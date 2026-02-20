Oroscopo di Paolo Fox del 20 febbraio: Ariete alla riscossa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 20 febbraio 2026, i nativi dell’Ariete devono abbandonare il passato per concentrarsi su un imminente salto di qualità professionale. I nati sotto il segno del Leone possono aspettarsi grandi novità, specialmente in amore, grazie a un incontro particolarmente emozionante. Gli appartenenti al segno del Sagittario sono spronati a cercare confronti diretti e sinceri, sia nel privato che nel lavoro, per superare ogni ostacolo.

Oroscopo di venerdì 20 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – Se hai deciso di tagliare i ponti con il passato, fallo senza rimpianti. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo è il momento di puntare tutto sul futuro: tieni gli occhi aperti, perché nel settore professionale è finalmente in arrivo quel salto di qualità che insegui da tempo.

Toro – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, la tua capacità di creare legami sereni ti darà una marcia in più. Sul fronte lavorativo senti il brivido di un nuovo inizio; non temere di ripartire da zero, perché le tue idee troveranno spazio e supporto immediato.

Gemelli – È il momento di tirare fuori il tuo lato più diplomatico. Anche se tra le mura di casa o nel rapporto di coppia senti ancora qualche piccola turbolenza, tocca a te fare la prima mossa: parla con estrema sincerità, ma senza pungere. Ricorda che basta una parola gentile al momento giusto per riportare il sereno.

Cancro – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo è il momento perfetto per cambiare pelle e voltare pagina, sia nell’anima che nell’aspetto. Non sottovalutare le persone che incroci in questi giorni: sono destinate a incidere profondamente sul tuo cammino.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 20 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – C’è aria di cambiamento. Se nel lavoro si muovono acque promettenti, è in amore che il clima si fa bollente. L’oroscopo di Paolo Fox suggerisce di tenere gli occhi aperti: un incontro recente ha tutte le carte in regola per farti battere il cuore come non succedeva da tempo.

Vergine – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, finalmente le nebbie sul lavoro si diradano: riuscirai a mettere a fuoco i tuoi obiettivi con una precisione chirurgica. Tuttavia, cerca di non applicare lo stesso rigore spietato al cuore; in amore, la tua tendenza a cercare il pelo nell’uovo rischia di farti perdere di vista il sentimento.

Bilancia – Questo è il momento di dare priorità agli affetti e mantenere i nervi saldi. Non farti frenare dall’ansia: quella sfida che ti toglieva il sonno si dimostrerà molto più gestibile di quanto immaginassi.

Scorpione – Le stelle sono pronte a regalarti un nuovo amore, ma tu devi fare la tua parte. Smetti di analizzare tutto con troppa severità e lasciati andare. La persona giusta potrebbe non avere il ritratto che immagini, quindi scaccia i pregiudizi.

Previsioni astrologiche per la giornata di venerdì 20 febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’oroscopo di Paolo Fox suggerisce di non tenerti tutto dentro. Sentirai il bisogno di un confronto schietto con una persona specifica per ristabilire l’ordine. Anche nella sfera lavorativa, non aver paura di sollevare il velo su ciò che non ti convince. Solo parlando apertamente potrai risolvere quei piccoli intoppi che frenano la tua corsa.

Capricorno – Finalmente hai ritrovato la tua proverbiale tempra e le amarezze sentimentali sono solo un ricordo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo è il momento perfetto per aprirti a nuovi incontri: lasciati andare e riscopri il piacere della spensieratezza.

Acquario – Le stelle accendono la tua sete di libertà e il desiderio di fare esperienze mai provate prima. Tuttavia, le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti suggeriscono un pizzico di cautela: insegui pure i tuoi sogni, a patto di non svuotare le tasche per ogni capriccio del momento.

Pesci – Ventata di freschezza nella tua vita professionale: è il momento di osare. Per quanto riguarda i sentimenti, stai attraversando un periodo magico. Non restare a guardare, perché i nuovi incontri promettono di trasformarsi presto in emozioni autentiche.