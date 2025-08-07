Oroscopo di Paolo Fox del weekend 9 e 10 agosto: sorpresa inaspettata per i Pesci

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 9 e 10 agosto, i Pesci vivranno un periodo ricco di sorprese e sentimenti, mentre i Gemelli beneficeranno del favore della Luna per l’amore, ma dovranno armarsi di pazienza e non affaticarsi. Infine, i Cancro avranno un fine settimana molto promettente, specialmente sul fronte lavorativo, con possibili buone notizie e opportunità.

Il weekend 9 e 10 agosto secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – Attenzione alle uscite di denaro, alcune spese sono in più e vanno tenute sotto controllo. L’amore potrebbe richiedere un po’ di attenzione: le nuove storie nate in questo periodo sono da prendere con le pinze. Alcuni amori hanno bisogno di una revisione. Ci sono però ottime opportunità in arrivo per chi cerca un nuovo lavoro, anche se potresti sentire di avere qualcuno contro.

Toro – Riceverai una notizia positiva per la tua carriera e l’amore tornerà a farsi sentire. Questo è il momento di non rischiare con le finanze. Il weekend è sottotono, ma ti sveglierai con un’energia pazzesca. Dimentica il passato in amore e concentrati sul futuro.

Gemelli – Questo weekend, la Luna è dalla tua parte! Tuttavia, ti serve un pizzico di pazienza in più. Ci sono delle belle novità in arrivo per l’amore, ma attenzione alla domenica, che potrebbe essere un po’ sottotono. L’oroscopo di Paolo Fox ti raccomanda di non affaticarti e di evitare di fare le ore piccole.

Cancro – L’oroscopo di Paolo Fox annuncia un weekend molto promettente per te, specialmente sul fronte lavorativo. Sono in arrivo novità positive, e chi ha cominciato un’attività part-time potrebbe presto avere l’opportunità di un contratto a tempo indeterminato. Approfitta anche di questi giorni per fare nuove conoscenze o per viaggiare: le stelle ti sorridono!

Oroscopo del secondo weekend di agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo weekend ti vedrà sognare luoghi esotici, spinto dalla Luna che favorisce viaggi e spostamenti. Non perderti d’animo, perché con Mercurio nel tuo segno, il tuo carisma attirerà nuove conoscenze intriganti. È arrivato il momento di rimboccarti le maniche: agisci con determinazione per concludere affari e accordi. Il tuo futuro dipende dalle scelte che farai.

Vergine – Il weekend promette un recupero in amore, con incontri più fortunati rispetto al solito. Presto assisterai a un rinnovamento sul lavoro. Fai attenzione alla Luna in opposizione, che potrebbe renderti stanco o nervoso, specialmente in famiglia. Evitate situazioni di stress almeno fino al 12 agosto.

Bilancia – In questo weekend ti troverai di fronte a una persona ambigua e riuscirai a farle capire il tuo punto di vista. Fai attenzione alla tua forma fisica. La giornata di domenica inizia bene e il cielo favorirà il settore lavorativo per un bel po’ di tempo, ma l’amore richiederà un po’ di attenzione.

Scorpione – Questo weekend la tua attenzione sarà messa a dura prova. Ci saranno delle incomprensioni da superare, ma potrai recuperare la tua calma interiore. Il consiglio è di non farti travolgere dalla tensione e, se possibile, di evitare ogni discussione che possa rovinare l’atmosfera.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 9-10 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Si prevede un weekend un po’ sottotono. Potresti avvertire una lieve insofferenza passeggera a causa di un’incapacità di concludere le cose. È meglio rimandare gli impegni importanti e non lasciarsi trascinare da polemiche sterili.

Capricorno – Se lavori anche questo weekend, le stelle ti daranno una mano. Tuttavia, fai attenzione alla tua vita sentimentale, che potrebbe subire qualche contraccolpo. Se la tua relazione sta attraversando un momento difficile, cerca di risolverlo con pazienza. Al lavoro, sei molto impegnato e questo assorbe tutte le tue energie, ma è fondamentale che tu riesca a ritagliarti dei momenti di relax per ricaricarti.

Acquario – Il weekend si preannuncia intrigante. Le stelle continuano a sorriderti, regalandoti una carica e una forza che non provavi da tempo. I nuovi incontri amorosi potrebbero riservarti piacevoli sorprese. Sebbene tu debba fare i conti con un calo economico, con molte spese che ti hanno costretto a stringere la cinghia, la domenica sarà il momento ideale per coltivare nuovi contatti e relazioni.

Pesci – Weekend pieno di sorprese e sentimenti. Potrebbe esserci una svolta inaspettata, specialmente se hai una persona che ti sta a cuore. La domenica, in particolare, è il momento ideale per aprirti completamente, grazie all’influenza della Luna nel tuo segno. Se vuoi conquistare qualcuno, o semplicemente mostrare il tuo affetto, sarà più facile che mai.