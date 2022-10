Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 ottobre: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 ottobre 2022.

Ariete

Non spendete tutto il vostro tempo a lavoro ma vivete anche l’amore che, alla fine dei conti, è la cosa più importante.

Toro

In amore avrete modo di recuperare un po’ di tranquillità. Sul lavoro sarebbe meglio analizzare anche il proprio comportamento e non solo quello degli altri.

Gemelli

Se siete una coppia da diverso tempo è giunto il momento di prendere una decisione e capire se davvero siete felici o meno. Sul lavoro c’è una questione da risolvere ma meglio aspettare la prossima settimana.

Cancro

In amore è meglio chiarire subito cosa non va e sul lavoro finalmente arrivano belle notizie e novità.

Leone

In amore state vivendo un periodo abbastanza burrascoso e dovreste iniziare a pensare se la persona che avete affianco è davvero quella giusta per voi. Sul lavoro c’è ancora qualche problema da affrontare.

Vergine

Le relazioni che nascono adesso possono diventare qualcosa di serio. Sul lavoro attenzione in quanto potrebbero esserci cambiamenti nel vostro contratto.

Bilancia

Oggi avete una bella energia che potete sfruttare a pieno in amore. Sul lavoro se siete in un settore artistico, sarete baciati dalla fortuna.

Scorpione

Questa giornata è ideale per vivere l’amore in tutte le sue forme. Sul lavoro meglio non mettersi contro i colleghi.

Sagittario

Meglio mantenere la calma con il vostro partner oggi perché non è la giornata adatta. Sul lavoro sarebbe meglio prendersi un giorno di riposo per ricaricare le batterie.

Capricorno

L’amore sta per tornare protagonista nella vostra vita. Sul lavoro, la giornata è buona ma dovete metterci un po’ più di impegno.

Acquario

Affrontate subito i discorsi difficili con il partner per risolvere le questioni lasciate in sospeso. Sul lavoro siete in un momento di stress per le troppe cose da fare.

Pesci

Da domani le stelle tornano favorevoli aanche se in amore siete un po’ distratti. Sul lavoro siete ancora in attesa di alcune risposte.