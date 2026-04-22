Oroscopo di Paolo Fox del 23 aprile: l’Ariete conquista la scena

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 23 aprile, i nativi dell’Ariete godono di grande visibilità e possono pianificare il futuro con il partner nonostante un po’ di tensione. I nati sotto il segno del Toro devono invece riordinare gli affetti e prepararsi a imminenti novità lavorative, mentre i Gemelli farebbero meglio a mantenere un profilo basso per gestire l’umore instabile e qualche piccolo fastidio.

Oroscopo di giovedì 23 aprile: da Ariete a Cancro

Ariete – Oggi senti un po’ di tensione nell’aria, ma non lasciare che il nervosismo ti distragga: secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sei al centro della scena. Proprio grazie a questa tua ritrovata visibilità, potresti finalmente iniziare a pianificare qualcosa di importante con la tua dolce metà.

Toro – Sei a un bivio. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo è il momento di rimettere in ordine i tuoi affetti: non lasciare che la distrazione rovini l’intesa con il partner. Sul fronte pratico, preparati a scattare: ci sono nuove mansioni all’orizzonte e il telefono potrebbe squillare da un momento all’altro per quella proposta che aspetti.

Gemelli – Le tue stelle sono un po’ sottosopra! Le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti suggeriscono di tenere la bocca cucita a meno che non sia indispensabile. Tra un piccolo fastidio fisico e l’umore ballerino, oggi la strategia vincente è il basso profilo.

Cancro – Cerca di non tirare troppo la corda oggi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, potresti dover gestire qualche piccola tensione tra le mura di casa o un lieve calo di energia. Non abbatterti: con la giusta dose di ottimismo e un pizzico di intraprendenza, riuscirai a rimettere ogni tassello al proprio posto.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 23 aprile: da Leone a Scorpione

Leone – Basta polemiche! Dopo venti giorni passati a discutere per ogni minima cosa, finalmente si cambia registro. Consultando l’oroscopo di Paolo Fox, si nota una netta risalita già dalle prossime 24 ore: prepara il terreno per una tregua rigenerante.

Vergine – È il momento di guardare in faccia la realtà: se senti che qualcosa non va con il partner, non restare in silenzio. Potresti sentire il bisogno impellente di affrontare la questione di petto, arrivando a chiedere apertamente se il sentimento che vi unisce è ancora profondo e sincero come un tempo.

Bilancia – Se hai dei conti in sospeso, l’oroscopo di Paolo Fox suggerisce che i prossimi giorni saranno decisivi. È il momento di uscire allo scoperto: hai finalmente la grinta necessaria per far valere le tue ragioni e chiudere ogni partita aperta.

Scorpione – È il momento di passare all’azione: in questa primavera, tieni gli occhi aperti perché le occasioni di crescita professionale saranno più evidenti che mai. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, non puoi permetterti di restare a guardare.

Previsioni astrologiche per la giornata di giovedì 23 aprile: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Le opportunità professionali non mancano e spetta a te coglierle al volo. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo è il momento perfetto per agire. In amore, invece, non hai più voglia di ambiguità: il tuo obiettivo attuale è fare luce sul tuo cuore e parlare chiaro al partner.

Capricorno – Ti senti come se avessi appena concluso una lunghissima maratona mentale. Le ultime tre settimane sono state estenuanti, ma stando alle previsioni astrologiche di Paolo Fox, oggi entri in una fase di ripresa. Sfrutta questo momento per ricaricare le batterie e ritrovare la serenità che ti è mancata.

Acquario – Le configurazioni celesti parlano chiaro: per te si prospetta una fase di trasformazione profonda. Seguendo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, emergerà la necessità di chiudere i ponti con il passato, permettendoti di voltare finalmente pagina con coraggio.

Pesci – C’è una bella forza che scorre nelle tue vene. Sei più determinato che mai e questa sicurezza ti permette di dominare la scena sentimentale: in coppia, il timone adesso è nelle tue mani.