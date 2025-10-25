Oroscopo di Paolo Fox del 26 ottobre: Acquario sotto pressione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 26 ottobre, i nativi del Capricorno devono mettere da parte gli attriti domestici per vivere l’amore. I nati sotto il segno dell’Acquario si sentono irrequieti e sotto pressione a causa di Marte ostile e devono sfruttare rimedi naturali per calmare la tensione. Infine, i Pesci iniziano la giornata un po’ stanchi, ma le loro energie riprenderanno quota.

Oroscopo di domenica 26 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – La tua domenica parte con slancio: la mattinata è vivace e promettente. Tuttavia, fai attenzione, perché in serata potresti sentire l’accumulo dello stress recente. Non esagerare: concediti il giusto riposo e non fare le ore piccole.

Toro – È giunto il momento cruciale di fare chiarezza nel tuo cuore. Impegnati a fondo per sciogliere i nodi della tua vita affettiva e assicurati di riconquistare la serenità che meriti.

Gemelli – La Luna opposta ti mette in crisi. Hai un’incertezza che dura da ieri, legata a qualcuno di cui non capisci affatto cosa stia pensando.

Cancro – Il tuo cuore desidera ardente serenità. Per voi e il vostro partner, questo è un frangente entusiasmante per gettare le basi di progetti di coppia e duraturi.

Paolo Fox e l’oroscopo del 26 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Un annuncio significativo ti illuminerà la giornata, specialmente dopo la metà della settimana. È il momento di dar vita a nuovi progetti, ma non dimenticare che la sfida con gli altri resta intensa.

Vergine – Un po’ di nervosismo è nell’aria. Questa giornata festiva inizia con qualche indecisione, ma non temere: la situazione si sblocca e l’ultima parte di questa giornata si rivela decisamente positiva.

Bilancia – Venere, stabile nel tuo cielo, ti dona la forza necessaria per parlare chiaramente di sentimenti e superare quel problema che ti tormenta da tempo. Sfrutta questa energia positiva.

Scorpione – Se c’è una persona che ti attrae, stanotte avrai una carica passionale irresistibile e saprai come farti valere. Sul fronte lavorativo, ti aspettano incarichi di grande peso.

Previsioni astrologiche per la giornata di domenica 26 ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Da mercoledì il transito di Mercurio ti spalanca le porte. Un’ottima intuizione potrebbe raggiungerti in qualsiasi momento; sfruttala, perché favorirà i tuoi incontri e ti aiuterà a sbloccare situazioni con soluzioni rapide e vincenti.

Capricorno – L’oroscopo di Paolo Fox sostiene che per vivere la tua storia d’amore, è fondamentale che tu metta da parte un attrito scaturito nell’ambito domestico.

Acquario – Con Marte ostile, è comprensibile che tu ti senta costantemente irrequieto e sotto pressione. Sfrutta rimedi naturali per calmare questa tensione: il tuo benessere è la priorità.

Pesci – Inizi la giornata con un pizzico di stanchezza, ma è solo l’antipasto. Le tue energie riprenderanno quota col passare delle ore. Saranno il pomeriggio e la sera a regalarti le soddisfazioni più belle e a rendere unica questa domenica.