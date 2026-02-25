Oroscopo di Paolo Fox del 25 febbraio: conferme per Capricorno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 25 febbraio 2026, i nativi del Capricorno ricevono conferme positive e sono spinti dalla determinazione verso il successo, sia professionale che sentimentale, dove possono finalmente concretizzare progetti di coppia. I nati sotto il segno dell’Acquario godono di una grande energia grazie a Marte, ma devono imparare a gestirla con logica per evitare errori dettati dall’impulsività. I Pesci avvertono una certa stanchezza e tensioni passeggere, ma sono invitati a pazientare in vista di un imminente miglioramento astrale.

Oroscopo di mercoledì 25 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – È il momento di abbassare i toni e cercare un centro di gravità permanente nelle tue relazioni. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dovresti tenerti alla larga dai battibecchi inutili: meglio canalizzare questa energia verso i nuovi incontri, specialmente se sei giovane o sei a caccia dell’anima gemella.

Toro – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, ti aspettano circostanze decisamente fortunate. Finalmente ritrovi la serenità interiore che cercavi, riuscendo a lasciarti alle spalle vecchi dissapori o discussioni inutili. Se sei in cerca di emozioni, preparati: il destino ha in serbo per te dei nuovi incontri molto intriganti.

Gemelli – Questo è il momento di tirare la cinghia e gestire il portafoglio con estrema prudenza. In amore, senti ancora una certa distanza dal partner: che sia colpa del lavoro o di un calo di passione, c’è un vuoto da colmare.

Cancro – Questo è il momento di procedere con i piedi di piombo. Non temere: quella tempesta sentimentale che ti ha tolto il sonno sta per finire, lasciando spazio a un confronto finalmente sereno con i tuoi cari. Preparati, perché l’entusiasmo per nuovi interessi sta per bussare alla tua porta.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 25 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – Le cose cambiano marcia: stando all’oroscopo di Paolo Fox, finalmente vedi i tuoi legami professionali e affettivi farsi più solidi. È il momento di premere l’acceleratore, perché quelle idee che avevi in testa iniziano a trasformarsi in realtà concreta.

Vergine – Se l’amore ha iniziato il mese con il freno a mano tirato, non abbatterti. Questo è il momento perfetto per alzare lo sguardo e cercare nuovi stimoli altrove: voltare pagina potrebbe farti bene. Sul fronte professionale, invece, il vento sta cambiando: si aprono orizzonti promettenti che aspettano solo di essere esplorati.

Bilancia – Questo è il tuo momento per brillare: emani un fascino magnetico a cui è difficile resistere. Tuttavia, con Saturno in opposizione, non puoi più far finta di nulla: è tempo di sfoltire la tua vita e dire addio a tutto ciò che ti blocca o non ti appartiene più.

Scorpione – Periodo di contrasti: i rapporti con chi ti circonda potrebbero farsi tesi e spigolosi. Tuttavia, non tutto è grigio. Grazie al sostegno di Sole e Venere, il clima cambia radicalmente quando si parla di sentimenti: è il momento perfetto per rimettere al centro il cuore e lasciarsi andare alla passione.

Previsioni astrologiche per la giornata di mercoledì 25 febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sei alle prese con una Venere che ti rema contro e questo crea qualche scintilla di troppo nei tuoi rapporti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, potresti essere proprio tu la fonte di questa irrequietezza: forse stai mettendo tutto in discussione perché senti il bisogno di nuove certezze.

Capricorno – Preparati, perché stanno arrivando risposte importanti e piacevoli sorprese. Leggendo l’oroscopo di Paolo Fox, emerge chiaramente che la tua determinazione ti sta portando dritta verso il successo. Non si parla solo di lavoro, però: per le coppie è tempo di guardare al futuro, trasformando i sogni nel cassetto in progetti reali da realizzare mano nella mano.

Acquario – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, la presenza di Marte ti regala una carica esplosiva, ma rischi di bruciare le tappe. Cerca di canalizzare questa forza nel modo giusto: meno impulsi dettati dalla fretta e più spazio alla logica.

Pesci – Anche oggi potresti sentire il peso del mondo sulle spalle. Non farti schiacciare: lascia correre e non dare troppo peso alle piccole tensioni. Attendi con fiducia le prossime 24 ore, quando il cielo si farà decisamente più limpido per te.