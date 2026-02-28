Oroscopo di Paolo Fox per il mese di marzo 2026 su lavoro, soldi e fortuna: Capricorno nel caos

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il mese di marzo dal punto di vista lavorativo e finanziario: da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, marzo ti mette al centro della scena professionale. Hai un’energia travolgente che ti trasforma in un vero trascinatore, capace di abbattere ostacoli e inaugurare percorsi inediti. Tuttavia, non sarà tutto in discesa: le tensioni si faranno sentire se hai in ballo cause legali, firme di contratti o compravendite. Il contrasto tra Giove e Saturno suggerisce prudenza, poiché potresti scontrarti con persone testarde o vederti costretto a riscrivere le regole di un accordo. Fai attenzione ai ritardi e segna sul calendario il 12, 13, 26 e 27: sono date “nervose” in cui dovrai dominare l’impulso di mandare tutto all’aria. Verso la fine del mese, però, si aprono spiragli interessanti grazie a incontri con persone di potere.

Toro – È il momento di tirare fuori il tuo talento: dai libero sfogo alla creatività e lascia che le tue iniziative ti facciano notare, perché i riconoscimenti sono dietro l’angolo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dal giorno 2 Marte torna a sorriderti, regalandoti una carica di energia e una voglia di fare che non sentivi da tempo. Con Mercurio e il Sole dalla tua parte fino al 20, la tua mente è un vulcano di idee brillanti: approfittane per avanzare proposte o chiedere ciò che ti spetta. Segna sul calendario il 12 e il 13 come giornate super, mentre il 17 potrebbe portarti l’occasione della vita se sei un libero professionista. Marzo rappresenta il tuo riscatto; dopo anni di instabilità dovuti al lungo passaggio di Urano, finalmente senti che il terreno sotto i piedi sta tornando solido.

Gemelli – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, sei in una fase di ricostruzione. Saturno ti chiede di essere l’architetto della tua carriera, costruendo basi che non crollino alla prima folata di vento. I piccoli attriti quotidiani con i superiori sono solo specchi di un tuo malessere interiore: la tua voglia di autenticità si scontra con la paura di creare scompiglio. In particolare, nelle giornate centrali del mese (come il 10, 11, 17 e 18), la confusione con fornitori o partner potrebbe toccare il picco. Non scoraggiarti se i vecchi metodi non pagano più; è il momento di evolvere. La vera svolta arriva nell’ultima decade: tra il 20 e il 31 ritroverai il dialogo e la lucidità per firmare nuovi accordi. Hai un colloquio o una proposta per un lavoro diverso dal solito? Il periodo 23-25 è il tuo asso nella manica.

Cancro – Preparati a un mese che sa di sfida ma anche di riscossa. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ti trovi in un periodo di profonda metamorfosi: se da un lato Saturno ti costringe a faticare il doppio, dall’altro Giove è pronto a premiarti con successi concreti. Aspettati pure quella firma o quella conferma professionale che insegui da tempo, ma non illuderti che arrivi gratis. Lo stress sarà il tuo compagno di viaggio, e potresti sentire che il premio finale non ripaghi appieno i litri di sudore versati. Attenzione al calendario: il 12, il 13 e il 26 sono date “calde” in cui la confusione o le provocazioni altrui potrebbero farti perdere le staffe. Un consiglio? Lascia i problemi fuori dalla porta di casa e gestisci il portafogli con estrema cautela. È il momento di essere formiche, non cicale.

Paolo Fox e l’oroscopo di marzo 2026: da Leone a Scorpione

Leone – Preparati a ruggire di nuovo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, marzo segna la fine delle incertezze e l’inizio di una fase ricca di slanci. Se nei mesi scorsi hai dovuto schivare qualche colpo basso o affrontare rivali agguerriti, ora il vento sta cambiando. Con il sostegno di Saturno e l’energia di Urano, sei pronto a riprenderti la scena. Da venerdì 6, grazie a una Venere protagonista, potrai finalmente firmare contratti vantaggiosi o vincere sfide che sembravano impossibili. La vera svolta arriva però con l’equinozio: dal 20 il Sole ti sorride, inaugurando una stagione di successi. Non farti sfuggire l’ultimo weekend del mese, quando l’istinto ti guiderà verso l’affare giusto.

Vergine – Marzo ti mette alla prova. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, ti trovi nel mirino di Marte, Mercurio e del Sole in opposizione: un mix che rende la gestione del lavoro un vero percorso a ostacoli. Ti senti schiacciato dai troppi impegni e il rischio di girare a vuoto è concreto. Se il tuo attuale impiego non ti soddisfa più, la voglia di voltare pagina si farà sentire con forza, guardando già alla prossima estate. Sei pronto a tutto: se una situazione non gira, potresti decidere di chiuderla entro tre mesi, accettando persino di pagare una piccola penale pur di ritrovare la tua libertà. Occhio alle date: tra il 2 e il 4 marzo il clima sarà teso, ideale per chiarimenti definitivi o scontri con i piani alti. Dal 9 la tempesta si placa leggermente e potrai iniziare a recuperare terreno. Il punto cruciale? I soldi. Dovrai scegliere se stringere i denti o rinunciare a qualcosa pur di sciogliere un vincolo pesante. Sii schietto sulle questioni economiche: la chiarezza è la tua unica via per la stabilità.

Bilancia – Sei nel pieno di una fase di forte stress in cui il peso delle responsabilità sembra raddoppiato, specialmente se ti trovi a gestire team o progetti di ampio respiro. Nonostante la stanchezza, tieni duro: il mese di giugno segnerà un punto di svolta decisivo. In questo momento, la tua missione è pianificare minuziosamente ogni mossa senza cedere di un millimetro. Se hai un contratto in scadenza, l’intenzione è quella di proseguire, ma solo se verranno accettate le tue clausole. Occhio alla competizione, che si fa sempre più agguerrita. Segna sul calendario le date del 13, 14, 19, 20 e 26: saranno giornate ad alto rischio di attrito con superiori o colleghi agguerriti. Usa la diplomazia come scudo per schivare polemiche sterili.

Scorpione – Sei reduce da un inizio d’anno che ha messo a dura prova il tuo portafogli e la tua pazienza, ma ora la musica cambia. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, marzo segna il momento della tua riscossa professionale. Grazie al transito complice di Mercurio e Marte, supportati dalla solidità di Giove, senti finalmente scorrere nuova linfa vitale nelle tue vene. Quei progetti che sembravano congelati in un limbo infinito iniziano a muoversi, rivelando un potenziale che nemmeno tu avevi immaginato. È il momento di osare: guarda oltre l’ordinaria amministrazione e punta a traguardi più ambiziosi. Se hai avanzato una richiesta o aspetti un cenno dall’alto, sappi che il riconoscimento è dietro l’angolo. Per chi studia o deve affrontare prove cruciali, il cielo garantisce una lucidità mentale invidiabile. Segna sul calendario queste date: 17, 18 e 26. Se senti il bisogno di cambiare aria o di voltare pagina in una collaborazione, non aspettare: l’ispirazione giusta brilla proprio ora.

Previsioni lavorative e finanziarie del mese di marzo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Vorresti che il futuro fosse già qui, ma per te il meglio deve ancora venire e ha una data precisa: luglio. Nel frattempo, segui l’oroscopo di Paolo Fox e trasforma l’attesa in un’arte. Hai giocato le tue carte, ora devi solo lasciare che la partita faccia il suo corso. Il transito complicato di Marte e Mercurio agita le acque, rendendo alcune giornate un campo minato di piccoli malintesi. Attenzione ai nervi scoperti intorno al 17 e 18: in ufficio o nel tuo ambiente professionale, qualcuno potrebbe testare i tuoi limiti. Non abboccare all’amo della provocazione. La tua vera sfida non è accettare situazioni scomode — cosa che sai fare con dignità — ma gestire quel fastidioso senso di isolamento che ogni tanto affiora. Fortunatamente, il 19 e il 20 saranno giorni illuminati, ottimi per stringere la mano a chi conta o per rilanciare la tua immagine. Con l’arrivo della primavera il 20 marzo, la musica cambia: si chiude il capitolo delle incertezze e si apre quello delle grandi opportunità. Preparati, perché il traguardo è più vicino di quanto pensi.

Capricorno – Ti sembra di aver iniziato il mese con un puzzle tra le mani a cui mancano dei pezzi fondamentali. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, marzo ti sfida a mettere ordine nel caos: hai la bussola puntata verso l’obiettivo, ma intorno a te regna la confusione più totale. Ti senti circondato da collaboratori distratti o persone pronte a giudicare ogni tua mossa, e come al solito il peso della responsabilità finisce interamente sulle tue spalle. Nelle giornate del 12 e 13, la voglia di isolarti dal mondo sarà fortissima; hai detto troppi “sì” confidando in un supporto che ora è svanito, e il rischio di perdere le staffe è alto. Eppure, l’imminente primavera ti suggerisce di tagliare i rami secchi. Se qualcuno cercherà di sgambettarti togliendoti il sostegno, risponderai con una calma olimpica che li lascerà spiazzati. Ricorda: in questo periodo vale la regola del “pane al pane”. Meglio uno scontro diretto che un falso sorriso. Entro il 30 e 31, la nebbia si dirada finalmente. Ritroverai lo smalto dei giorni migliori e quella fierezza che ti permetterà di marciare spedito verso il successo.

Acquario – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i cambiamenti che stai vivendo non sono intralci, ma il sale che dà sapore alla tua carriera. Se l’estate si prospetta ricca di trasferte o nuovi scenari operativi, usa marzo come un laboratorio per sperimentare. Segna in agenda il 10 e l’11: sono giorni cruciali per gettare le fondamenta di un progetto che vedrà la luce a giugno. Con l’arrivo della primavera, la tua energia esplode, rendendo ogni contratto o stretta di mano estremamente vantaggiosa, specialmente intorno al 17. Non aver paura di bussare alla porta del tuo superiore per rinegoziare il tuo ruolo; dal 20 il panorama si fa entusiasmante. Le giornate del 23 e 24 saranno il tuo giro di boa: aspettati decisioni che cambieranno non solo il lavoro, ma il tuo intero stile di vita. E se arriva un bonus inaspettato? Usalo per chiudere quei vecchi conti in sospeso. Con Mercurio dalla tua parte, sei un vulcano di idee.

Pesci – Marzo ti regala una marcia in più: con il Sole nel tuo segno, emani una sicurezza contagiosa. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, Marte ti mette il turbo, offrendoti tutta la grinta necessaria per divorare ogni sfida. Questo mese è una vera rampa di lancio per le tue ambizioni: se gestisci un’attività, preparati a ricevere proposte sorprendenti o nuovi incarichi che ti permetteranno di spaziare su più fronti con ottimi risultati. Non aver paura di puntare in alto: la tua posizione lavorativa è solida e ti permette di pretendere di meglio. Segna sul calendario il 17 e il 18: sono le date perfette per farti avanti e avanzare richieste, perché finalmente la tua voce avrà il peso che merita. Il 25 e il 26, invece, sono i giorni ideali per chiudere questioni o pianificare grandi eventi. Il cielo è limpido e privo di ostacoli: approfittane per liberarti dei pesi morti e concludere affari d’oro.