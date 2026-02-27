Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 28 febbraio e 1° marzo: Cancro al top, Scorpione volta pagina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 28 febbraio e 1° marzo, i nati sotto i segni d’acqua vivranno un fine settimana di grande movimento e trasformazione. I Pesci devono ignorare gli intoppi e agire con iniziativa, contando sul sostegno altrui e su imminenti successi lavorativi. I nati sotto il segno del Cancro godranno di un weekend eccellente e ricco di fascino, ideale sia per nuovi flirt che per recuperare legami passati. I nativi dello Scorpione sono spinti a seguire l’istinto per voltare finalmente pagina in amore, nonostante qualche piccola tensione in famiglia.

Il weekend 28 febbraio-1° marzo secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – Preparati a un weekend di alti e bassi. Sul piano economico potrebbe spuntare un imprevisto che richiede cautela, mentre in amore faresti bene a schivare le polemiche e i sospetti inutili. Se senti la tensione salire, respira: il recupero dei sentimenti è a un passo. Ricorda che proprio venerdì Venere inizierà a fare il tifo per te, trasformando questo fine settimana nel punto di partenza per una rinascita affettiva.

Toro – Una nuova ondata di tenerezza avvolge il tuo rapporto di coppia, anche se qualche battibecco potrebbe ancora fare capolino. Sul fronte professionale il clima si scalda con l’arrivo di proposte inedite. In questo weekend, divertiti a rimescolare le carte e a cambiare le regole del gioco: senti un forte bisogno di rimetterti in carreggiata e riscoprire il brivido della passione.

Gemelli – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, è tempo di gettare le basi per un nuovo percorso emotivo, lasciandoti alle spalle i malintesi o i distacchi degli ultimi tempi. In questo fine settimana emani un fascino irresistibile e hai una grande voglia di metterti in gioco, nonostante quel piccolo intoppo fisico o privato che ultimamente ha frenato la tua corsa.

Cancro – Ti attende un weekend eccellente. Grazie al supporto lunare, splenderai di una luce nuova che favorisce l’intesa e il dialogo con gli altri. Questo scorcio di mese apre le porte a conoscenze intriganti e flirt leggeri, ma non dimenticare il tuo potere di seduzione: se vuoi riconquistare un vecchio amore, ora hai tutte le carte in regola per riuscirci.

Oroscopo del weekend 28 febbraio-1° marzo: da Leone a Scorpione

Leone – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, marzo segnerà l’inizio della tua risalita, ma è fondamentale che tu inizi già in questo weekend a pianificare la tua riscossa. C’è però un nodo da sciogliere: cosa provi davvero? Prima di dare una risposta definitiva sui tuoi sentimenti, sfrutta questi momenti di pausa per guardarti dentro con estrema onestà.

Vergine – Ti attende un weekend in cui la diplomazia dovrà superare l’orgoglio. Le tensioni con gli altri sono palpabili e farsi capire sembra un’impresa titanica; per questo, muoviti con intelligenza invece di puntare i piedi. Questo periodo dell’anno ti spinge a voltare pagina: stai chiaramente cercando un nuovo porto sicuro.

Bilancia – Cerca di non farti guidare solo dall’impulso: anche nelle questioni di cuore, meglio frenare la lingua ed evitare discussioni inutili. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dopo una settimana carica di tensione, finalmente questo weekend ti restituisce la tranquillità che meriti.

Scorpione – I ricordi di un vecchio amore continuano a bussare alla tua porta, ma è arrivato il momento di smettere di aprire. Sfrutta questo weekend per voltare pagina: Venere ti spinge a essere meno razionale e più istintivo, premiando la tua parte più autentica. Unico neo? Qualche scintilla di troppo tra le mura domestiche che richiederà un pizzico di pazienza in più.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 28 febbraio-1° marzo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox suggeriscono che è arrivato il momento di rimettere il cuore al centro del tuo mondo. In questo weekend, il tuo obiettivo deve essere quello di risvegliare la passione prima che la noia complichi le cose. Ritroverai quella grinta che ti contraddistingue e, a partire da venerdì, sentirai una carica di entusiasmo travolgente. E se nel tuo passato c’è stata una delusione o un tradimento, ora hai la forza necessaria per lasciare quella persona alle tue spalle e guardare avanti.

Capricorno – In questo weekend, le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti invitano a tirare le somme. È il momento di capire cosa funziona e cosa no tra cuore e carriera. Non tirare troppo la corda, perché la stanchezza potrebbe farsi sentire; piuttosto, dedica questo fine settimana a sistemare le questioni familiari. Una volta fatta pulizia, i tuoi progetti di cambiamento prenderanno il volo.

Acquario – C’è aria di rivoluzione nel tuo cielo: senti il bisogno di stravolgere ogni certezza, ma la stabilità dei tuoi sentimenti più veri non verrà meno. L’oroscopo di Paolo Fox afferma che questo weekend è perfetto per fare pace con il passato e guardare avanti. La spinta verso un cambiamento di vita o di città si fa sentire forte: non ignorare questa tua sete di libertà.

Pesci – Eventuali ostilità o intoppi non devono spaventarti: il supporto di chi ti stima sarà la tua vera forza. Ti aspetta un weekend dinamico, dove l’azione conta più dei discorsi. Non aspettare che siano gli altri a muoversi, prendi tu l’iniziativa. Ottime notizie: sono finalmente in arrivo i riscontri professionali che attendevi.