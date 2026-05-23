Oroscopo di Paolo Fox del 23 maggio: Bilancia in pieno restyling

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 23 maggio, i nativi della Bilancia stanno rinnovando la propria vita e devono selezionare con cura gli affetti veri, eliminando le relazioni superficiali. I nati sotto il segno dello Scorpione sono invitati ad abbassare le difese e ad aprirsi alla fiducia, poiché ci sono ottime opportunità in amore. I Pesci, infine, dovrebbero lasciarsi guidare dal destino e aprire il cuore a incontri romantici e sinceri.

Oroscopo di sabato 23 maggio: da Ariete a Cancro

Ariete – Questo è il momento di tirare il freno a mano e riflettere. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in amore faresti meglio a non cedere all’impulso: le tensioni ci sono, quindi evita i passi affrettati e respira profondo prima di parlare.

Toro – Cupido indossa l’abito da ufficio! Le nuove previsioni astrologiche di Paolo Fox ti anticipano una giornata in cui i contatti professionali possono trasformarsi in qualcosa di molto più intimo. È il momento perfetto per scuotere il cuore e lasciarti andare alle emozioni.

Gemelli – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, il cielo ti invita a puntare su legami solidi e trasparenti. È il momento perfetto per voltare pagina e lasciarti alle spalle le vecchie amarezze.

Cancro – Sfrutta questo sabato per rispolverare una vecchia passione che avevi accantonato. Più in generale, l’oroscopo di Paolo Fox ti prospetta un fine settimana decisamente intrigante.

Paolo Fox e l’oroscopo del 23 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – In questo periodo il lavoro richiede tutta la tua concentrazione, lasciando purtroppo l’amore in secondo piano. Ma non fartene una colpa: è solo una questione di priorità temporanee.

Vergine – Oggi potresti fare un po’ di fatica a farti capire da chi ti circonda, ma non perdere la pazienza. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sei a un passo da alcune decisioni fondamentali per la tua carriera: respira e valuta bene ogni mossa.

Bilancia – La tua vita è in pieno restyling. Non perdere tempo con relazioni di facciata o legami privi di sostanza. Scegli con cura chi avere accanto e preparati a rivedere le tue priorità.

Scorpione – È il momento di abbassare la guardia: apriti alle novità e dai più fiducia a chi ti circonda. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi l’amore sta bussando alla tua porta. Fatti trovare pronto.

Previsioni astrologiche per la giornata di sabato 23 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di tenere i piedi per terra: non dare subito un valore immenso alle nuove persone che entrano nella tua vita. Adesso rischieresti solo di prendere un granchio.

Capricorno – Ti trovi in una fase di profonda riflessione interiore. Oggi l’amore bussa alla tua porta: l’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce che spetta solo a te fare la prima mossa e dare una risposta a chi ti sta aspettando.

Acquario – Ti serve massima trasparenza negli affari, nel lavoro e nei sentimenti. Anche se la mattinata parte a rilento, l’oroscopo di Paolo Fox ti invita a non perdere la concentrazione: il pomeriggio ti offrirà l’occasione perfetta per rimettere ordine nelle tue priorità.

Pesci – Oggi le stelle ti invitano ad aprire il cuore: sono favoriti gli incontri romantici e sinceri. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo è il momento perfetto per abbassare le difese e lasciarti guidare dal destino.