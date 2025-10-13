Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 13 al 19 ottobre con classifica: 5 stelle per l’Acquario

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 13 al 19 ottobre, i nati sotto il segno dell’Acquario avranno una svolta sentimentale grazie a Venere, supereranno blocchi emotivi e ritroveranno l’armonia di coppia; nel lavoro, la socializzazione aprirà nuove opportunità. I Pesci vivranno una primavera amorosa con il supporto di Venere e Giove, e avranno successo nella carriera grazie alla loro creatività. Infine, i nativi della Vergine potrebbero incontrare l’amore, ma devono superare la diffidenza, e avranno novità positive e vantaggi nella professione.

Oroscopo della settimana 13-19 ottobre: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, il tuo cuore è in una fase di stallo, non freme come un tempo. È il momento di riscoprire i tuoi aneliti più intimi. Se sei in coppia, stai alla larga dai conflitti, soprattutto domenica. Forse le troppe preoccupazioni lavorative stanno offuscando i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono dubbi e c’è molta stanchezza. Sei incerto sul rinnovo di una collaborazione o di un patto professionale. (3 stelle, settimana discreta)

Toro – In amore, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, tra il 13 e il 19 ottobre 2025 non avrai grandi scossoni emotivi. Preparati piuttosto, con Mercurio contrario, a riesaminare questioni irrisolte in famiglia. Se vivi una storia d’amore stabile, potresti avvertire qualche piccolo dubbio, niente di insormontabile, ma da non ignorare. Per quanto riguarda il lavoro, si prospetta un periodo fertile per le nuove occasioni, se ti guardi intorno. La nota dolente, tuttavia, riguarda le collaborazioni: potresti infatti incappare in contrasti o incomprensioni con i tuoi soci o colleghi. (4 stelle, settimana buona)

Gemelli – Settimana indimenticabile per l’amore: preparati a vivere faville e un potente recupero sentimentale. Con Venere di nuovo al tuo fianco, ti aspettano sensazioni nuove e intensità sorprendente. Se la tua relazione amorosa è in bilico, troverai la strada per un dialogo costruttivo. Se invece il tuo cuore è in stand-by, attenzione: potresti fare l’incontro da cardiopalma. Sul fronte lavorativo, finalmente ti scrolli di dosso un periodo faticoso. Tutte le energie che hai investito ti ripagheranno con la ricompensa che meriti da tempo. (5 stelle, settimana fantastica)

Cancro – In amore, il tuo cuore è sotto ottime stelle, perciò sii positivo e allontana i dubbi che ti assillano. È il momento di fare chiarezza su ciò che pretendi da una storia. Se senti che un legame è ormai logoro, affronta la situazione e decidi se è il caso di porre fine alla relazione. Sul fronte professionale, l’influenza positiva di Giove non si è esaurita. Sfrutta questo periodo propizio e concludi i tuoi progetti entro dicembre. (4 stelle, settimana buona)

Paolo Fox, oroscopo e classifica dal 13 al 19 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, il carico di responsabilità che porti sulle spalle finisce per gravare anche sui tuoi affetti. Stai selezionando con cura chi tenere al tuo fianco, e il tuo atteggiamento critico si è accentuato. Segna in agenda il 15 ottobre: quella sarà la giornata più propizia per dare spazio ai sentimenti! Per quanto riguarda il lavoro, ti attende un periodo promettente in carriera. Le collaborazioni si riveleranno fruttuose, e le tue iniziative di coppia otterranno un successo notevole. (4 stelle, settimana buona)

Vergine – In questa settimana, l’amore potrebbe bussare alla tua porta. Faresti bene a capire se il sentimento è ricambiato dalla persona che ti interessa. Ci sono possibili complicazioni con i segni dei Gemelli e Pesci. Se sei tra quei Vergine che fanno fatica ad aprirsi in amore, sappi che la diffidenza eccessiva rischia di bloccare sul nascere belle storie. Ti aspettano novità positive nella tua professione. Non sottovalutare i vantaggi che stanno per arrivare. La tua energia sarà contagiosa. (4 stelle, settimana buona)

Bilancia – In amore, se provi un interesse autentico, questa settimana devi assolutamente farti avanti. Venere nel segno ti sostiene e ti assicura emozioni vere. Ricorda che la domenica sarà la tua giornata d’oro. Attenzione, però, perché alcune preoccupazioni legate a finanze, casa e famiglia continuano a darti pensiero. Nel lavoro, ti occorrono risorse fresche per dare il via a un progetto: non escludere questioni immobiliari e metti in conto una certa stanchezza fisica dovuta a turni impegnativi. (3 stelle, settimana discreta)

Scorpione – Settimana emozionante per l’amore! Sebbene ci sia qualche questione da sistemare, saprai come rimettere in carreggiata la tua storia d’amore o sedurre chi ti piace. Approfitta degli incontri favoriti. Sul fronte lavorativo, si presentano nuove occasioni davvero interessanti. Come suggerisce Paolo Fox, non restare inerte: è il momento di darsi da fare e “agitare le acque”. (5 stelle, settimana fantastica)

La settimana 13-19 ottobre secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, sogni sempre in grande: adori definire il futuro e lanciarti in nuove avventure. Sappi che al fianco della persona ideale, ogni traguardo è a portata di mano! Questa settimana non avrai difficoltà a creare sintonia con gli altri. Nel lavoro metti da parte insoddisfazione e periodi no: è il momento di una grande riscossa. I tuoi piani prendono il volo e, con essi, la tua voglia di esplorare ambiti mai visti. (5 stelle, settimana fantastica)

Capricorno – L’oroscopo di Paolo Fox rivela che in campo affettivo, anche se sei reduce da molte storie o separazioni, hai eretto un muro attorno al tuo cuore, lasciando poco spazio all’amore. Il nuovo influsso di Venere, però, è pronto a sbloccare questa situazione. Sul fronte professionale, senti l’aria tesa, magari a causa di errori non tuoi. Un consiglio? Stai alla larga dai litigi inutili per preservare la tua serenità. (3 stelle, settimana discreta)

Acquario – Svolta sentimentale, Venere ti sorride di nuovo! Quel blocco emotivo che ti porti dietro da tempo è destinato a sciogliersi. Ora puoi lanciarti in nuove, stimolanti avventure o riscoprire il fuoco delle vecchie passioni. Per la tua vita di coppia, è il momento ideale per superare le incomprensioni e ristabilire la perduta serenità. Riguardo la carriera, espandi i tuoi orizzonti sociali. La tua propensione alla socializzazione si rivelerà la chiave per cogliere opportunità lavorative. Sfrutta l’energia che il Sole ti invia, è un periodo d’oro. (5 stelle, settimana fantastica)

Pesci – In campo amoroso, Venere, in aspetto magnifico, promette al tuo cuore una nuova primavera. Se la famiglia e i figli sono la tua priorità, Giove ti supporta in ogni tuo passo, rendendo le tue scelte vincenti. Soltanto un piccolo avviso: stai in guardia il 17 ottobre. In campo lavorativo, se sei un’anima creativa, sappi che questa è la tua settimana d’oro. La tua vena artistica sarà ben vista dagli astri, e finalmente potrai chiudere il capitolo dei mesi difficili. La tua genialità sarà la chiave del successo. (4 stelle, settimana buona)