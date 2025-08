Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 4 al 10 agosto e classifica: Sagittario con ben 5 stelle all’orizzonte

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 4 al 10 agosto, i nativi del Sagittario affronteranno un periodo di rinascita, specialmente in amore, e avranno nuove energie sul lavoro. I nati sotto il segno dell’Acquario saranno concentrati sul lavoro e le finanze, trascurando un po’ i sentimenti; dovranno gestire le sfide economiche e la routine lavorativa. Infine, i Pesci single faranno nuovi incontri e vivranno relazioni intense, mentre le coppie supereranno le difficoltà rafforzando il legame; anche sul lavoro ci saranno cambiamenti positivi.

Oroscopo della settimana 4-10 agosto: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – Se sei single, gli ultimi giorni ti hanno visto affrontare qualche conflitto, o nel migliore dei casi, una certa distanza. Con queste stelle, trovare il tuo equilibrio non è affatto semplice e c’è una certa passionalità da recuperare. Domenica sarà una giornata particolarmente interessante per fare nuovi incontri, anche se Venere “nervosa” potrebbe farti imbattere in amori un po’ complicati. Se invece sei in coppia, mantenere la calma non è stato facile negli ultimi giorni. Nonostante alcune strade possano essersi divise, forse a causa di impegni lavorativi, puoi comunque andare avanti. La seconda metà di agosto ti offrirà un’ottima opportunità per recuperare il terreno sentimentale. Sul fronte lavorativo, molto dipende dalla tua attività, ma è probabile che tu abbia ricevuto una nuova proposta, o addirittura che tu abbia tagliato i ponti con il passato. Sappi che la settimana si preannuncia piuttosto stressante. (4 stelle, settimana buona)

Toro – Single, le scorse settimane non sono state facili. Mercurio contrario ha seminato diffidenza e ti ha messo di fronte a provocazioni. Ora è tempo di essere concreto: se una relazione non funziona, è meglio chiuderla. Nonostante qualche tensione tra sabato e domenica, non si prospetta una rottura definitiva. Coppie, se le difficoltà lavorative hanno creato attriti, è il momento di ritrovare la comprensione reciproca. Sembra strano, ma i problemi economici possono mettere a dura prova anche l’amore. Sul fronte lavorativo, la situazione non cambia: hai bisogno di più denaro per i tuoi progetti familiari o personali. La combinazione di un Mercurio nervoso e l’influenza del Sole suggerisce una revisione totale. (3 stelle, settimana discreta)

Gemelli – Se sei single, l’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di non esitare. Se c’è qualcuno che ti interessa, inizia a frequentarlo da mercoledì, purché ci sia reciprocità. Insistere quando non c’è interesse è inutile. Con queste stelle, preparati a sentire il cuore battere forte: le giornate di metà settimana, in particolare, si preannunciano ricche di divertimento. Per le coppie, se uno di voi ha cambiato lavoro o direzione di vita, l’altro ha dovuto adattarsi. Se il vostro amore è solido, non ci saranno problemi. Ma attenzione, se manca la sintonia, potreste ritrovarvi nel bel mezzo di una discussione nata per ripicca. Sul fronte lavorativo, il cielo è decisamente favorevole e ti permette di portare avanti progetti importanti. Mercurio e Sole stimolano le tue buone idee, mentre Saturno favorisce i contatti. (4 stelle, settimana buona)

Cancro – Se sei single, sfrutta al massimo Venere nel tuo segno: le giornate del fine settimana sono particolarmente propizie per i cuori solitari. Potresti accorgerti di essere rimasto bloccato nel passato a causa di una separazione, ma ora senti un forte desiderio di rimetterti in gioco. Per le coppie, è il momento di ritrovare l’armonia. Se la tua relazione è stata sotto pressione, magari perché uno di voi si è dedicato troppo al lavoro trascurando il partner, agosto ti aiuterà a riflettere e a riavvicinarti alla persona amata. Sul fronte lavorativo, ci sono dei dubbi da chiarire. Martedì e mercoledì potrebbero portare un po’ di nervosismo, ma se sei una persona creativa o un artista, sarai comunque favorito. Fai attenzione alle spese in uscita: potresti avere qualche tassa in più da pagare. (3 stelle, settimana discreta)

Paolo Fox, oroscopo e classifica dal 4 al 10 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Il tuo fascino è innegabile e lunedì la Luna sarà dalla tua parte, regalandoti un’aura ancora più irresistibile. Se sei single da tempo, questo è un periodo di conferme positive: la tua forza interiore ti spinge verso incontri significativi, specialmente se sei in vacanza. Non perdere l’occasione di allargare la tua cerchia di conoscenze. Per chi è in coppia, si prospetta una ritrovata stabilità. Se hai vissuto una separazione, sarai pronto a ripartire con successo. Se la tua relazione è già solida, questo cielo ti invita a fare progetti importanti per il futuro. Sul fronte lavorativo, la strada è in salita e le opportunità non mancano. È il momento ideale per portare avanti i tuoi propositi: se senti il bisogno di cambiare, sappi che lo fai perché desideri qualcosa di grande. (5 stelle, settimana fantastica)

Vergine – Single, è il momento di lasciarti andare! È risaputo che il segno della Vergine ama molto la privacy, ma per fare nuovi incontri devi aprirti un po’ al mondo. Questo periodo è perfetto per riscoprire un legame speciale o per far sbocciare nuove conoscenze. Tutte le storie che inizierai entro la fine di settembre ti porteranno armonia e stimolanti novità. Coppie, affronterai i problemi con rinnovata energia. Solo lunedì e domenica potrebbero presentare qualche piccola sfida, ma nulla di insormontabile. Questo è il momento ideale per prendere decisioni importanti, quelle che cambiano la vita. Non pensare solo al lavoro. Sul fronte professionale, c’è stata un po’ di confusione, e in parte è dipeso da te. Forse la tua azienda ha cambiato rotta, o se hai un’attività in proprio, hai dovuto adattarti a nuove circostanze. Ma ora è il momento di rimettere ordine e guardare avanti con chiarezza. (4 stelle, settimana buona)

Bilancia – Single, da mercoledì Marte inizia un transito provocatorio nel tuo segno, e se hai una storia appena nata, è il momento di metterne alla prova la solidità. Venere è contraria, portandoti un po’ di sfiducia; la soluzione migliore ora è vivere i rapporti senza troppi impegni. Se sei in coppia e siete riusciti a ritrovare una buona armonia, punta sulla giornata di domenica per un confronto costruttivo. Attenzione però alle crescenti esigenze familiari: sii doppiamente prudente con partner dell’Ariete o del Capricorno. Sul fronte lavorativo, è probabile che tu abbia modificato progetti e programmi negli ultimi tre mesi. È del tutto normale se hai provato una sorta di “repulsione” per ambienti che non senti più tuoi. (4 stelle, settimana buona)

Scorpione – Single, preparati a un agosto intrigante! Venere è dalla tua parte per tutto il mese, donandoti un’energia magnetica. Anche se senti forte il desiderio di amare, potresti notare che la persona che ti attrae non è del tutto raggiungibile. Ma non ti stupisce, vero? Sei attratto dalle relazioni che hanno un pizzico di sfida e mistero. Se c’è qualcuno che ti ha colpito, non esitare a parlare chiaro mercoledì: la sincerità sarà la tua arma vincente. Per le coppie in cerca di conferme, questo è un periodo fortunato. Con Giove a tuo favore, non avrai dubbi e potrete consolidare il vostro legame. E se stai pensando di ufficializzare la vostra unione, l’oroscopo di Paolo Fox ti dà il via libera! L’unico potenziale ostacolo potrebbe essere legato a questioni economiche, quindi valuta bene ogni aspetto. Sul fronte lavorativo, i nuovi progetti si presentano facili da gestire. Se ricevi una proposta, prendila seriamente in considerazione. Rifletti attentamente se ti conviene accettare, perché le stelle sono propizie a nuove opportunità, ma spetta a te cogliere quelle giuste. (4 stelle, settimana buona)

La settimana 4-10 agosto secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se sei single, ti aspetta un periodo d’oro per rimetterti in gioco. La tua mente è finalmente sgombra e pronta a nuove emozioni. Chissà quanti cuori Sagittario si infiammeranno di nuovo dopo un’incertezza o persino una separazione! Ti attende una vera e propria rinascita, con la Luna benevola in particolare lunedì e domenica. Se invece hai una relazione d’amore, è il momento di riavvicinarti al tuo partner, specialmente se ci sono state distanze, fisiche o emotive. Il weekend, in particolare, accenderà la vostra passione. Questo è un cielo decisamente più sereno, che faciliterà ogni riconciliazione se in passato c’è stata qualche disputa. Anche sul fronte lavorativo, l’energia non ti manca. Se stai cercando nuove opportunità professionali, hai la giusta carica per agire. Non solo, anche se un vecchio contatto si è interrotto, potresti trovare nuovi stimoli e direzioni inaspettate. (5 stelle, settimana fantastica)

Capricorno – Single, questa Venere in opposizione ti rende un po’ restio alle magie dell’amore. Potrebbe capitarti di incontrare una persona davvero speciale, ma la tua attenzione è altrove e rischi di non coglierne il vero valore. Mercoledì, però, la Luna ti regala una nota romantica: sta a te capire se sei davvero pronto a lasciarti andare. Coppie, se il vostro legame è solido, si apre una fase di riflessione, non certo una crisi. Forse il lavoro ti sta distogliendo, o alcuni silenzi recenti sono stati fraintesi. Fai attenzione alla gelosia a metà settimana. Sul lavoro, hai affrontato dei rallentamenti, ma non per tua responsabilità. Desideri avere tutto sotto controllo, ma in questo periodo è un’impresa ardua. È innegabile che qualcuno abbia tradito la tua fiducia o non si sia dimostrato all’altezza delle aspettative. (3 stelle, settimana discreta)

Acquario – In questo periodo la tua attenzione è focalizzata sul lavoro e sulle questioni economiche, il che ti porta a mettere in secondo piano i sentimenti. Se sei single, probabilmente cerchi una persona che ti ami per quello che sei, senza volere impegni a lungo termine o dimostrazioni di gelosia. Per le coppie, invece, si prospettano alcune sfide, specialmente sul fronte finanziario, e potresti dover rivedere alcune spese. Nonostante le preoccupazioni, è importante mantenere la calma, soprattutto nella giornata di sabato. Sul lavoro, la routine e la ripetitività ti causano stress, ma non è il momento di mollare: hai bisogno di guadagnare per far fronte alle scadenze di fine mese. (4 stelle, settimana buona)

Pesci – Se sei single, con queste stelle, ti sarà difficile rimanere da solo, a meno che tu non senta il bisogno di una pausa per riflettere. La situazione astrologica attuale ti aprirà le porte a nuovi incontri e opportunità, soprattutto grazie all’ottimo influsso di Venere. Persino le relazioni occasionali potrebbero offrirti qualcosa di più profondo, con una sensualità che si farà sentire già da sabato. Se vivi in coppia, agosto si preannuncia più intenso ed emozionante rispetto a luglio. La tua relazione potrebbe essere stata messa alla prova di recente, ma se le sue fondamenta sono solide, ne uscirà rafforzata. Fai attenzione però a domenica, che potrebbe portare con sé un breve momento di smarrimento. Sul fronte lavorativo, ti attendono cambiamenti significativi, tutti in positivo. Molti di voi hanno già vissuto una trasformazione radicale, che sia un cambio d’ufficio o di residenza: come sempre, molto dipenderà dalla tua età e dalle tue circostanze personali. (4 stelle, settimana buona)