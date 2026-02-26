Oroscopo di Paolo Fox del 26 febbraio: nuove opportunità per i Pesci

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 26 febbraio 2026, i Gemelli si avvicinano a traguardi sognati, prevedendo un miglioramento sentimentale da marzo. I nativi del Cancro vivranno emozioni speciali grazie alla Luna nel segno, dovendo dare priorità a ciò che suggerisce il cuore. I Pesci godono di un fascino magnetico da sfruttare in serata, restando pronti a cogliere nuove opportunità all’orizzonte.

Oroscopo di giovedì 26 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – In questo periodo la sfida più grande non è fuori, ma dentro di te. Invece di scagliarti contro chi ti circonda, prova a fermarti: spesso il nervosismo che senti non ha un colpevole esterno. Cerca di smorzare i toni per evitare quei piccoli battibecchi che servirebbero solo a sprecare la tua energia.

Toro – Questa è la giornata ideale per stringere accordi e ampliare la tua rete sociale. Preparati a svoltare professionalmente grazie a responsabilità inedite e lasciati sorprendere da batticuori o notizie fresche nella vita di coppia.

Gemelli – Sei finalmente vicino a un traguardo che sognavi da tempo. Questo è il momento di guardarti intorno e cogliere al volo i nuovi treni che passano. E se in amore c’è stata un po’ di maretta, non temere: con l’arrivo di marzo i sentimenti torneranno a splendere.

Cancro – Preparati a vivere emozioni speciali. Grazie alla Luna nel segno, le previsioni astrologiche di Paolo Fox suggeriscono di lasciarti guidare dal cuore, perché sono in arrivo emozioni che ti faranno stare bene.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 26 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox suggeriscono un po’ di prudenza: Marte ti punta il dito contro, spingendoti a metterti in gioco ma anche a perdere la pazienza troppo in fretta. Cerca di non irrigidirti nei confronti di Toro e Leone; superare questi piccoli attriti ti renderà molto più forte.

Vergine – Ti aspetta una giornata decisamente luminosa. Avrai la lucidità necessaria per superare qualsiasi ostacolo ti si pari davanti, dimostrando una marcia in più nel problem solving. Per quanto riguarda il cuore, però, non avere fretta: secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ti conviene attendere marzo prima di considerare consolidate certe situazioni sentimentali.

Bilancia – Oggi ti senti piuttosto irritabile a causa di una Luna dissonante. Nonostante il nervosismo, però, avrai finalmente l’occasione giusta per far valere le tue ragioni tra le mura domestiche. Non perdere la concentrazione: c’è una sfida importante che ti aspetta e che richiede tutta la tua determinazione per essere vinta.

Scorpione – Finalmente il vento sta cambiando! Preparati a veder sorridere il tuo portafogli grazie a entrate più generose. Ma la vera sorpresa è in amore: nuovi volti bussano alla tua porta e vecchie scintille tornano a farti battere forte il cuore.

Previsioni astrologiche per la giornata di giovedì 26 febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Dai priorità a tutto ciò che ti dona serenità. Per quanto riguarda i sentimenti, l’oroscopo di Paolo Fox suggerisce di non forzare la mano: armati di molta pazienza, perché la svolta arriverà solo con l’inizio di marzo.

Capricorno – La tua capacità di non mollare mai ti sta aprendo porte preziose. Non fermarti proprio ora; la tua dedizione è il motore che ti porterà dritto ai risultati che meriti.

Acquario – È il momento di passare all’azione! Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, stai entrando in una fase estremamente costruttiva. La tua mente è un mix perfetto di logica e determinazione, rendendoti più intrigante che mai. Sfrutta questo fascino per fare il primo passo con chi ti fa battere il cuore e non temere le nuove sfide: hai tutte le carte in regola per vincerle.

Pesci – Oggi emani un fascino magnetico e una sensualità irresistibile. Sfrutta questa scia positiva stasera: cerca la vicinanza della persona che ti fa battere il cuore. Resta all’erta, perché l’orizzonte promette già nuove e interessanti opportunità.