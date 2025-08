Oroscopo di Paolo Fox del 4 agosto: Capricorno, amore a rischio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 4 agosto, i nativi del Capricorno dovrebbero concedersi una pausa e potrebbero affrontare piccole complicazioni in amore. I nati sotto il segno dell’Acquario hanno la Luna a favore per i progetti futuri e sentiranno una grande grinta da mercoledì grazie a Marte. Infine, i Pesci sono invitati a dosare le energie nel lavoro, sfruttare i rapporti interpersonali e si preparano a un agosto eccellente per i loro progetti.

Oroscopo del giorno 4 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Nuove opportunità ti aspettano, ma procedi con cautela: esamina ogni proposta con grande attenzione. Per quanto riguarda i sentimenti, potresti trovare utile un periodo di riflessione per chiarire i tuoi desideri.

Toro – Quest’anno avrai voglia di mettere in discussione molte delle tue certezze. L’oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di dedicarti al divertimento e alla compagnia, ma fai attenzione alle spese eccessive.

Gemelli – Sei stanco, ma questo non ti impedirà di dedicarti con energia a ciò che ti sta più a cuore. Questo è un periodo propizio per nuove nascite, incontri significativi e l’avvio di progetti stimolanti, specialmente se sei in cerca dell’anima gemella.

Cancro – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti vedono trionfante in amore. Con Giove e Venere che brillano nel tuo segno, è davvero difficile che tu non nutra un interesse profondo per qualcuno, anche se hai da poco superato una delusione. Questo è il tuo momento per amare e sentirti riamato.

Paolo Fox e l’oroscopo del 4 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Potresti percepire delle tensioni nelle relazioni familiari e una certa instabilità sul fronte lavorativo. In questo momento, la tua tendenza è quella di esigere il massimo da tutti, forse con aspettative un po’ troppo elevate.

Vergine – Ti attende un periodo di relax. Dopo un luglio impegnativo, l’amore ritrova finalmente la calma. Non sorprenderti se alcune amicizie si trasformeranno in qualcosa di più profondo e significativo per te.

Bilancia – Buone nuove ti attendono sul fronte lavorativo, con prospettive interessanti che si delineano verso l’autunno. In amore, evita di concedere spazio a chi ti fa solo perdere tempo prezioso.

Scorpione – L’oroscopo di Paolo Fox annuncia una fase particolarmente propizia per te. Con Giove e Venere in aspetto favorevole, la tua vita sentimentale riceverà una spinta significativa. Sarai più incline a mostrare la tua disponibilità, ma ricorda di allontanarti da legami che si rivelano insoddisfacenti. Concentrati su ciò che ti fa stare bene.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox del 4 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Si aprono per te scenari davvero promettenti nel campo sociale e delle amicizie. Ti sentirai più motivato e pieno di energie, pronto a dedicarti con passione a ogni ambito della tua esistenza.

Capricorno – Concediti una pausa. Non sentirti in dovere di essere sempre e comunque presente: a volte staccare la spina è un vero toccasana. Per quanto riguarda l’amore, invece, potresti incontrare qualche piccola complicazione all’orizzonte.

Acquario – Con la Luna a tuo favore, è il momento ideale per mettere a fuoco i tuoi progetti futuri. In più, da mercoledì, sentirai un’ondata di grande grinta grazie all’influenza di Marte: preparati a coglierla al volo!

Pesci – Paolo Fox ti consiglia di dosare con saggezza le tue energie nel lavoro. I rapporti interpersonali saranno un asso nella manica. Sei pervaso da una grande voglia di fare e di creare: agosto si preannuncia un mese eccellente per i tuoi progetti.