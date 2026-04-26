Oroscopo di Paolo Fox del 26 aprile: Pesci, è ora di risalire a galla

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 26 aprile, i nativi del Capricorno devono evitare decisioni impulsive nella carriera e gestire il denaro con molta attenzione. I nati sotto il segno dell’Acquario, nonostante una mattinata stressante, vedranno un miglioramento della situazione e ritroveranno la serenità nel corso della giornata. Infine, i Pesci sono chiamati a risolvere le questioni burocratiche o economiche per superare le tensioni familiari e guardare al futuro.

Oroscopo di domenica 26 aprile: da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo non è il momento di agire d’impulso. La nebbia mentale che avverti nasce dal peso delle troppe responsabilità e dalle scadenze che premono: hai troppe opzioni sul tavolo e il timore di scegliere quella meno vantaggiosa ti blocca. Respira e analizza ogni dettaglio.

Toro – Sentire il profumo di casa e circondarti dei tuoi familiari è ciò di cui hai bisogno in questo momento. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti suggeriscono di farti avanti con un invito: riscopri la bellezza della buona tavola e della condivisione. In coppia, il clima si fa decisamente più disteso e promettente.

Gemelli – Sei ancora nel bel mezzo di un po’ di maretta, ma non scoraggiarti: secondo l’oroscopo di Paolo Fox, si profilano finalmente tinte più chiare all’orizzonte. Preparati ad accogliere novità positive che riguarderanno la tua sfera professionale o il tuo portafoglio.

Cancro – In questo momento la tua vita sentimentale richiede una buona dose di autocontrollo. Stai attraversando una fase di “letargo” emotivo: la voglia di metterti in gioco e conoscere gente nuova è ai minimi storici, ma non forzare la mano. La pazienza sarà la tua migliore alleata.

Paolo Fox e l’oroscopo del 26 aprile: da Leone a Scorpione

Leone – Preparati a una giornata vincente: tutto ciò che metterai in moto ora gode di una protezione speciale. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sei in una fase di sblocco totale che ti porterà finalmente le soluzioni che stavi aspettando.

Vergine – Se senti il bisogno di svuotare il sacco in amore, non temporeggiare: secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo è il momento di parlare chiaro. Sul fronte lavorativo sei in una fase di pieno recupero, perfetta per lanciare quelle idee innovative che tieni nel cassetto.

Bilancia – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox parlano chiaro: non puoi più restare alla finestra a guardare. In amore è arrivato il momento di stringere i tempi e scoprire le carte. Ti trovi davanti a scelte inevitabili e rimandare la tua risposta servirebbe solo a prolungare l’attesa: prendi in mano la situazione.

Scorpione – Oggi rischi di avere “le mani bucate” o di doverti scontrare con spese improvvise. Stando alle previsioni astrologiche di Paolo Fox, la giornata invita alla prudenza anche nei rapporti privati: evita i battibecchi con i familiari, perché una parola di troppo potrebbe rovinare l’umore di tutti.

Previsioni astrologiche per la giornata di domenica 26 aprile: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti spronano a guardare lontano: nuovi traguardi esistenziali sono a un passo, quindi continua a correre. Dedica però le ore serali al cuore, che reclama spazio. Sarà un momento speciale per vivere l’affetto in totale relax e armonia.

Capricorno – Sei alle prese con qualche dubbio riguardo alla tua carriera? Non preoccuparti, ma segui il consiglio delle previsioni astrologiche di Paolo Fox: evita colpi di testa e gestisci i tuoi risparmi con estrema oculatezza.

Acquario – Ti trovi in una fase di transizione dove le stelle sembrano ancora incerte sul da farsi. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, se al risveglio ti sentirai ancora sotto pressione, sappi che la situazione è destinata a cambiare: con il passare delle ore, il cielo si farà più limpido e ritroverai un po’ di serenità.

Pesci – L’oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che, nonostante le recenti tempeste in famiglia, hai la forza necessaria per riportare il sereno. Non lasciare che il passato ti blocchi: affronta con decisione quei sospesi economici o burocratici che trascini da un po’ e volta pagina.