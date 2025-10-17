Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 18 e 19 ottobre: Vergine, scatta l’ora dell’amore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 18 e 19 ottobre, i nati sotto il segno della Vergine godranno di un influsso lunare positivo che favorirà le nuove conoscenze e le relazioni sentimentali appena nate. I nativi del Capricorno sono invitati a riflettere sul futuro e sui progetti, a prestare attenzione a non rovinare i rapporti con critiche o ansie economiche. Infine, i Pesci i Pesci affronteranno un breve momento di incertezza che si risolverà domenica, con il cielo favorevole ai sentimenti.

Il weekend 18 e 19 ottobre secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – Questo weekend ti esorta a rallentare e a riflettere. Non sempre sei disposto ad accogliere le osservazioni altrui o a considerare punti di vista diversi dal tuo, ma è proprio ciò che ti serve adesso. L’improvvisa nascita di nuove collaborazioni promette di espandere notevolmente i tuoi orizzonti.

Toro – Periodo stimolante per i sentimenti: qualsiasi progetto amoroso è destinato al successo. C’è, però, una nota stonata: le relazioni familiari sono sotto pressione. Attenzione alla domenica: se ti lasci andare a recriminazioni o a un ostinato mutismo, danneggerai inutilmente le tue relazioni.

Gemelli – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, in questo weekend ti ritroverai a riflettere sul tuo passato e sulle molteplici incombenze del presente. Cerca di pianificare ogni cosa con cura; purtroppo potresti incappare in qualche ritardo. Ricorda, le discussioni più costruttive nascono solo quando si mettono da parte i preconcetti. Hai un’ottima sintonia con l’Acquario e la Bilancia.

Cancro – In questo weekend potresti sperimentare frequenti oscillazioni emotive. Lascia definitivamente alle spalle quella relazione irrealizzabile. Si apre un periodo particolarmente favorevole per le questioni professionali e sentimentali: ogni situazione ti apparirà più gestibile e risolvibile.

Oroscopo del terzo weekend di ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Respingi ogni ombra di pessimismo, non si addice al tuo spirito vivace! Evita di drammatizzare le questioni sentimentali. Sebbene si intraveda qualche incertezza nel tuo weekend, questa fase passeggera si risolverà in fretta. Preparati: la settimana che verrà sarà densa di attività che ti richiederanno molta energia.

Vergine – L’influsso lunare nel tuo segno ti regala una marcia in più per affrontare il weekend. L’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di aprire il cuore: le nuove frequentazioni e le amicizie riceveranno una spinta positiva. Vivi pienamente le tue intense emozioni e i lampi di passione che illumineranno questi due giorni. Le relazioni sentimentali appena avviate sono baciate dalla fortuna astrale.

Bilancia – Sei davanti a un bivio lavorativo: è necessario fare una scelta, se vuoi davvero costruire un futuro sereno. Ci sono alcune questioni risolvere. Sfrutta al massimo la tua grande creatività e quella straordinaria capacità di ripartire con il consueto entusiasmo. L’unica nota stonata è la tua tendenza a essere eccessivamente critico e polemico.

Scorpione – Il tuo bisogno di un’esistenza ricca di stimoli sarà appagato in questo weekend. Le circostanze ti sono favorevoli; se ti dedichi ai tuoi obiettivi, potrai raggiungere molto. Novità positive e contatti agevolati all’orizzonte.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 18-19 ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’amore ti riserverà gratificazioni e sorprese proprio quando non le cerchi. Hai bisogno di ricaricare le batterie, perché c’è un po’ di spossatezza da superare. Occhio alle false amicizie: non fidarti di chiunque. Recupera l’energia che negli ultimi tempi sembrava svanita.

Capricorno – L’oroscopo di Paolo Fox ti invita a riflettere sul futuro e sui progetti che hai in mente. Fai attenzione in amore: evita di rovinare i rapporti con troppe critiche o preoccupazioni finanziarie. Se stai cercando un impiego o vuoi ampliare le tue possibilità lavorative, non temere, ottobre è un mese generoso e favorisce la tua ambizione.

Acquario – Sfrutta questo weekend per riprendere fiato! Hai però dei conti in sospeso da non ignorare. In amore, è fondamentale che tu non riversi l’ansia: così eviterai polemiche che potrebbero rovinare l’atmosfera. La serata di domenica promette un bel recupero di energie.

Pesci – Forse affronterai un breve momento di incertezza a causa della Luna ostile, ma non temere: la domenica sarà assai più favorevole. È il momento ideale per imporre il tuo volere nei sentimenti. Tieni presente che il cielo è particolarmente vivace per la tua sfera affettiva. La tua innata sensualità sarà un magnete irresistibile in questo weekend, garantendoti incontri o conferme elettrizzanti.