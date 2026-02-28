Oroscopo di Paolo Fox del 28 febbraio: Leone alla riscossa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 28 febbraio, i nativi del Leone iniziano la loro risalita e devono pianificare la riscossa per riprendersi ciò che spetta loro. I nati sotto il segno del Capricorno sono chiamati a bilanciare lavoro e amore, cercando di risparmiare le energie a causa di una Luna contraria. I Pesci attraversano una fase attiva in cui, nonostante possibili ostilità, superano ogni ostacolo grazie al sostegno degli altri.

Oroscopo di sabato 28 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – Si prospetta una giornata un po’ instabile. Sul piano economico dovrai gestire un imprevisto che non avevi calcolato. In amore, invece, è meglio non tirare troppo la corda: la gelosia sta creando qualche ombra nel tuo rapporto. Quando rientri a casa, prova a staccare la spina per non riversare il tuo nervosismo su chi ti sta vicino.

Toro – Una ventata di dolcezza sta finalmente entrando nella tua relazione, anche se dovrai ancora gestire qualche piccolo battibecco residuo. Sul fronte professionale, l’aria sta cambiando: preparati ad accogliere nuove e interessanti proposte.

Gemelli – È tempo di tracciare un nuovo sentiero nei tuoi sentimenti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, non importa se ultimamente hai vissuto distacchi o piccole burrasche: ora hai la forza necessaria per voltare pagina e ricostruire qualcosa di autentico nel profondo del tuo cuore.

Cancro – Oggi giochi in casa: con una Luna spettacolare nel tuo spazio zodiacale, ti senti nel tuo elemento. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è il momento perfetto per sciogliere il ghiaccio nei sentimenti. Che si tratti di un’intesa ritrovata o di un colpo di fulmine improvviso, lasciati trasportare dalle emozioni.

Paolo Fox e l’oroscopo del 28 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – Preparati, perché marzo segna finalmente l’inizio della tua risalita. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo è il momento ideale per iniziare a pianificare la tua riscossa: non restare a guardare, riprenditi ciò che ti spetta con gli interessi.

Vergine – Immagina la tua mente come un giunco che si piega ma non si spezza. In questo tratto di strada, le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti avvertono di fare attenzione ai “venti contrari”: non esporti troppo e usa l’intelligenza per aggirare gli attacchi invece di subirli.

Bilancia – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questo momento la tua arma migliore è la pazienza. Evita i colpi di testa e, soprattutto nei sentimenti, tieni a bada quella voglia matta di sollevare polveroni inutili.

Scorpione – L’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di voltare pagina: quel vecchio dolore sentimentale continua a bussare alla tua porta, ma è arrivato il momento di smettere di aprire. Hai una forza interiore immensa, usala per guardare avanti invece di restare prigioniero di un passato che non può più darti nulla.

Previsioni astrologiche per la giornata di sabato 28 febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è arrivato il momento di rimettere i sentimenti al centro del tuo mondo. Non aspettare che le cose si incrinino: recupera subito quel brivido e quella complicità che ti mancano, prima che il rapporto diventi troppo difficile da gestire.

Capricorno – È tempo di tirare le somme tra ufficio e vita di coppia. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti avvertono: con questa Luna contraria, faresti meglio a risparmiare le energie ed evitare di strapazzarti inutilmente.

Acquario – Ti trovi in una fase in cui vorresti smontare e ricostruire la tua vita da zero, eppure l’oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che i rapporti stabili sono blindati. Anche se la tua mente è piena di interrogativi, il cuore poggia su una base sicura che non teme le tue attuali incertezze.

Pesci – Ti trovi nel bel mezzo di una fase decisamente attiva. Se dovessi imbatterti in qualche complicazione o in piccoli gesti di ostilità, non preoccuparti: avrai lo scudo giusto. Grazie al sostegno sincero di chi ti circonda, riuscirai a superare ogni ostacolo con estrema facilità.