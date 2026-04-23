Oroscopo di Paolo Fox del 24 aprile: Pesci con il fiato corto

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 24 aprile, i Pesci dovrebbero dare priorità al benessere senza però perdere di vista gli obiettivi, mentre i nativi del Toro possono ottenere grandi risultati nelle relazioni a patto di concedersi delle pause rigeneranti. Infine, i nati sotto il segno del Leone sono invitati a interrompere i conflitti sentimentali per riscoprire la tenerezza e l’intesa di coppia.

Oroscopo di venerdì 24 aprile: da Ariete a Cancro

Ariete – Si prospetta un periodo di recupero. Con la Luna in aspetto positivo tra oggi e domani, non farti scappare l’occasione di toglierti una soddisfazione personale che attendevi da tempo.

Toro – Il lavoro chiama e le amicizie rispondono: secondo l’oroscopo di Paolo Fox, queste saranno due giornate vincenti per le tue relazioni. Puoi ottenere molto, a patto di concederti qualche piccola pausa per non farti travolgere dalla spossatezza.

Gemelli – Preparati a una metamorfosi del cuore. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox suggeriscono che non sei più uno spettatore passivo: oggi hai il potere di trasformare il clima di coppia a tuo piacimento, nel bene e nel male.

Cancro – L’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di fare ordine tra le tue entrate e uscite senza lasciare nulla al caso. In amore e nel lavoro, tieni gli occhi aperti: qualcuno potrebbe non essere del tutto sincero, quindi valuta bene di chi ti fidi davvero.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 24 aprile: da Leone a Scorpione

Leone – Hai sprecato troppe energie in inutili battibecchi sentimentali. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ora è il momento di deporre le armi e fare spazio alla tenerezza per ritrovare l’intesa perduta.

Vergine – Ti senti un’altra persona, vero? L’oroscopo di Paolo Fox rivela che la tua riserva di energia è di nuovo al massimo. Rispetto a ieri, hai una marcia in più e una grinta invidiabile. Non sprecare questo momento di grande potenza fisica e mentale.

Bilancia – Se il tuo cuore è rimasto in pausa per troppo tempo, è il momento di scuoterlo: secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi l’amore deve riprendersi il centro della scena. Non tirarti indietro proprio ora.

Scorpione – È tempo di voltare pagina: devi dare un taglio netto al passato e sistemare una volta per tutte le questioni con i tuoi parenti. Non farti frenare dalle ansie, è il momento di superarle.

Previsioni astrologiche per la giornata di venerdì 24 aprile: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, in questo periodo potresti ritrovarti al centro di qualche scontro di troppo. Hai la netta sensazione che chi ti circonda non riesca a cogliere il tuo punto di vista e, a dire il vero, i tuoi sospetti sono fondati: c’è una reale mancanza di sintonia con gli altri.

Capricorno – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox suggeriscono che, dopo aver faticato tanto per recuperare il tuo equilibrio, oggi non puoi permetterti distrazioni. Proteggi la tua serenità e tieni a debita distanza chiunque provi a rovinarti la giornata con lamentele o polemiche inutili.

Acquario – Se senti che il cuore fa i capricci, non preoccuparti. Anche se le previsioni astrologiche di Paolo Fox confermano un aprile sottotono per i sentimenti, avrai presto l’occasione d’oro per affrontare i malintesi e voltare pagina.

Pesci – Ti sei speso senza riserve e ora la stanchezza inizia a farsi sentire: l’oroscopo di Paolo Fox ti invita a dare priorità al tuo benessere. Regalati un momento tutto per te per allentare la tensione, senza però smettere di presidiare il campo. Il segreto è riposare il corpo restando però con la mente focalizzata sui tuoi traguardi.