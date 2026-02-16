Oroscopo di Paolo Fox del 16 febbraio: novità per il Cancro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oroscopo di lunedì 16 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – Fai attenzione a non lasciarti trascinare dal nervosismo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, le tensioni relazionali nate il mese scorso non sono ancora del tutto superate e richiedono una buona dose di autocontrollo. Prima di sbottare o prendere decisioni affrettate, fermati un istante a respirare: la riflessione è la tua arma migliore.

Toro – Le prossime 48 ore potrebbero metterti di fronte a interlocutori che non la pensano affatto come te. Invece di puntare i piedi, scegli la via della saggezza: non cercare il conflitto aperto, perché la tua carta vincente sarà la capacità di mediare.

Gemelli – Stando alle previsioni astrologiche di Paolo Fox, faresti bene a concentrarti su agenda e pubbliche relazioni. È il momento ideale per pianificare, ma muoviti con cautela nei sentimenti: il clima di coppia è piuttosto teso, quindi evita di gettare benzina sul fuoco con polemiche superflue.

Cancro – Per te si apre una fase di grande fiducia nel domani. C’è aria di novità nei sentimenti: avverti la spinta giusta per dichiararti o per fare un passo avanti verso chi ti fa battere il cuore. Lasciati guidare dalle emozioni, muovendoti con la sensibilità tipica del tuo segno.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 16 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – Quelle tensioni che ti hanno frenato a inizio mese stanno finalmente perdendo forza. È il momento di riprendere in mano il timone: ora hai la lucidità necessaria per affrontare ogni sfida con calma e senza inutili nervosismi.

Vergine – Questo è il momento perfetto per metterti alla prova se hai un esame all’orizzonte. Le tue capacità mentali sono al top e le nuove conoscenze potrebbero aprirti porte inaspettate. Sul piano sentimentale, però, fai attenzione a non essere troppo severo: usa la dolcezza invece della contestazione, perché puntare troppo il dito potrebbe allontanare chi ti sta vicino.

Bilancia – Sei davanti a una svolta professionale. Stando all’oroscopo di Paolo Fox del 16 febbraio, emerge chiaramente la necessità di riorganizzare i tuoi progetti per sfruttare al meglio le opportunità imminenti. Se lavori con l’ingegno o sei un libero professionista, il vento sta finalmente cambiando a tuo favore: fatti trovare pronto.

Scorpione – La tua forza di volontà è la tua marcia in più in questo periodo. Non restare a guardare: è la fase perfetta per disegnare il tuo futuro con coraggio e puntare in alto. Anche i sentimenti reclamano spazio: senti finalmente quella spinta decisiva per fare sul serio con chi ami.

Previsioni astrologiche per la giornata di lunedì 16 febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – È il momento di osare. Se nel lavoro devi alzare la posta e mostrare i muscoli, nel privato senti il bisogno di fermarti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sei stanco dei soliti copioni: prenditi il tempo per capire cosa vuoi cambiare davvero nel tuo rapporto.

Capricorno – Hai il quadro della situazione sotto controllo e una mente più lucida che mai. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox suggeriscono però di non fare tutto da solo: fermati un istante a osservare chi hai al tuo fianco. La tua efficienza è fuori discussione, ma ora la vera sfida è distinguere gli alleati leali da chi non merita la tua preziosa fiducia.

Acquario – La Luna illumina il tuo cammino e ti regala un carisma speciale. Come suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox, hai un asso nella manica da giocare sia nei rapporti sociali che in quelli del cuore. Mettiti in gioco e lascia che la tua vitalità conquisti chi ti sta vicino.

Pesci – Sta per bussare alla tua porta un invito che non puoi proprio ignorare: accetta senza pensarci due volte. In amore, se c’è qualcuno che ti fa battere il cuore, l’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di non aspettare oltre. Questa è la giornata perfetta per uscire allo scoperto e agire con assoluta fermezza.