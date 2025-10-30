Oroscopo di Paolo Fox del weekend 1 e 2 novembre: periodo tosto per Leone

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 1 e 2 novembre, per i nativi del Leone si prevede un periodo tosto per i cambiamenti professionali. Per i nati sotto il segno del Sagittario, i cambiamenti recenti e i viaggi fortunati permettono loro di ritrovare un ruolo di spicco nel settore professionale. Infine, per i Pesci, la Luna nel segno rende straordinaria la loro acutezza emotiva.

Il weekend 1 e 2 novembre secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – Preparati a mettere in ordine i tuoi affari finanziari. Con Mercurio al tuo fianco, questo è il momento ideale per prendere decisioni importanti e fare scelte che daranno i loro frutti. Nonostante tu possa sentire una certa agitazione, non è per mancanza d’amore, ma per una grande, palpabile, preoccupazione legata ai nuovi impegni che ti attendono. Sfrutta questo weekend per recuperare le energie.

Toro – L’oroscopo di Paolo Fox ti spinge a dare priorità ai legami, sia d’amore che d’amicizia. Resisti alla tentazione di spendere senza freni: la parsimonia è d’obbligo. È il momento di scrollarti di dosso il peso di situazioni stressanti. Attenzione, però: in amore potresti essere assalito da un’improvvisa incertezza.

Gemelli – Questo weekend invita a ricucire strappi in amore. Se hai un’attività indipendente, è il momento di eseguire un controllo rigoroso sui tuoi conti per evitare sorprese. Attenzione alle finanze: questo fine settimana può portarti a dover affrontare qualche spesa imprevista. Quell’incertezza che ti tormenta da un po’ ti accompagnerà ancora per qualche tempo, ma non lasciare che influenzi i tuoi momenti di relax.

Cancro – Weekend illuminato dalla Luna, l’astro che protegge il tuo segno: finalmente, guarirai da antiche ferite dell’anima. Un evento significativo o un’opportunità è alle porte, pronto a inondare il tuo futuro di luce. Tuttavia, fai molta attenzione a non farti trascinare nel passato da una persona che ti ricorda una separazione o una relazione conclusa. Scegli il benessere e il futuro, non il ricordo.

Oroscopo del primo weekend di novembre: da Leone a Scorpione

Leone – Se desideri un vero e proprio cambiamento nella tua sfera professionale, sappi che per questo weekend la situazione appare piuttosto rigida. Al contrario, concentrati sulla vita sentimentale: l’amore va nutrito e questo periodo si presenta carico di passione. Programma già da adesso eventi piacevoli, perché da lunedì la Luna sarà dalla tua parte.

Vergine – Questo weekend potresti sentirti travolto dalla frenesia. Ti trascini dietro gli strascichi di un danno subito o una provocazione ricevuta nelle scorse due settimane. Fai attenzione, perché ora si avverte un po’ di confusione mentale. Nonostante ciò, sei indaffarato in molteplici attività e stai per affrontare cambiamenti cruciali. Tieniti forte!

Bilancia – Preparati a un weekend in cui la tua vita sociale esploderà! Ti aspettano inviti allettanti e potresti ritrovarti a fare viaggi molto divertenti. Attenzione però, perché in ambito lavorativo, la fase che stai attraversando è più pesante e faticosa. Se il tuo impiego non ti soddisfa e devi prendere una decisione importante, l’inquietudine è comprensibile, soprattutto se ti sembra di non avere ancora i mezzi per agire.

Scorpione – Se i giorni scorsi sono stati complicati, non ti preoccupare: recupererai alla grande! Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, le buone notizie non tarderanno ad arrivare. Avrai un cielo di notevole impatto specialmente tra domenica e lunedì, che segnano un ritorno alla forza. Presta attenzione alle ispirazioni che ti guideranno.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 1-2 novembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Negli ultimi tempi hai sperimentato dei cambiamenti, forse anche un trasferimento, a seconda della tua attività. Ti aspettano viaggi fortunati. L’attuale situazione astrale ti libera finalmente dal peso del passato. Nel settore professionale, è probabile che tu stia ritrovando quel ruolo di spicco che ti spetta.

Capricorno – Come single, stai vivendo dei rapporti un po’ superficiali, delle “storie mordi e fuggi”. Le stelle ti invitano a una veloce verifica in amore: se c’è qualcosa che non va, devi affrontarlo subito. Se cerchi un sentimento vero, l’intesa con un Pesci o uno Scorpione può rivelarsi particolarmente profonda. Non lasciare che qualche momento di malinconia ti blocchi.

Acquario – In questo weekend potresti avvertire ancora una lieve tensione residua nell’aria, ma il clima generale promette di migliorare presto. Sul fronte professionale, la tua attenzione è focalizzata sulla ricerca di una maggiore stabilità. Le stelle restano particolarmente propizie per i sentimenti e l’amore. Ricorda: per superare le sfide, soprattutto quelle legate alle finanze, è fondamentale che tu ti circondi di collaboratori e persone di valore.

Pesci – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la Luna nel segno rende la tua acutezza emotiva davvero straordinaria. Le intuizioni sono i tuoi alleati migliori. Emozioni intense colorano il fine settimana e non è escluso che un invito dell’ultimo minuto possa darti uno scossone positivo.