuparti: a luglio hai vissuto un momento difficile e hai pensato di rivoluzionare tutto, ma ora la tua priorità è fare ciò che ti piace con calma e concentrarti su progetti che contano davvero per il tuo avvenire. (5 stelle, settimana fantastica)

Bilancia – Se sei single, i transiti favorevoli ti daranno una mano a recuperare, portandoti nuove prospettive dopo i dubbi di agosto. Puoi lasciarti alle spalle i rancori e riscoprire la tua sensualità, ma cerca di non perdere tempo con relazioni che non hanno più futuro. Per le coppie, fai attenzione lunedì e martedì: con la Luna opposta, potrebbero esserci imprevisti con parenti o ex. Se siete una coppia giovane e volete rendere ufficiale la vostra unione, tieni a mente che Giove in dissonanza potrebbe causare qualche rallentamento a causa di problemi di denaro o legati alla casa. Sul lavoro, se hai in mente di chiedere cambiamenti, non aspettare oltre: questo è il momento giusto per farti valere. Il Sole presto ti darà una spinta in più. Stai recuperando alla grande, ma cerca di non esagerare con lo stress fisico. (4 stelle, settimana buona)

Scorpione – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la tua vita sentimentale da single potrebbe essere un po’ tesa. Rischi di riversare le preoccupazioni di ogni giorno nel rapporto con una persona, quindi prova a confidarti con chi ti vuole bene per alleggerire la mente. Sii paziente: da venerdì inizierà una fase più positiva. Se sei in coppia, Giove e Marte porteranno presto una rivoluzione positiva, e ora è il momento di prendere decisioni importanti insieme al tuo partner per affrontare ogni problema. Chi ha da poco chiuso una relazione, invece, avrà un’occasione di riscatto. Per quanto riguarda il lavoro, se hai vissuto un periodo di stop all’inizio dell’anno, ora arrivano belle novità. Il vero cambiamento potrebbe manifestarsi anche grazie alla tua volontà di riprendere in mano un progetto che avevi accantonato. (4 stelle, settimana buona)

La settimana 15-21 settembre secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – Single, sei pronto a gettarti nella mischia. Venere ti sussurra che è arrivato il momento di cercare sicurezze e certezze in amore. Preparati a nuove conoscenze che potrebbero darti emozioni inaspettate: basterà un pizzico di dolcezza per far crollare ogni resistenza. La settimana è elettrizzante, ideale per nuovi appuntamenti o per ricucire strappi. Segna in agenda mercoledì e giovedì, i momenti più propizi. Se sei in coppia, i rapporti familiari non ti soddisfano del tutto, ma da questo malessere nascerà una grande voglia di rinnovamento. Dal fine settimana, non lasciar spazio a dubbi o ansie: se c’è qualcosa che non va, parlane senza filtri con la tua dolce metà. In ufficio, la presenza di Mercurio aumenta la tua insofferenza, soprattutto verso chi ti ha deluso o ha promesso mari e monti senza mantenere la parola data. Se sei giovane e stai cercando un lavoro, non fidarti ciecamente e muoviti con cautela. (4 stelle, settimana buona)

Capricorno – Per i single, l’oroscopo di Paolo Fox suggerisce che il desiderio si risveglia: sono favoriti gli incontri piccanti e le nuove storie, anche se non sei più giovanissimo. Venere, in particolare da venerdì, ti aiuta a vivere emozioni leggere, senza impegno. L’amore eterno può aspettare. Se sei in coppia, prenditi del tempo per riflettere sulle scelte che riguardano il tuo rapporto. Cerca il dialogo e la comprensione, soprattutto se volete recuperare la relazione. La tua famiglia sarà un prezioso punto di riferimento in questo momento. Fai attenzione, però, a non provocare discussioni, soprattutto all’inizio della settimana. Sul lavoro, la giornata si preannuncia favorevole per i nuovi progetti o per un cambiamento all’interno della tua azienda. Se ne hai la possibilità, potresti considerare anche di avviare un’attività in proprio. Tuttavia, presta attenzione a lunedì e martedì, che si presentano come giorni un po’ faticosi. (3 stelle, settimana discreta)

Acquario – Se sei single, la tua testa è affollata da pensieri su lavoro e soldi, una combinazione che ti lascia insoddisfatto e stanco. Hai bisogno di nuovi stimoli, ma in questi giorni non se ne vedono. Anzi, se mercoledì e giovedì senti aria di provocazione, meglio stare alla larga! Questa settimana favorisce le relazioni leggere, senza troppi drammi o impegni. Se sei in coppia, il tuo rapporto ha perso di significato? Se è così, presto potresti doverne ridiscutere i termini. Gelosia e sospetti non ti appartengono, e potresti trovarti a fare i conti con questioni legali o con la lontananza del partner. A creare distanza è qualcosa o qualcuno, ma non è colpa tua. Sul lavoro, sei chiamato ad adattarti e a mantenere la calma. I risultati potrebbero non essere all’altezza dei tuoi sforzi. La passione non è il tuo motore, ma sai bene che l’impiego serve a garantirti lo stipendio. (4 stelle, settimana buona)

Pesci – Per l’oroscopo di Paolo Fox, sei pronto a riscoprire l’amore. Se sei single, un evento o un incontro speciale può riaccendere la speranza e la passione. Non rimandare le decisioni di cuore: questo è il momento perfetto per agire, grazie all’energia positiva e alla sensualità che ti circondano. Approfitta della Luna di lunedì e martedì, giornate ideali per le novità. Se hai una relazione, cerca di risolvere le tensioni, specialmente nel fine settimana. Anche se impegni familiari o legati ai figli richiedono la tua attenzione, questo periodo è propizio per chi vuole allargare la famiglia o definire meglio una storia non ufficiale. Sul lavoro, devi avere pazienza se aspetti un riconoscimento, ma è tempo di gettare le basi per il futuro. Dai il massimo se sei uno studente o un giovane professionista, perché i tuoi progetti richiedono un’attenzione meticolosa. Le conferme che aspetti sono in arrivo. (4 stelle, settimana buona)