Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 16 al 22 febbraio e classifica zodiacale: 5 stelle al Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 16 al 22 febbraio, i nativi del Cancro inaugurano una stagione sentimentale fortunata, a patto di abbandonare i drammi passati e le situazioni ambigue; nel lavoro devono smettere di attendere e iniziare a proporre le proprie idee con audacia. I nati sotto il segno dello Scorpione sono chiamati a fare tabula rasa per vivere emozioni senza filtri; sono incoraggiati a muoversi subito sul piano professionale, poiché le scelte attuali garantiranno il successo futuro. I Pesci assistono a un risveglio della passione che richiede apertura verso nuovi incontri; in ambito lavorativo si avvicinano a traguardi decisivi e devono restare concentrati per raccogliere i frutti del loro impegno.

Oroscopo da lunedì 16 a domenica 22 febbraio: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, ti stai divertendo a testare la resistenza di chi ti sta accanto, ma attenzione: tirare troppo la corda potrebbe spezzarla. Gli equilibri che stai sfidando sono più fragili di quanto pensi. Fortunatamente, nei prossimi giorni ritroverai una dolcezza inaspettata che ti aiuterà a ricucire eventuali strappi. Se le beghe domestiche o i conti in comune ti snervano, cerca di non sfogarti sul partner; risolvi il problema senza rovinare l’atmosfera. In ambito lavorativo, il cielo promette bene con proposte stimolanti, a patto che tu non abbia questioni legali o burocratiche trascurate. La prudenza deve essere la tua bussola. Potresti ricevere chiamate last-minute o dover cambiare i tuoi piani all’improvviso: non irrigidirti, perché la tua capacità di adattamento sarà la chiave per sbloccare la situazione. (4 stelle, settimana buona)

Toro – In amore, possiedi una resilienza fuori dal comune. Nonostante lo stress accumulato tra ufficio e casa, riesci a restare a galla senza farti sommergere, e questa tua forza diventa una calamita per il partner. Se ultimamente hai sentito un vuoto, è l’ora di azzerare i chilometri che vi separano, puntando sulla vicinanza fisica. Con il giusto impegno, puoi risanare anche quelle ferite che sembravano destinate a non rimarginarsi mai. In ambito lavorativo, quel progetto che tieni nel cassetto da un’eternità è pronto a decollare. Se ti sei messo in proprio di recente, questa è la tua vetrina: dimostra quanto vali. Le stelle spingono su contatti e nuove proposte; se sarai costante, i frutti del tuo impegno arriveranno prima di quanto pensi. (4 stelle, settimana buona)

Gemelli – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è tempo di scendere dalle montagne russe emotive. In amore, devi assolutamente recuperare la stima in te stesso e rimettere in gioco i tuoi sentimenti. Se una rottura ti ha lasciato l’amaro in bocca, non permettere ai ricordi di bloccare il tuo futuro. La tua spiccata sensibilità è un dono: custodiscila, ma non usarla come scudo per isolarti. Occhio ai nervosismi con Vergine e Pesci; la comunicazione con loro oggi è un campo minato. Sul fronte professionale, sei in una fase di check-up. Probabilmente stai pagando lo scotto di decisioni prese quando eri troppo stanco o sotto pressione. Il consiglio? Non stravolgere tutto ora. Anche se la voglia di mollare il colpo è forte, aspetta che le acque si calmino. (3 stelle, settimana discreta)

Cancro – In amore, preparati, perché si apre una stagione d’oro per i tuoi sentimenti. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, il tuo cuore reclama spazio: è ora di scrollarti di dosso le zavorre del passato. Non cercare a tutti i costi il dramma o la passione tormentata; a volte la vera felicità risiede nella semplicità di un sorriso condiviso. Fai solo attenzione a non infilarti in situazioni ambigue con chi non è libero. Se invece vivi un legame forte, questo è il clima ideale per gettare le basi di un grande progetto insieme. In ambito lavorativo, finalmente la ruota ricomincia a girare. Dopo un periodo di stallo, iniziano a intravedersi i primi traguardi. Smetti di aspettare che siano gli altri a cercarti: bussa a nuove porte, organizza meeting e proponi le tue idee con audacia. Se hai un talento artistico o creativo, aspettati finalmente quel plauso che meriti da tempo. (5 stelle, settimana fantastica)

Paolo Fox, oroscopo e classifica dal 16 al 22 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, se hai attraversato una tempesta di recente, questo è il momento di guardarti dentro con estrema chiarezza. Se la tua relazione traballa, potresti sentire il bisogno di un confronto risolutivo, magari affidandoti a un esperto per sciogliere i nodi più ingarbugliati. Se invece sei single o ami vivere fuori dagli schemi, preparati: sono in arrivo incontri elettrizzanti e fuori dal comune. In ambito lavorativo, il vento soffia a tuo favore per quanto riguarda contratti e alleanze. È la fase ideale per trasformare le tue intuizioni in realtà concrete e dare basi solide ai tuoi sogni. Se punti in alto, non frenarti: la tua ambizione troverà finalmente terreno fertile. (4 stelle, settimana buona)

Vergine – In amore, senti che il cuore scalpita, ma intorno a te regna ancora un po’ di confusione. Se la noia o l’insoddisfazione bussano alla tua porta, non correre subito ai ripari con decisioni impulsive: prenditi il tuo tempo. Se la tua storia attraversa acque agitate, guardati dentro con onestà. I dialoghi con il partner potrebbero farsi spigolosi e alcuni tuoi sogni sembrano ora un po’ fuori portata. La parola d’ordine? Chiarezza interiore. In ambito lavorativo, non lasciarti scoraggiare da un piccolo intoppo: è solo un rallentamento, non un vicolo cieco. Hai delle questioni da chiudere e questo è il momento giusto per cercare una mediazione. Usa il tuo proverbiale senso pratico e una buona dose di diplomazia per rimettere ogni tassello al suo posto. (3 stelle, settimana discreta)

Bilancia – In amore, in questo periodo cerchi solo emozioni vere, quelle che ti scuotono l’anima. Se stai vivendo due storie contemporaneamente o se il tuo legame vacilla, muoviti con estrema cautela. La vera novità? Finalmente sei tu a tenere il timone e a decidere la rotta: questa nuova sicurezza è il tuo asso nella manica. In ambito lavorativo, sei un vulcano inarrestabile. Le idee corrono veloci e la tua creatività non conosce confini. Se hai un esame o un colloquio all’orizzonte, buttati: la tua preparazione e prontezza mentale ti faranno brillare davanti a tutti. (4 stelle, settimana buona)

Scorpione – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo è il tuo momento per fare tabula rasa. In amore, senti il bisogno di vivere ogni battito senza filtri o maschere: se una storia è nata da poco, goditela, ma se il passato ti ostacola ancora, è ora di voltare pagina una volta per tutte. Le tue emozioni sono un incendio che non puoi spegnere, quindi esci dal guscio e osa. Sul fronte lavorativo, la tua mente è una fucina di idee pronte a diventare realtà. Che si tratti di vendite o nuovi accordi, muoviti adesso: le scelte che compi oggi costruiranno il tuo successo di domani. (5 stelle, settimana fantastica)

La settimana 16-22 febbraio secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore. senti l’esigenza profonda di fare pulizia nel cuore e di mettere i puntini sulle “i” nei tuoi rapporti. Sei nel pieno di un risveglio emotivo, ma attenzione a non peccare di troppa irruenza: evita di pretendere risposte immediate da chi ti sta accanto. Ogni legame ha bisogno di ossigeno e forzare la mano servirebbe solo a creare attriti, specialmente se hai a che fare con i nati sotto il segno della Vergine o dei Pesci. In ambito lavorativo, la tua determinazione è ai massimi livelli e senti un’urgenza di novità che non puoi più ignorare. Se gestisci un’attività in proprio, sono in arrivo gratificazioni importanti. Sfrutta questa grinta per definire i tuoi traguardi e non aver paura di puntare alle vette più alte. (4 stelle, settimana buona)

Capricorno – In questo periodo, l’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di guardare in faccia la realtà: in amore, solo i legami d’acciaio supereranno la prova del nove. È una fase di collaudo necessaria, che permetterà alla tua relazione di fare un salto di qualità. Sentirai l’urgenza di svuotare il sacco e liberarti di pesi portati per troppo tempo; ricorda che la tua autenticità sarà la tua carta vincente. Sul fronte lavorativo, la tua voglia di autonomia scalpita. Fai sentire la tua voce e dimostra quanto vali: se hai seminato bene, preparati a uno squillo del telefono o a un’offerta che potrebbe cambiare le carte in tavola. (5 stelle, settimana fantastica)

Acquario – In amore, le ultime emozioni che hai provato non sono passate invano: hanno lasciato una traccia profonda dentro di te. Sfrutta la seconda metà della settimana, decisamente più energica, per uscire allo scoperto. Se ti piace qualcuno, è il momento di dichiararti. Sei di fronte a un bivio decisivo, ma ricorda: muoviti con misura, perché gli eccessi sono cattivi consiglieri. In ambito lavorativo, senti un forte fermento e la voglia di voltare pagina. Nuovi contesti o sfide inedite potrebbero segnare la tua svolta professionale. Resta concentrato: la lucidità è la tua arma migliore per non sprecare preziose energie. (5 stelle, settimana fantastica)

Pesci – In amore, preparati, perché le tue emozioni stanno per riprendersi il centro della scena. C’è un bel risveglio della passione nell’aria, ma se sei single, non aspettare che l’amore bussi alla tua porta stando a casa: cambia aria e frequenta posti nuovi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, un incontro improvviso potrebbe farti scoccare una scintilla del tutto inaspettata. Sii autentico e abbi il coraggio di metterci il cuore. In ambito lavorativo, la tua agenda è fitta, ma se hai lavorato sodo, i frutti sono finalmente maturi. La parte finale del mese sarà decisiva per la tua carriera. Resta sul pezzo: quel traguardo che sogni è molto più vicino di quanto immagini. (5 stelle, settimana fantastica)