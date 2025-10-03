Oroscopo di Paolo Fox del weekend 4 e 5 ottobre: il Leone cavalca l’onda della fortuna

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 4 e 5 ottobre, si prevede un fine settimana di successi e opportunità inattese per i nativi del Leone, a patto che non sottovalutino la stanchezza ed evitino passi avventati, specialmente negli investimenti. I nati sotto il segno della Vergine devono invece evitare disordini e gestire con cautela vecchie relazioni a causa di una Luna opposta. Infine, i Pesci godono di una tregua professionale e, in attesa di una ripresa affettiva imminente, accetteranno molti inviti sociali, potendo beneficiare di un’illuminazione data dal transito lunare.

Il weekend 4 e 5 ottobre secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – Weekend un po’ al rallentatore, Ariete. L’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di trattenere le tensioni: non riversarle sul partner né sui familiari. Fai attenzione, in particolare sabato mattina, a non manifestare un nervosismo eccessivo e a mantenere la calma con chi ti è vicino. La serata (domenica) sarà più serena e ti permetterà di ricaricare le batterie.

Toro – Si prospetta un periodo di grande respiro! Hai davanti a te tante opportunità per progredire nella tua sfera privata. Il weekend nasce con un piglio decisamente interessante, ma è meglio essere cauti con il portafoglio: evita spese superflue. Inoltre, cerca di mantenere la calma e sii diplomatico se incontri Scorpione o Acquario. Ricorda: per affrontare la prossima settimana con energia, non fare troppo tardi la sera.

Gemelli – Il tuo weekend si annuncia piuttosto faticoso. Sentirai di aver bisogno di riposo, ma le idee saranno molto più chiare a partire da lunedì. In amore c’è nervosismo: mettiti subito all’opera per chiarire ciò che non va e gestire l’intensa tensione che senti. La serata, comunque, sarà decisamente più piacevole e serena della mattinata.

Cancro – Questo weekend ti invita a evitare ogni conflitto inutile. Le stelle suggeriscono che potresti essere colto da un’intuizione particolarmente brillante, un lampo di genio che chiarisce la strada. Se in amore ci sono ottime premesse per un dialogo costruttivo, fai attenzione ai rapporti con i parenti, dove potrebbero emergere dei piccoli attriti. Sii cauto e diplomatico, ma non tirarti indietro se c’è da parlare a cuore aperto.

Oroscopo del primo weekend di ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Questo fine settimana promette successi e opportunità inattese. È un momento propizio per te, ma non sottovalutare i segnali di affaticamento. Dedicati senza riserve a ciò che ti appassiona. Un avvertimento: evita passi avventati, soprattutto se devi affrontare spese o investimenti.

Vergine – Hai una straordinaria dote di saper perdonare. Nonostante questo, il weekend presenta una Luna opposta che ti impone di non creare scompiglio. Fai molta attenzione a quelle vecchie storie e ai rapporti che hanno già mostrato crepe: la Luna ti consiglia di gestirli con estrema cautela per evitare inutili ripensamenti.

Bilancia – Non permettere che l’invidia altrui rovini il tuo weekend! Non scoraggiarti se ciò che desideri non arriva immediatamente; l’impazienza non serve a nulla. Al contrario, il tuo cielo si fa affascinante, promettendo nuove opportunità. Senti forte una spinta verso la spiritualità, l’immaginazione creativa e soprattutto, una gran voglia di vivere l’amore.

Scorpione – Il weekend si apre con emozioni sincere, specialmente se c’è una persona che stuzzica il tuo interesse: è il momento giusto per avvicinarla. In amore, non sprecare le tue energie cercando di tenere in vita relazioni ormai logore. Le intuizioni non mancano, soprattutto in ambito lavorativo, ma l’ingresso di Mercurio nel tuo segno, lunedì, amplificherà ulteriormente la tua acutezza.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 4-5 ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo weekend, l’oroscopo di Paolo Fox ti vede desideroso di dare una svolta alla tua vita. Occhio, però: in amore c’è ancora qualche nodo da sciogliere. Questo fine settimana ti vedrà un po’ combattivo. I problemi di coppia andrebbero risolti immediatamente, specialmente nelle unioni durature. Il consiglio è chiaro: non creare scompiglio in questo delicato momento.

Capricorno – Non puoi fare sempre tutto da solo: accetta l’aiuto degli altri. Nonostante la tua indipendenza, ammetti di avere bisogno di un supporto esterno. Cerca di calmare il tuo spirito irrequieto e sfrutta il tempo a disposizione per programmare con cura i tuoi prossimi passi. Attenzione al ginocchio destro, è la tua area più vulnerabile.

Acquario – Mantenere i piedi per terra. Sei una persona anticonformista e originale, ma a volte proprio questo tuo spirito libero ti porta a farti influenzare più del dovuto, senza che te ne accorga. Le difficoltà affrontate negli scorsi mesi sono state una vera prova: usa quell’esperienza! Inoltre, fai attenzione alla gestione del denaro: si prevedono rallentamenti o ritardi nei pagamenti che devi gestire con prudenza.

Pesci – Nel campo professionale, le stelle ti concedono una tregua, rendendo tutto più semplice. Sul fronte affettivo, la vera svolta è questione di pochi giorni – tieniti pronto per la ripresa che arriverà tra circa dieci giorni – ma fino ad allora, è meglio non creare turbamenti inutili. Intanto, il tuo calendario sociale si riempie: accetta pure i tanti inviti che riceverai. Con la Luna che transita nel tuo spazio zodiacale, potresti avere una brillante illuminazione che ti sarà utile.