Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 27 ottobre al 2 novembre con classifica, amore e lavoro: 5 stelle per l’Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre, i nativi dell’Ariete devono fare i conti con un ostacolo in amore, ma un cielo favorevole nel lavoro promette successo e ricompense. I Gemelli sono poco convinti in amore e stanchi nel lavoro a causa di Mercurio in opposizione. Infine, i nati sotto il segno del Capricorno si sentono stanchi in amore, ma un grande successo li attende sul fronte lavorativo.

Oroscopo della settimana 27 ottobre-2 novembre: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – Venere è in una posizione scomoda e crea qualche ostacolo nella tua sfera sentimentale. Attenzione, questo non significa mancanza d’amore, ma piuttosto una scarsa inclinazione alla dolcezza: sei concentrato su obiettivi diversi, probabilmente il lavoro. Se vivi una storia che dura da tanto tempo, potresti sentire l’urgenza di un chiarimento. L’oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di rimandare un confronto significativo con il partner fino al 2 novembre. Sfrutta il cielo favorevole nel lavoro per agire con decisione, il successo è in arrivo. Tra giovedì e venerdì riceverai la meritatissima ricompensa. (5 stelle, settimana fantastica)

Toro – Devi ritrovare l’equilibrio tra cuore e carriera: l’eccessiva dedizione al lavoro sta mettendo in ombra l’amore. Ci sono forse dei vuoti relazionali che necessitano della tua attenzione. La sfera familiare è segnata da dubbi e incertezze, e un cambio di programma nel fine settimana che promette di essere caotico. Non fidarti delle persone native del Leone, dell’Acquario e dello Scorpione. Per quanto riguarda la carriera, dopo un periodo di forte stress, è indispensabile che tu ti prenda delle piccole pause di relax. (3 stelle, settimana discreta)

Gemelli – Sii onesto con te stesso: quella persona non ti convince del tutto. In questa settimana le questioni di cuore passano in secondo piano. La tua natura loquace entra in conflitto con l’introversione altrui, generando facili incomprensioni. Se sei in coppia, soprattutto se convivete, è molto importante ritrovare l’armonia. Ricorda, recenti, lievi e fugaci flirt sono stati senza peso. In ambito lavorativo, Mercurio in opposizione ti rende stanco e poco concentrato. Non si esclude qualche fastidio, meglio evitare ogni tipo di azzardo, in particolare quelli economici. (3 stelle, settimana discreta)

Cancro – In questa settimana, le tue emozioni avranno la meglio su ogni cosa. L’oroscopo di Paolo Fox ti sprona ad assecondare i tuoi desideri: appaga i sensi, perché ne sentirai un forte bisogno. Sarai particolarmente sensuale e la domenica potrebbe regalarti un incontro davvero piacevole. Se sei single e la voglia di amare è tanta, forse la sfogherai con leggerezza, aprendoti a nuove conoscenze: i nuovi incontri sono infatti favoriti. Sul lavoro, Giove ti è amico: è un momento propizio per concludere una fase e avviarne subito una nuova. Se il destino ti suggerisce una trasformazione, accoglila senza indugio. (4 stelle, settimana buona)

Paolo Fox, oroscopo e classifica dal 27 ottobre al 2 novembre: da Leone a Scorpione

Leone –Nonostante tu abbia gestito polemiche negli scorsi giorni, il cielo non ti dà tregua! L’oroscopo di Paolo Fox suggerisce che potrebbero manifestarsi nuovi picchi di nervosismo, meglio non inasprire gli animi! Se sei single, non startene sulle tue: l’eccessiva timidezza non ti aiuterà. Se cerchi solo spensieratezza e avventure, l’energia astrale è tutta dalla tua parte. Sul fronte lavorativo, riuscirai a sistemare ogni intoppo, e la tua carriera tornerà sulla cresta dell’onda. Tieni a bada la stanchezza, perché il tuo corpo verrà messo a dura prova. Ti attendono giornate molto impegnative, ma la tua perseveranza sarà premiata. (4 stelle, settimana buona)

Vergine – In amore, è tempo di lasciarti guidare dall’istinto, mettendo in pausa la ragione. Qualsiasi sentimento stia nascendo ha il potenziale di trasformarsi, in particolare se c’è una forte carica passionale. Il tuo massimo grado di attenzione è richiesto durante il fine settimana: la Luna contraria potrebbe infatti far riemergere antiche problematiche relazionali. Riguardo alla carriera, approfitta di questi giorni per elaborare una strategia dettagliata che ti permetta di massimizzare i risultati entro la conclusione di quest’anno. Devi essere previdente. (4 stelle, settimana buona)

Bilancia – In amore, l’influsso di Mercurio ti spalanca le porte a nuovi incontri. Ti aspetta un periodo fertile di opportunità, soprattutto durante il fine settimana: non chiuderti tra le mura domestiche, ma esci! Se invece ci sono tensioni con il partner, affronta il dialogo sui tuoi sentimenti con ardore e sincerità. Sul fronte lavorativo, le molte spese casalinghe richiedono disciplina; dovrai rimettere in riga le finanze, anche se ti senti sopraffatto dal carico di compiti rispetto a prima. (4 stelle, settimana buona)

Scorpione – In amore, preparati a vivere un’emozione profonda. La Luna ti darà un grande supporto nel fine settimana, ma in generale l’intera settimana si rivela estremamente positiva per i tuoi affetti. Sfrutta il fascino che le stelle ti garantiscono in questo periodo per riallacciare i contatti con una persona che trovi stimolante. Se la tua relazione è in crisi, gli ultimi due giorni di ottobre richiederanno grande cautela. In ambito lavorativo, Marte nel segno ti regala un grande carico di energia, spingendoti all’azione. Le tue proposte sono brillanti e troveranno lo slancio necessario per svilupparsi. Hai a disposizione giornate davvero propizie: approfittane per portare a termine un progetto. Le opportunità che si presenteranno sono da cogliere al volo. (5 stelle, settimana fantastica)

La settimana 27 ottobre-2 novembre secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario –Questa settimana, aspettati l’inaspettato! Se non hai un partner, una vittoria in amore è a portata di mano. Senti il bisogno di ricominciare? Questo cielo promette ispirazioni preziose riguardo a figli, progetti immobiliari e il tuo avvenire. Vivi intensamente questi giorni ricchi, ma rallenta un po’ la corsa solo sabato. In ambito lavorativo, non farti problemi a concederti un attimo di pausa. Potrebbe arrivare all’improvviso una proposta inattesa. Se un progetto ti appassiona, buttati e proponilo immediatamente alle persone giuste. Non c’è tempo per l’esitazione! (5 stelle, settimana fantastica)

Capricorno – In amore, ti senti stanco e sopraffatto: le responsabilità e gli impegni che devi gestire sono davvero troppi in questo periodo. L’oroscopo di Paolo Fox ti consiglia prudenza con persone del Cancro e della Bilancia, dato che le incomprensioni passate potrebbero tornare a galla. Non sottovalutare i nuovi incontri d’amore: potrebbero riservarti piacevoli sorprese. Per quanto riguarda il lavoro, la settimana si apre sotto un buon auspicio grazie alla Luna nel tuo segno, che ti promette successo e risultati. Eppure, senti che la tua dedizione non è ripagata abbastanza: è il momento di riflettere su quanto meriti, specialmente riguardo all’aspetto economico. (4 stelle, settimana buona)

Acquario – In amore, la Luna da mercoledì ti metterà in una condizione di disagio. Forse senti che qualcuno non ti sta ascoltando o ti sta soffocando con la sua possessività. Ricorda, tu aspiri a legami stimolanti e liberi. Occhio di riguardo per Toro e Scorpione, mentre un Leone o un Sagittario potrebbero farti perdere la testa. Sul fronte lavorativo, alcune spese e dei rallentamenti recenti hanno messo in discussione la qualità della tua vita. Approfitta di questa settimana per riorganizzare con precisione i conti: è il momento di fare un bilancio finanziario rigoroso e di evitare dimenticanze nei pagamenti. (3 stelle, settimana discreta)

Pesci – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox annunciano una settimana intensa e propizia per i sentimenti. Non permettere al lavoro di rubare tempo e attenzione alla tua vita amorosa. Se sei single, preparati a fare incontri interessanti, perché presto Venere inizierà un transito eccezionalmente positivo per te. Il weekend sarà magico per chi è in coppia. Sul fronte lavorativo, l’ispirazione sarà al massimo e Giove ti sosterrà: sfruttala! Unica nota di cautela: gestisci con attenzione i possibili disagi che potrebbero sorgere in ambito familiare. (4 stelle, settimana buona)