Oroscopo di Paolo Fox del 7 agosto: il Leone torna a ruggire

Oroscopo di giovedì 7 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi il lavoro non decolla. Hai la sensazione che ogni compito sia una montagna da scalare, forse perché ti sei sovraccaricato di impegni.

Toro – Ti trovi in una fase di agitazione interiore. Probabilmente ci sono questioni economiche e legali da affrontare, ma anche contratti che devi necessariamente rivedere.

Gemelli – È un periodo di grande forza, che ti regalerà soddisfazioni importanti. Il tuo cuore si riscalda e l’amore si rafforza, mentre sul lavoro e nella vita sociale otterrai il massimo dei consensi. Non perdere l’occasione di fare nuovi incontri, le stelle ti sono favorevoli.

Cancro – Sei alle prese con progetti importanti per il tuo futuro. Fai attenzione però, perché in queste 24/48 ore potresti avvertire un po’ di nervosismo e sentirti sottotono. Ricorda che è solo una fase: non perderti d’animo.

Paolo Fox e l’oroscopo del 7 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Sei pronto a ruggire! Con Mercurio nel tuo segno, ti senti più forte che mai e puoi finalmente ottenere quella rivincita tanto desiderata.

Vergine – Questa è una giornata interessante, ma con un avvertimento: devi capire che la tua forza sta nell’indipendenza. Fai parlare gli altri, e continua per la tua strada con fiducia.

Bilancia – Sei in preda a un po’ di ansia per il tuo futuro. Per l’amore, è tempo di guardarti dentro e capire cosa vuoi davvero. Potresti dover affrontare qualche piccola discussione, ma non preoccuparti.

Scorpione – È il momento di rivedere le tue spese. Anche sul fronte degli affari, che si tratti di lavoro o compravendite, potresti notare una fase di stallo.

Previsioni astrologiche per la giornata di giovedì 7 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di approfittare di questa serata per affrontare i discorsi che hai rimandato. Sul lavoro, invece, il cielo ti regala nuovi spunti: se riesci, fissa un incontro per parlarne.

Capricorno – Grazie alla tua forza di volontà, riuscirai a superare molte difficoltà. In amore, se senti qualche tensione, è il momento giusto per affrontarla e sanarla.

Acquario – Con Sole e Mercurio in opposizione, potresti sentirti spinto a rivedere le tue finanze. Potrebbe essere il momento giusto per un periodo di austerità, quindi, fai attenzione a come gestisci i tuoi soldi.

Pesci – Il lavoro procede alla grande. L’amore richiede un po’ di iniziativa: perché non cogli l’occasione per fare una proposta davvero unica alla persona che ti sta a cuore?