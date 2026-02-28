Oroscopo di Paolo Fox del mese di marzo 2026 su amore e sentimenti: Cancro tra Venere instabile e Marte amico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i Gemelli si lasciano alle spalle un febbraio difficile per vivere una riscossa amorosa, fatta di chiarezza interiore e nuovi incontri passionali, specialmente nel weekend del 21-22. I nativi del Cancro affrontano un periodo contrastante tra l’instabilità di Venere e il sostegno di Marte; devono gestire tensioni domestiche e possibili battibecchi, cercando di mantenere la calma ed evitare distrazioni pericolose. I nati sotto il segno del Leone recuperano terreno nei rapporti in crisi e vedono rifiorire la vita sociale; tra il 19 e il 22 sono attesi da emozioni forti che potrebbero portare a grandi progetti di coppia o a nuovi, improvvisi colpi di fulmine.

Il mese di marzo dal punto di vista dell’amore: da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, marzo segna per te una vera rinascita. Dal giorno 6, l’ingresso di Venere nel tuo segno ti regala un mix esplosivo di fascino e sensualità: è il momento perfetto per inseguire il desiderio di novità. Tuttavia, la congiunzione tra Saturno e Nettuno dal 9 ti chiede concretezza. Le stelle ti spingono a fare pulizia nel cuore e a chiudere con le ambiguità. Se un rapporto è ormai logoro, potresti decidere di voltare pagina con serenità; se invece il legame è solido, la passione toccherà vette altissime. Con il Sole che brilla nel tuo cielo dal 20, avrai l’energia necessaria per ottenere tutto ciò che vuoi. Segna in rosso il 28 e il 29: sono le date d’oro per il romanticismo.

Toro – Se a marzo hai iniziato una frequentazione quasi per gioco, preparati: quel legame potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di solido e profondo. Con Giove dalla tua parte, senti rinascere dentro di te un desiderio fortissimo di amare e lasciarti coccolare. Se la tua relazione ha vacillato di recente, ora puoi finalmente voltare pagina e ritrovare l’intesa perduta. Sei single? Non restare a guardare! Le stelle sono pronte a farti da complici, quindi accetta ogni invito, specialmente nelle giornate di venerdì 13, martedì 17 e mercoledì 18. La tua carica sensuale è ai massimi livelli e, grazie a una Luna dolcissima a fine mese, vivrai ogni emozione con estrema naturalezza. Dal 30, poi, Venere entrerà nel tuo segno: sarà il momento perfetto per dichiararti o per riaccendere la scintilla con il partner.

Gemelli – Preparati a voltare pagina. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, marzo rappresenta la tua vera riscossa sentimentale. Dopo un febbraio spigoloso e pieno di dubbi, dal giorno 6 Venere torna a sorriderti, spingendoti a fare pulizia nel cuore. Non aver paura di guardarti dentro: cosa cerchi davvero in un partner? Se trascini vecchi malumori, è il momento di affrontarli a viso aperto, senza fuggire. Ricorda che spesso litighiamo per timore di essere abbandonati, non per mancanza d’amore. Se invece sei single, tieni gli occhi aperti: gli incontri di queste settimane hanno un peso specifico notevole. La tua energia vitale passerà per la passionalità, culminando in un weekend (21-22) dove l’unica regola sarà lasciarsi andare al piacere.

Cancro – Sei nel mirino di un cielo contrastante: secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, Venere ti rende un po’ instabile e crea qualche scossone nei tuoi rapporti storici. Per fortuna ci pensa Marte a tenerti su il morale (e non solo), regalandoti una passionalità intensa grazie a un ottimo trigono. Tuttavia, preparati a gestire desideri opposti che potrebbero sfociare in piccoli battibecchi a metà mese: potresti sentirti pronto a dare tutto, senza però ricevere lo stesso entusiasmo dal partner. Se la tua relazione è già scricchiolante, o se state discutendo per la gestione di figli e casa, fai attenzione ai segni di “fuoco” o “terra” come Ariete, Bilancia e Capricorno. Tra il 19 e il 22, il clima si fa teso: non cedere alla tentazione di una scappatella o a errori di distrazione. La parola d’ordine è leggerezza: non irrigidirti sulle tue posizioni se vuoi salvare il clima domestico.

Previsioni dell’oroscopo amoroso per il mese di marzo: da Leone a Scorpione

Leone – Se i tuoi rapporti hanno vacillato ultimamente, è il momento di rimboccarti le maniche. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, hai finalmente l’occasione di sanare i vecchi strappi con un pizzico di dedizione. Superata la prima settimana di marzo, la tua vita sociale decolla: anche se sei single, preparati a incontri che ti scuoteranno dal torpore. Segna sul calendario i giorni tra il 19 e il 22: le emozioni diventeranno protagoniste e la passione busserà alla tua porta con una forza inaspettata. Se sei in coppia e il tuo legame è solido, potresti iniziare a pianificare traguardi importanti, come un matrimonio da celebrare entro l’estate. E se arrivi da una rottura? Non temere: il destino ha in serbo colpi di fulmine pronti a farti dimenticare il passato. Lasciati andare, specialmente a fine mese, e accogli le meraviglie che l’amore ha ancora da offrirti.

Vergine – Sei un segno che ama l’ordine, ma ultimamente le questioni materiali stanno mettendo a soqquadro il tuo cuore. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, le spese legate alla casa o alla gestione dei figli sono diventate un terreno di scontro con il partner. Ricorda che la solidità di un legame non si misura dal conto in banca, anche se è normale sentirsi vulnerabili quando i conti non tornano. Non temere: dopo il 20 marzo i pianeti veloci ti offriranno la lucidità necessaria per dialogare con maturità. Se stai affrontando una separazione, armati di pazienza: gli aspetti legali ed economici sono intricati, ma le risposte arriveranno a tempo debito. Segnati queste date: 10, 11, 17 e 18. Saranno giornate nervose in cui dovrai evitare di scaricare le frustrazioni dell’ufficio tra le mura domestiche. Scegli di investire solo su chi merita davvero la tua presenza e non scendere a compromessi sulla tua serenità.

Bilancia – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, in questo periodo rischi di trascinare lo stress dell’ufficio fin dentro le mura di casa. Attenzione: alzare muri con chi ami è un passo falso che potrebbe incrinare la serenità della coppia. Se senti che qualcosa non torna, non accumulare silenzi come se fossero nuvole pronte a scatenare un temporale. La tua proverbiale diplomazia ha un limite: anche i legami più solidi ora risentono di ritmi frenetici o distrazioni legate ai figli e alla gestione quotidiana. Un consiglio d’oro: a marzo evita colpi di testa o scappatelle, perché la verità verrebbe a galla in un lampo. Punta tutto sulle giornate del 26 e 27, ideali per un confronto a cuore aperto. Se sei single, guardati intorno, ma resta con i piedi per terra: l’istinto è un buon consigliere, la fantasia eccessiva no.

Scorpione – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo mese la tua passione si accende. Se sei single, il trigono di Mercurio favorisce intese mentali profonde che superano la semplice attrazione fisica. Le tue nuove frequentazioni si consolidano grazie a una ritrovata sincerità, mentre tra il 16 e il 22 vivrai una fase creativa e frizzante: è il momento perfetto per rimetterti in gioco. Segna il 26 sul calendario per una chiamata a sorpresa! A fine mese, non restare a guardare: prendi l’iniziativa e organizza una cena romantica. Se invece la tua relazione trascina vecchi pesi, chiarisci subito: da luglio recuperare sarà molto più difficile. E se la noia ti spinge a guardare altrove, ricorda che ogni avventura ha il suo prezzo.

Paolo Fox e l’oroscopo dell’amore per il mese di marzo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se senti che la tua carriera ha premuto il tasto “pausa”, non temere: l’oroscopo di Paolo Fox suggerisce che sarà il cuore a darti le soddisfazioni più grandi. Da venerdì 6, grazie al supporto di Venere, entrerai in una fase di grande positività nei rapporti. Ti senti attratto da chi è difficile da acciuffare e dalle situazioni fuori dagli schemi; la routine e le persone troppo accondiscendi proprio non fanno per te in questo momento. C’è spazio per sentimenti intensi, anche se vissuti con i tuoi ritmi. Non aspettarti che i vecchi nodi si sciolgano per magia, ma usa questo periodo per capire cosa vuoi davvero dai tuoi legami. Segna queste date: tra il 19 e il 22 potresti vivere una fuga romantica o un incontro fulmineo, mentre il weekend del 28 sarà perfetto per fare chiarezza con il partner. Un piccolo avvertimento: se cerchi un’avventura parallela, goditi il momento senza fare troppi progetti, perché difficilmente diventerà qualcosa di stabile.

Capricorno – Sei nel mezzo di un braccio di ferro tra ambizione professionale e batticuore: chi vincerà? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo mese non ti farà sconti in termini di emozioni. Dopo il giorno 6, Venere si trasforma in una sorta di coscienza critica che ti spinge a fare pulizia nel cuore. Se chi hai accanto continua a pretendere certezze come un disco incagliato, la tua pazienza potrebbe evaporare. Attenzione alla finestra tra il 19 e il 22: i vecchi logoramenti potrebbero sfociare in discussioni infinite. Se una storia è nata per pura curiosità, ora ti tocca capire se ci sono le fondamenta per costruire. Detesti i giri di parole e chi si perde in chiacchiere inutili, quindi non aver paura di dire “basta” se le richieste diventano eccessive. Verso il 25, dedica un po’ di tempo a sistemare alcune pendenze in famiglia; nonostante il mare mosso, la tua capacità di tenere il timone ti salverà.

Acquario – È il momento giusto per alzare la voce: secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, dovresti sfruttare marzo per ripulire il campo dai malintesi. Non aspettare aprile, quando comunicare diventerà più faticoso. Parlare chiaro ti serve a non accumulare tensioni pronte a esplodere come un temporale improvviso. Segnati il weekend del 14 e 15: con la Luna dalla tua parte, sentirai il bisogno vitale di spezzare vecchie catene e liberarti di pesi inutili. Attenzione però al 21 e 22, quando la troppa foga potrebbe trasformarsi in inutile nervosismo. Se sei in coppia, preparati alla solita navigazione tra onde alterne; se invece sei single, l’amore busserà con discrezione. È il tuo classico approccio “part-time”: procedi a piccoli passi, evitando i castelli in aria. La vera solidità la costruirai solo superando insieme le burrasche.

Pesci – È tempo di riscuotere ciò che hai seminato. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox suggeriscono che la tua vita affettiva sta entrando in una fase di grande forza: Giove protegge le tue unioni, mentre Venere ti regala una luce speciale che non passerà inosservata. Se ti trovi davanti a un bivio amoroso, questo è il periodo giusto per scegliere la tua felicità, dicendo addio ai vecchi fantasmi per fare spazio a connessioni più autentiche. Non darti limiti e non seguire schemi precostituiti: asseconda la chimica e le emozioni pure. Presta particolare attenzione ai fine settimana del 7-8 e 14-15: le stelle rivelano che avrai il potere di lasciare il segno in chiunque incrocerà il tuo sguardo.