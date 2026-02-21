Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 21 e 22 febbraio: incontri magnetici per i Pesci

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 21 e 22 febbraio, i nativi della Vergine dovrebbero riesaminare la vita sentimentale evitando scontri con il partner. I nati sotto il segno dello Scorpione possono riprendere vecchi discorsi con nuova energia, ma devono agire con cautela senza forzare decisioni o corteggiamenti. I Pesci vivranno incontri magnetici e passionali grazie al favore di Luna e Venere, trovando la forza di ignorare le critiche esterne.

Il weekend 21-22 febbraio secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – Sei reduce da una serie di intoppi, ma secondo l’oroscopo di Paolo Fox ritroverai finalmente una grande lucidità mentale. Sfrutta questo weekend per ricaricarti: metti in pausa il dovere e riprogramma gli incontri decisivi a data da destinarsi. Fai attenzione ai nervosismi con chi ti circonda ed evita di gettare benzina sul fuoco. C’è ancora un nodo burocratico o legale che richiede la tua attenzione per essere sciolto definitivamente.

Toro – Se senti il bisogno di dare una rinfrescata alla tua vita, questo è il momento giusto. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, hai finalmente l’occasione di ribaltare ciò che non funziona più. Ti aspetta un weekend stimolante, perfetto per mettere in cantiere nuovi piani, ma attenzione ai nervi: la Luna nel tuo segno ti rende piuttosto pretenzioso. Cerca di non mordere chi hai intorno se non ti senti compreso al volo.

Gemelli – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo weekend porta una ventata di freschezza. Se aspetti novità sul lavoro, il telefono potrebbe finalmente squillare. Tuttavia, ricordati di non trascurare chi ami: hai bisogno di rimettere i sentimenti al centro per ritrovare il tuo equilibrio interiore. Anche se in amore aleggia ancora un po’ di nebbia, non aver paura di esplorare ciò che provi.

Cancro – Ti aspetta un weekend dalle emozioni altalenanti. Non lasciarti abbattere da un fuori programma o da un carico extra di impegni; affronta tutto con filosofia. Entro domenica sera, cerca di mettere un punto alle questioni rimaste in sospeso. Ricorda di dare priorità al riposo, perché hai bisogno di ricaricare le batterie.

Oroscopo del weekend 21-22 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – Novità in arrivo: preparati, perché entro breve riceverai comunicazioni molto positive. La tua scalata verso il successo prosegue senza sosta, diventando ogni momento più solida. Durante questo weekend, però, cerca di mantenere la calma: se qualcosa dovesse andare storto o presentarsi un imprevisto, non lasciarti vincere dal nervosismo. Punta tutto sulle ore serali, che promettono di essere la parte migliore del fine settimana.

Vergine – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dovresti approfittare di questo fine settimana per stringere contatti utili e pianificare incontri con chi può davvero darti una mano. Con Venere in opposizione, il settore sentimentale richiede una revisione profonda: prenditi i tuoi spazi per mettere a fuoco ciò di cui hai realmente bisogno. Gestisci con cura la domenica pomeriggio ed evita di alimentare polemiche con il partner.

Bilancia – Questo weekend ti vede protagonista grazie al favore di Marte: è il momento ideale per sciogliere le riserve, specialmente in ambito lavorativo. La tua sfera sociale si risveglia e avrai una gran voglia di stare in compagnia. Per quanto riguarda i sentimenti, preparati a una bella certezza e alla nascita di programmi entusiasmanti da realizzare in coppia.

Scorpione – Questo è il momento ideale per riallacciare i fili di un discorso interrotto. Ti senti pervaso da una nuova energia e il cuore batte con più intensità, ma fai attenzione: la Luna in opposizione ti suggerisce di non forzare la mano. Non è il caso di pretendere risposte definitive o chiudere un corteggiamento proprio ora; muoviti con cautela.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 21-22 febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questo weekend segna finalmente il tuo momento di liberazione. Puoi scrollarti di dosso quei vincoli che ti hanno bloccato finora e iniziare a esplorare percorsi mai battuti prima. Hai la possibilità di puntare al massimo, ma un consiglio: se dovesse nascere un battibecco, non sprecare energie per avere l’ultima parola. Non ne vale la pena, meglio godersi la vetta.

Capricorno – Muoviti con i piedi di piombo nelle faccende quotidiane: evita di esporti troppo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo weekend la Luna ti rema contro, quindi non pretendere l’impossibile da te stesso. Se avverti una voglia matta di sollevare polemiche, sappi che è solo il tuo bisogno di vederci chiaro: cerca però di non esasperare chi ti sta intorno.

Acquario – È giunto il momento di aprire le porte a un nuovo sentimento. Questo weekend ti regala una carica di ottimismo fuori dal comune, ma attenzione ai nervosismi: per evitare tensioni, sfrutta la domenica per staccare la spina. Hai un disperato bisogno di svago e di rompere gli schemi della solita routine con qualcosa di inedito.

Pesci – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’amore sta per bussare alla tua porta con una sorpresa inaspettata: se il tuo cuore è libero, gli incontri saranno letteralmente magnetici. Grazie al supporto prezioso di Luna e Venere, i prossimi giorni saranno illuminati da una luce positiva che accende la passione. Hai la forza necessaria per rispedire al mittente ogni critica e proteggere la tua serenità.