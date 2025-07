Oroscopo di Paolo Fox del weekend 2 e 3 agosto: Scorpione al top

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 2 e 3 agosto, i nativi dello Scorpione vivranno momenti entusiasmanti, con voglia di viaggiare e fare nuove conoscenze, e agosto si annuncia fertile per l’amore e l’espansione professionale. I nati sotto il segno del Capricorno stanno vivendo un periodo teso e dovrebbero evitare polemiche in amore per ricucire le distanze. Infine, i Pesci avranno spiragli importanti per le trattative di lavoro e nuovi incontri in amore, anche se dovranno gestire un malumore passeggero e qualche piccolo imprevisto.

Il weekend 2 e 3 agosto secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – Preparati a un weekend intenso. In amore, c’è una duplice sfida: o sei sovraccarico di impegni, oppure una persona non ti convince del tutto. Sii prudente nei rapporti con l’Acquario. Per il resto, ti senti appagato e soddisfatto di ciò che possiedi. Le ore mattutine sono le più propizie per affrontare le questioni più rilevanti. È il momento di prendere le distanze da chi ti fa soffrire. Un viaggio improvviso potrebbe celare una sorpresa entusiasmante!

Toro – Tieni d’occhio il portafoglio: questo weekend potresti essere costretto ad affrontare qualche spesa imprevista. Ma non temere, le previsioni astrologiche di Paolo Fox segnalano qualcosa di grande per la tua carriera. Sono in arrivo nuovi incontri, sia personali che professionali, che si riveleranno meno complessi del previsto. Se sei in coppia, cerca di mantenere la calma ed evita discussioni superflue.

Gemelli – Se c’è una questione in sospeso, ti conviene risolverla sabato. Infatti, la Luna in opposizione potrebbe creare qualche rallentamento inaspettato. Anche nella giornata di domenica, l’influenza lunare ti chiederà di rivedere con attenzione i tuoi piani e progetti, dato che potrebbero esserci dei ritardi da gestire.

Cancro – Finalmente ti senti più leggero e libero dopo i recenti cambiamenti. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox rivelano che la tua carriera è in piena ascesa: aspettati novità interessanti e un aumento dei tuoi guadagni. Questo weekend è propizio per fare nuovi incontri che potrebbero rivelarsi importanti. Attenzione, però: non rimettere in discussione ogni cosa solo per testardaggine. L’amore, intanto, è in una fase di netto recupero.

Oroscopo del primo weekend di agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Sul lavoro sentirai una rinnovata energia e una maggiore forza. Il tuo magnetismo sarà amplificato, attirando sguardi e attenzioni. Il settore affettivo è in netta ripresa: i legami si consolidano e la passione si riaccende. Finalmente potrai superare gli ostacoli e ritrovare la tua innata positività. L’ambiente domestico sarà accogliente e sereno. Se sei alla ricerca di emozioni e nuove conquiste, non esitare a lanciarti in nuove conoscenze in questo speciale weekend.

Vergine – Dopo un luglio che ti ha messo a dura prova sul fronte dei sentimenti, agosto è finalmente qui per offrirti un’opportunità di recupero. Non sprecare le tue energie a rimuginare su soluzioni impossibili; piuttosto, accetta la situazione e guarda avanti. Questo weekend potrebbe già portarti le prime, positive novità.

Bilancia – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la tua vita sta prendendo una piega decisamente migliore grazie alle scelte coraggiose che hai fatto. Ma sul fronte sentimentale, attenzione: potresti sentirti intollerante o afflitto dalla sfiducia. Se hai interrotto una storia, è fondamentale non tornare sui tuoi passi. In questo weekend, il tuo prestigio è in ascesa, e questo ti offre l’occasione ideale per sfruttare al meglio le tue abilità professionali.

Scorpione – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox per il tuo weekend si annunciano entusiasmanti! Ti sentirai spinto a viaggiare e a fare nuove conoscenze, e questo infonderà in te una grande carica positiva: è fondamentale che tu non ti lasci sopraffare da pensieri negativi. Per i cuori solitari, agosto si preannuncia come un mese fertile per l’amore, mentre se hai una relazione, avrai l’opportunità di approfondire il legame, a seconda delle tue aspirazioni. Anche la tua vita professionale trarrà beneficio dall’espansione dei tuoi contatti. Goditi un fine settimana ricco di possibilità!

Previsioni astrologiche per il fine settimana 2 e 3 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Ti aspettano 48 ore importanti! Finalmente potrai dare slancio a un progetto che ti sta a cuore o ricevere conferme attese. Sebbene tu possa incontrare qualche piccolo contrattempo nel lavoro, questo fine settimana ti riserva soluzioni inaspettate, decisamente più favorevoli rispetto al mese scorso.

Capricorno – La situazione che stai vivendo non è delle più semplici e ti senti teso. Questo weekend potresti avvertire un po’ di pressione. Fai attenzione in amore: evita di ricorrere eccessivamente alla polemica, perché potresti complicare ulteriormente i rapporti. Ci sono delle distanze da colmare nelle tue relazioni; cerca di ricucirle con pazienza.

Acquario – Questo weekend ti invita alla prudenza! Hai una gran voglia di agire e di portare avanti nuovi progetti, ma è fondamentale che tu proceda con estrema cautela, soprattutto per quanto riguarda le finanze. Sul fronte lavorativo, potresti incontrare qualche difficoltà, specialmente se in questo periodo stai chiudendo nuovi accordi o firmando contratti. È il momento giusto per recuperare denaro che pensavi perso.

Pesci – Si aprono spiragli importanti per le trattative di lavoro: cogli l’attimo! Anche l’amore ti sorride con nuovi incontri promettenti. Lascia il passato alle spalle e concentrati su ciò che desideri davvero per il tuo futuro. Sebbene un po’ di malumore possa farsi sentire, è solo passeggero; cerca di evitare toni polemici. Il weekend potrebbe portare qualche piccolo imprevisto o conflitto momentaneo, soprattutto nella giornata di domenica.