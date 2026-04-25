Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 25 e 26 aprile: Gemelli sottosopra, Leone fortunato

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 25 e 26 aprile, i Gemelli affrontano un periodo caotico tra troppi impegni e spese impreviste, pur restando in attesa di imminenti riscontri positivi sul lavoro. I nati sotto il segno del Cancro preferiscono il riposo e la solitudine per ricaricare le energie, venendo esortati alla prudenza fisica e alla pazienza in ambito sentimentale. I nativi del Leone, infine, godono di un periodo di grande fortuna che favorisce il successo dei nuovi progetti e il risveglio della passione.

Il weekend 25-26 aprile secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – Stai attraversando una fase ricca di stimoli e occasioni preziose. Tuttavia, leggendo l’oroscopo di Paolo Fox, emerge chiaramente che il tuo weekend sarà segnato da una certa indecisione. Non spaventarti per la confusione: è solo l’effetto collaterale di dover scegliere tra i tanti percorsi che ti si stanno aprendo davanti.

Toro – Si prospetta un weekend all’insegna della rinascita. Grazie al Sole che brilla nel tuo segno, recuperi una grinta invidiabile e una vitalità tutta nuova. È il momento perfetto per spalancare le porte di casa: organizza una cena o un piccolo ritrovo. Sentirai il bisogno di riassaporare il calore dei tuoi cari e i piaceri della buona cucina, mentre in amore finalmente torna il sereno.

Gemelli – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questo weekend ti senti un po’ sottosopra: hai accumulato troppi impegni e ci sono diverse uscite economiche da gestire prima delle vacanze. Nonostante persista un pizzico di nervosismo, preparati a sorridere: sono in arrivo novità interessanti per la tua carriera o per il tuo portafogli.

Cancro – Sei in una fase in cui la parola d’ordine è risparmio energetico. Per questo weekend, il consiglio dell’oroscopo di Paolo Fox è di stare alla larga dalle complicazioni e non pretendere troppo dal tuo fisico. Sul fronte del cuore, Venere bussa alla tua porta, ma dovrai armarti di una buona dose di calma. Se ultimamente senti un vuoto affettivo, non preoccuparti: è solo un momento di pigrizia sociale in cui preferisci il divano alla movida.

Oroscopo del weekend 25-26 aprile: da Leone a Scorpione

Leone – Preparati a un periodo dove ogni tua iniziativa, che sia un progetto di lavoro o un desiderio privato, può finalmente decollare. La passione busserà alla tua porta proprio quando meno te lo aspetti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo fine settimana è baciato dalla fortuna: ciò che decidi di seminare ora godrà del pieno appoggio dei pianeti. Le risposte che cercavi da tempo sono finalmente a portata di mano.

Vergine – Sei davanti a un bivio: c’è una questione in sospeso che richiede la tua attenzione. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questo weekend faresti bene a voltare pagina, lasciandoti alle spalle i vecchi rancori. Se il cuore batte forte o c’è un sassolino nella scarpa, non temporeggiare: parla chiaro. Sul fronte lavorativo si respira un’aria nuova, grazie a intuizioni brillanti che favoriscono una netta ripresa.

Bilancia – Sei in una fase di revisione profonda. Sul fronte professionale hai dovuto digerire cambiamenti che non ti hanno fatto propriamente saltare di gioia, ma ora è tempo di guardare avanti. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo fine settimana non ammette più scuse in amore: basta rimandare, è il momento di prendere quella decisione che stai posticipando da troppo tempo.

Scorpione – In questo periodo, potresti notare volti del passato che tornano a bussare alla tua porta dopo una lunga assenza. Devi fare attenzione al portafoglio: il rischio di uscite extra è alto. Cerca inoltre di mantenere la calma in famiglia per evitare sterili battibecchi con i parenti.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 25-26 aprile: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sei pronto a rimetterti in gioco? In questo periodo puoi finalmente trovare le risposte che cerchi in amore. Venere ti suggerisce però di non accontentarti e di guardare ai tuoi sentimenti con un occhio più attento e selettivo. Non porti limiti: ci sono nuovi traguardi personali che ti aspettano. Domenica sera la passione si accende, regalandoti momenti davvero speciali.

Capricorno – Aria di cambiamenti per te. In questo fine settimana ti trovi a un bivio, specialmente se sei un libero professionista: scegli con cura, nonostante i dubbi che ancora ti tormentano. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox suggeriscono che i sentimenti sono in ascesa, ma ti invitano alla massima prudenza nelle spese. Non è il momento di sprecare risorse.

Acquario – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox annunciano una metamorfosi per te. Durante questo weekend ti sentirai una persona nuova, capace di rimettere in gioco un sentimento che credevi perduto. Il cielo è in fermento e ancora un po’ incerto: se tra sabato e domenica mattina avverti ancora un po’ di spossatezza, sappi che è solo l’ultimo ostacolo prima di un pomeriggio decisamente più sereno e promettente.

Pesci – Ti aspetta un weekend all’insegna dell’energia. Sentirai il bisogno di muoverti e rimetterti in forma: asseconda questa spinta! Le nubi che hanno oscurato il clima familiare si stanno diradando, basta un po’ di buona volontà per voltare pagina. Unica raccomandazione: controlla bene il portafoglio e non dimenticare qualche scadenza che bussa alla porta.