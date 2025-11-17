Oroscopo di Paolo Fox per la settimana 17-23 novembre su fortuna, soldi e lavoro: periodo di rivalsa per Scorpione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 17 al 23 novembre prevede che i Gemelli abbiano una grande energia e una confusione creativa, per cui devono insistere sui loro progetti solidi pur facendo attenzione a non perdere la pazienza. Per i nati sotto il segno del Cancro, è il momento giusto per mettere in moto i progetti e devono prendere decisioni importanti con cautela. Infine, per i nativi dello Scorpione si prevede un periodo di grande rivalsa.

Oroscopo lavorativo e finanziario per la settimana 17-23 novembre: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, la tua voglia di affermarti è fortissima, ma ultimamente potresti trovare l’ambiente circostante più ostile a causa di concorrenti che non mollano. Sei chiamato a rivoluzionare i tuoi piani. Preparati: il cielo presto ti sorriderà con un favorevole concentrato di astri.

Toro – Stai per affrontare un periodo di cambiamenti, ma non puoi ignorare le questioni finanziarie che restano in primo piano. Mantieni la guardia alta e sii prudente nelle interazioni con soci o collaboratori: le giornate di martedì e mercoledì potrebbero portare a qualche scintilla o discussione accesa.

Gemelli – Hai una confusione creativa che non ti dà tregua, ma l’energia è alle stelle! Credi fermamente nei tuoi progetti: se hanno basi solide, devi insistere senza farti sconti. Fai solo attenzione: è facile che tu possa perdere la pazienza in questi giorni.

Cancro – Novembre è il mese ideale per rimettere in moto i tuoi progetti. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox suggeriscono che, se le scorse due settimane ti hanno già dato un assaggio di successo, ora devi spingere sull’acceleratore. Se devi prendere decisioni importanti, agisci con la dovuta cautela e ponderazione.

Paolo Fox, oroscopo dal 17 al 23 novembre: da Leone a Scorpione

Leone – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, in questo periodo il tuo conto in banca è un vero e proprio portone girevole: appena il denaro arriva, è subito pronto a svanire! Che si tratti di investimenti, acquisto di una casa o uscite impreviste, la tua vita finanziaria è piuttosto movimentata. Non preoccuparti, però: puoi affrontare e superare qualsiasi ostacolo con notevole agilità.

Vergine – Ti aspetta un periodo intenso. Hai investito molto nel passato e ora le conseguenze si fanno sentire: senti crescere sia il peso delle responsabilità che la dolcezza delle soddisfazioni che ne derivano. Sei nel pieno della tua semina.

Bilancia – Ti aspetta un nuovo anno ricco di promesse. Se senti forte il desiderio di cambiare rotta nella tua vita, ora è il momento ideale per capire esattamente quale direzione prendere. Gli orizzonti sono aperti, e spetta solo a te individuare il percorso più stimolante.

Scorpione – Questa settimana preparati a una grande rivalsa! Con Venere nel tuo segno, l’amore è illuminato e favorito. L’oroscopo di Paolo Fox segnala che, grazie anche al sostegno di Giove e Saturno, questi sono giorni perfetti per rafforzare ogni tua relazione importante. Sfrutta questa energia positiva!

La settimana 17-23 novembre secondo Paolo Fox: da Sagittario a Pesci

Sagittario – La tua voglia di emergere è fortissima: quest’anno non devi farti prendere dalla fretta e tantomeno inseguire pure illusioni. È fondamentale che tu agisca con cautela. Lo sviluppo dei tuoi progetti è in una fase eccellente e, non appena arriverà il fine settimana, sentirai un aumento notevole di energia. Sfrutta questa spinta!

Capricorno – Se hai recentemente lanciato nuove iniziative professionali, presto potrai raccogliere i primi frutti. Ricorda che la pazienza è la tua migliore alleata. Novembre si rivelerà un periodo propizio per avanzare richieste importanti o negoziare.

Acquario – Da circa un mese stai cercando di sistemare situazioni lasciate in sospeso. Che si tratti di questioni economiche spinose o di contenziosi personali logoranti, ti sei impegnato a fare chiarezza. Fai attenzione: questa settimana l’aria si fa più tesa e potresti incontrare una certa conflittualità.

Pesci – Un forte vento di ripresa sta soffiando sulla tua vita. La strada che si apre davanti a te in vista dell’anno nuovo è ricca di notevoli benefici. È tempo di sognare in grande e di dare il via a una vera e propria rivoluzione esistenziale.