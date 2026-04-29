Oroscopo di Paolo Fox del 29 aprile: il Capricorno deve fare una scelta

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 29 aprile, i nati sotto questi segni devono agire con decisione e aprirsi al confronto. I nativi del Capricorno sono spronati a fare finalmente le proprie scelte, affrontando discussioni vivaci ma risolutive. I nati sotto il segno dell’Acquario recuperano terreno grazie alla socialità e dovrebbero accettare nuovi inviti per sbloccare la propria fortuna. I Pesci vivono tensioni sentimentali che, tuttavia, li aiuteranno a riportare logica e lucidità nel rapporto di coppia.

Oroscopo di mercoledì 29 aprile: da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ti trovi davanti a un bivio inedito che genera un pizzico di smarrimento. La giornata nasce sotto una nuvola di nervosismo: non farti frenare dall’incertezza, ma affronta il fermento con la tua solita grinta.

Toro – Sei alle prese con i soliti obblighi familiari e quelle faccende burocratiche che trovi decisamente tediose. Tuttavia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la giornata di oggi ti regala una marcia in più: la stabilità aumenta e, finalmente, torna a divampare una bellissima passione.

Gemelli – Attenzione al portafoglio: il rischio di veder sfumare i tuoi risparmi è dietro l’angolo. Sul fronte dell’amore, però, sei tu a dettare legge. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, grazie a Venere nel segno, hai il potere assoluto di far splendere il sole o scatenare tempeste nelle tue relazioni.

Cancro – Spesso tendi a rintanarti tra le pieghe del passato, ma secondo l’oroscopo di Paolo Fox è giunto il momento di voltare pagina. Non lasciare che la nostalgia diventi una prigione: scuotiti di dosso quel velo di tristezza e torna a guardare avanti con fiducia.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 29 aprile: da Leone a Scorpione

Leone – Senti il cuore che ricomincia a battere forte? Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, l’amore è pronto a uscire dal letargo. Approfitta di questa giornata stimolante per un faccia a faccia con chi ti attrae o ti è accanto: le stelle promettono novità capaci di dare una scossa positiva alla tua routine.

Vergine – Ti attende una fase di netta risalita. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, finalmente iniziano a sbloccarsi le prime gratificazioni sul fronte professionale. Se negli affari il vento sta cambiando a tuo favore, nei sentimenti devi solo avere ancora un briciolo di prudenza: non forzare i tempi.

Bilancia – In questo momento senti il peso della stanchezza addosso. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, il vero nodo però è il cuore: forse stai vivendo una fase di incertezza o un calo di entusiasmo nel rapporto. È tempo di capire se si tratti solo di spossatezza o di un dubbio più profondo.

Scorpione – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo è il momento perfetto per smettere di restare a guardare: riprendi in mano il timone e investi le tue energie migliori per dare una svolta concreta ai tuoi progetti.

Previsioni astrologiche per la giornata di mercoledì 29 aprile: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sei in una fase di risveglio: non ignorare i nuovi battiti del cuore. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, se sei single da un po’, questo è il momento perfetto per alzare lo sguardo e aprirti a ciò che ti circonda.

Capricorno – È ora di scendere in campo! Non sprecare altro tempo e fiondati su quella scelta che hai in sospeso. Stando alle previsioni astrologiche di Paolo Fox, i prossimi giorni saranno dominati da scambi di opinioni piuttosto vivaci, ma necessari per sbloccarti.

Acquario – Stai recuperando terreno e le persone intorno a te iniziano a notare il tuo valore. Seguendo l’oroscopo di Paolo Fox, la marcia in più ti arriva proprio dai contatti umani e da un pizzico di audacia sociale. Esci dal guscio e accetta quel caffè o quell’invito a cena: la fortuna ti aspetta tra la gente.

Pesci – In amore ti aspettano confronti piuttosto accesi. Tuttavia, non temere: queste discussioni serviranno a riportare un po’ di logica nel tuo rapporto, aiutando anche le coppie più agitate a ritrovare la giusta lucidità.