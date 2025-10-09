Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 11 e 12 ottobre: aria di cambiamento per il Sagittario

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 11 e 12 ottobre, i nati sotto il segno del Sagittario sono invitati a voltare pagina e a sfruttare il weekend per pianificare un’escursione o un viaggio. I nativi del Capricorno devono sfruttare al meglio la loro determinazione ma muoversi con cautela nei rapporti con Ariete e Bilancia. Infine, i Pesci vivranno un weekend frizzante grazie a Venere, con novità emotive che potrebbero portare al ritorno di una vecchia fiamma o a un incontro inatteso.

Il weekend 11 e 12 ottobre secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – Tieni a bada i nervi questo weekend, soprattutto se sei in coppia. La tua vitalità sarà la chiave per sbloccare ogni situazione. Stanno per arrivare notizie che aspetti da tempo, manca pochissimo. Evita di lasciarti andare a qualunque eccesso e frena l’impulsività: i litigi in amore non ti porteranno lontano. Domenica potrebbe portare qualche piccolo imprevisto.

Toro – In amore, se avverti un’ombra di sospetto, è proprio questo il momento ideale per affrontare l’argomento con la persona amata e fare chiarezza. Sul fronte professionale, questo weekend vi sprona ad agire: otterrai la soluzione che aspettavi da tempo. Fai attenzione, però, a vecchie asti sentimentali che potrebbero riemergere per questioni economiche irrisolte.

Gemelli – Fai bene a fidarti solo delle tue capacità innate: una tua intuizione, infatti, potrebbe rivelarsi una mossa vincente. Con la Luna nel segno, l’allegria è assicurata e hai un’ottima apertura mentale per lanciarti in nuove, stimolanti avventure affettive. Venere inizia un transito che renderà i tuoi affari di cuore particolarmente fortunati!

Cancro – L’intensità e il fascino che sprigioni saranno i tuoi assi nella manica. Ogni tua mossa riscuoterà un plauso sentito dalle persone care. L’amore per te non è una priorità, perché la tua attività e i tuoi progetti ti stanno rubando troppe ore.

Oroscopo del secondo weekend di ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Preparati a un weekend da protagonista. La tua influenza è potente, e riesci a persuadere senza sforzo colleghi e superiori. Sfrutta l’occasione per chiudere trattative o progetti in sospeso. Elimina ogni blocco emotivo: apri i sentimenti e preparati a vivere grandi sensazioni. Nessuno può fermare il tuo ritorno in vetta.

Vergine – È un periodo positivo. Se hai l’intenzione di cambiare strada, magari anche nella sfera professionale, questo è il momento perfetto per mettere a punto nuovi progetti stimolanti. Hai bisogno di rigenerare mente e spirito: la stanchezza si fa sentire sia in casa che sul lavoro, perciò prenditi una pausa ristoratrice. Non farti abbattere se da qualche tempo ti senti meno energico del solito.

Bilancia – Sii cauto e diplomatico: per goderti la serenità, non cadere nei dissapori con il partner o in famiglia. Venere entra nel segno e ti regala una carica romantica che può far sbocciare una nuova passione o rendere speciale un’amicizia. Non ti stancare troppo, ma dedica spazio al relax per finire la settimana in bellezza.

Scorpione – Preparati a un weekend in cui avrai la forza di affermare te stesso e le tue convinzioni. La realizzazione dei tuoi sogni più importanti sta prendendo forma in maniera veloce. Sebbene qualche nodo irrisolto nelle relazioni possa persistere, Mercurio nel segno è un faro che illumina la tua mente, garantendoti pensieri lucidi e spunti creativi da non sottovalutare.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 11-12 ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’oroscopo di Paolo Fox ti dice che è ora di voltare pagina, perché le solite dinamiche ti hanno davvero stancato. Si respira aria di cambiamento! Sfrutta questo weekend per pianificare un’escursione o un piccolo viaggio. Cerca, però, di tenere d’occhio il portafoglio: le stelle segnalano difficoltà finanziarie. Potresti dover affrontare spese importanti per la tua casa, o potresti ritrovarti a discutere animatamente con i tuoi familiari a causa di questioni ereditarie o patrimoniali.

Capricorno – L’oroscopo di Paolo Fox ti invita a mettere in campo tutta la tua solida determinazione per questo weekend. Ricorda, però, di muoverti con cautela nei rapporti con Ariete e Bilancia. Se nascono dei dissidi, la parola chiave è chiarezza: parlane immediatamente. Prendi una pausa per meditare e fare il punto della situazione. Tieni a bada l’impulsività: è probabile che una persona cerchi di provocarti sul finire della settimana.

Acquario – Se vuoi davvero riaccendere la passione o trovare un nuovo amore, questo è il momento giusto. Gli incontri che farai saranno baciati dalla fortuna. La tua caviglia richiede maggiore cura, non sottovalutarla. Sul fronte professionale, senti l’aria che cambia in senso favorevole: la tua determinazione aumenterà notevolmente entro la fine del weekend. Metti da parte i vecchi dissapori amorosi; è tempo di voltare pagina.

Pesci – Preparati a vivere un weekend frizzante! Venere ha smesso di ostacolarti, riempiendo la tua vita di novità emotive. Potresti rivedere una vecchia fiamma che non si è mai spenta, oppure un incontro folgorante potrebbe scompigliare le carte del tuo destino sentimentale. Presto, troverai l’occasione perfetta per fare pace con qualcuno. Sul lavoro, sei favorito da un quadro astrale super positivo: è il momento ideale per esaminare e abbracciare con entusiasmo le nuove iniziative che ti si presentano.